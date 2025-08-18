আলওয়ার (রাজস্থান), 18 অগস্ট: ফের নীল ড্রাম ! মেরঠের ছায়া এবার রাজস্থানে ৷ ভাড়া বাড়ির ছাদ থেকে মুখবন্ধ ড্রাম থেকে রবিবার উদ্ধার হল ব্যক্তির পচাগলা দেহ ৷ তিন সন্তান-সহ স্ত্রী পলাতক ৷ ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানের খাইরথল-তিজারা জেলার কিষাণগড়বাসের ঘটনা ৷
দোতলা বাড়ির ছাদেই মুখবন্ধ অবস্থায় পড়েছিল নীল রঙের ড্রামটি ৷ ড্রাম থেকে দুর্গন্ধ বের হওয়ায় স্থানীয় পুলিশকে খবর দেন বাড়ির মালিক ৷ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ড্রামটি খুলতেই ব্যক্তির পচাগলা দেহ উদ্ধার করে পুলিশ ৷ দেহটি গলানোর জন্য ড্রামের ভিতরে লবণও দেওয়া ছিল বলে জানা গিয়েছে পুলিশ সূত্রে ৷ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ফরেন্সিক দল ৷ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় ৷
ঘটনা প্রসঙ্গে ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ রাজেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, কিষাণগড়বাসের আদর্শ কলোনির একটি বাড়ির ছাদ থেকে দুর্গন্ধ পাওয়ার খবর আসে তাঁদের কাছে । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ৷ এরপর পুলিশ ড্রামটি খুলতেই ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করা হয় । ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই হংসরাজের মৃত্যুর কারণ জানা যাবে ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত ব্যক্তির নাম হংসরাজ ওরফে সুরজ ৷ উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা । কিষাণগড়বাসের বাড়িতে স্ত্রী ও তিন সন্তানকে নিয়ে ভাড়া থাকতেন ৷ প্রায় দেড় মাস আগে থাকতে আসেন । স্থানীয় একটি ইটভাটায় কাজ করতেন । ঘটনার তদন্ত চলছে ৷ শনিবার থেকে মৃতের স্ত্রী, তিন সন্তান এবং বাড়ির মালিকের ছেলে জিতেন্দ্র পলাতক ৷
বাড়ির মালিক মিথলেশ জানান, জন্মাষ্টমীর দিন বাড়িতেই ছিলেন হংসরাজ ৷ রবিবার বিকেল 4টের সময় যখন তিনি ছাদে যান, তখন দুর্গন্ধ নাকে লাগে তাঁর ৷ ড্রামের কাছে যেতেই গন্ধ তীব্র হয়ে ওঠে ৷ নীচে নেমে পুলিশকে ফোন করেন ৷
চলতি বছর মার্চে মেরঠের এমনই এক ঘটনায় কেঁপে উঠেছিল দেশ ৷ মেয়ের জন্মদিনে লন্ডন থেকে উত্তরপ্রদেশে মেরঠের বাড়ি আসেন মার্চেন্ট নেভি অফিসার সৌরভ রাজপুত ৷ সেই সময় প্রেমিক সাহিল শুক্লাকে সঙ্গে নিয়ে স্বামিকে খুন করে মুসকান রাস্তোগি ৷ দেহ লোপাটের জন্য 15 টুকরো করে নীল ড্রামে ভরে সিমেন্ট চাপা দিয়ে দেয় ৷ এরপর মেয়েকে মায়ের কাছে রেখে প্রেমিককে নিয়ে মানালি চলে যায় ৷ ঘটনায় পরে গ্রেফতার করা হয় মুসকান ও তার প্রেমিক সোহেলকে ৷