নিত্য পুজো পান মহাত্মা, জন্মজয়ন্তীতে সন্ধান গান্ধি মন্দিরের

নিত্য পুজো পান মহাত্মা, জন্মজয়ন্তীতে সন্ধান গান্ধি মন্দিরের
1948 সালের জানুয়ারি মাসে গান্ধি-হত্যা হয় ৷ সে বছরের ডিসেম্বর থেকে গত 77 বছর ধরে অন্য দেব-দেবীর সঙ্গেই নিত্য পুজো করা হয় বাপুকে ৷
Published : October 2, 2025 at 3:58 PM IST
ম্যাঙ্গালুরু, 2 অক্টোবর: তিনি জাতির জনক ৷ অনুপ্রেরণার উৎস ৷ অহিংসার প্রতীক ৷ সমাজের প্রান্তিক অংশের 'স্বর' ৷ জাতি প্রথার অবসানে সচেষ্ট ৷ মহাত্মা গান্ধি সম্পর্কে এ সমস্তই সবার জানা ৷ তবে 156তম জন্মজয়ন্তীতে প্রকাশ্যে এল এমন এক মন্দিরের কথা যেখানে তিনি নিজেই দেবজ্ঞানে পূজিত হন ৷
না, কেবল আদর্শকে অনুসরণ করে মহাত্মার দেখানো পথে চলা নয় ৷ এ হল রীতীমতো নিয়ম-উপাচার করে পুজো করা ৷ আরতি থেকে পুজোর ভোগ কিংবা প্রসাদ এবং বছরের একবার বিশেষ পুজো-হয় সবই ৷ কর্ণাটকের দক্ষিণ কন্নড় জেলায় আছে এই মন্দির ৷ 1948 সাল থেকে গত 77 বছর ধরে অন্য দেব-দেবীর সঙ্গেই নিত্য পুজো করা হয় বাপুকে ৷
শুধু স্বাধীনতা সংগ্রাম নয়, ভারত নির্মাণেও তাঁর বলা ভালো তাঁর মতাদর্শের বিরাট ভূমিকা আছে ৷ হিংসার পথ পরিত্যাগ করে অহিংস উপায় নিজের দাবি আদায়ের জন্য লড়াই কীভাবে করতে হয় তা দেশকে শিখিয়েছেন তিনি ৷ লড়াই করেছেন সমাজের বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধেও ৷ দলিত এবং অন্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণির লড়াই তাঁর নেতৃত্বে পেয়েছে নতুন দিশা ৷ এই অবদানকে মনে রেখেই শ্রী ব্রহ্ম বৈদ্র কলা গর্ডি ক্ষেত্রে প্রতিদিন মহাত্মাকে পুজো করা হয় ৷ আবক্ষ মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করেন ভক্তরা ৷ জানান, মনের কামনা-বাসনা ৷ স্থানীয় বাসিন্দারা এই মন্দিরকে গান্ধি মন্দির বলেই অভিহিত করে থাকেন ৷
1948 সালের 30 জানুয়ারি গান্ধি-হত্যা হয় ৷ সে বছরের ডিসেম্বর মাসে থেকে শুরু করে নিত্য পুজো ৷ শুরুটা করেছিলেন মন্দিরের দুই তৎকালীন সভাপতি নারাসপ্পা সালিয়ান এবং সোমাপ্পা পণ্ডিত ৷ গান্ধির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা মন্দিরের একটি অংশে মাটির মূর্তি স্থাপন করেন ৷ শুরু হয় আরাধনা ৷ সেই থেকে টানা 2006 সাল পর্যন্ত পূজিত হয়েছেন 'মাটির মহাত্মা' ৷ 2006 সালে সেই মূর্তির বদলে বসানো হয় মার্বেলের সুদৃশ্য মূর্তি ৷ তারপর কেটে গিয়েছে 19 বছর ৷ বিশ্বাস আর নিষ্ঠাকে পাথেয় করে এখনও চলছে পুজো ৷
নিত্য পুজোর শুরু হয় ভোর 6টা নাগাদ ৷ প্রথমে হয় আরতি ৷ এরপর দুধ আর দুটো কলা অর্পণ করা হয় মহাত্মাকে ৷ দিনে আরও দুবার চলে এই প্রক্রিয়া ৷ সকাল সাড়ে 11টা এবং সন্ধ্যা সাতটায় আরাধনা হয় প্রতিদিন ৷ প্রতি বছর গান্ধী জয়ন্তীতে বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয় ৷ এভাবেই প্রায় আট দশক ধরে প্রতিদিন পূজিত হচ্ছেন মহাত্মা ৷