মহিলাদের অ্যাকাউন্টে এবার ঢুকবে 1500 টাকা, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
মহিলাদের প্রতি মাসে টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে দিল সরকার ৷ দীপাবলির পর বোনেদের অ্যাকাউন্টে প্রতি মাসে ঢুকবে 1500 টাকা ৷
Published : September 7, 2025 at 4:06 PM IST
পান্না (মধ্যপ্রদেশ), 7 সেপ্টেম্বর: সরকারি প্রকল্পে মাসিক 1250-এর পরিবর্তে এখন 1500 টাকা সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকবে ৷ মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিলেন দিনক্ষণও ৷ মধ্য়প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব জানান, দীপাবলির ও ভাইফোঁটার পর বোনেদের অ্যাকাউন্টে বর্ধিত অর্থ দেবে রাজ্য সরকার ৷
মধ্য়প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব লাডলি বহেনা যোজনার অন্তর্গত মহিলাদের অতিরিক্ত 250 টাকা দেওয়ার ঘোষণা করেছেন ৷ গত শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমার প্রিয় দিদি-বোনদের জন্য একটি বড় উপহার রয়েছে ৷ রাখিবন্ধন উপলক্ষে এর আগে রাজ্য সরকার বোনেদের উপহার হিসেবে 250 টাকা করে দিয়েছিল ৷ এবার ভাইফোঁটা থেকে আমার প্রিয় দিদি-বোনরা প্রতি মাসে 1500 টাকা পাবে।" শুক্রবার পান্না জেলার অন্তর্গত গুন্নার বিধানসভার আমানগঞ্জে 'মহিলা সম্মান' অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকেই মুখ্যমন্ত্রী গুন্নারের জন্য 106 কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্প উদ্বোধন করেন ৷
এদিন মহিলা সম্মান কর্মসূচি থেকে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "আমরা যখন লাডলি বেহেনা যোজনা শুরু করি, তখন বিরোধীরা কটাক্ষ করত ৷ বলত আমাদের (রাজ্য সরকার) কাছে কোনও টাকা নেই। 2023 সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিরোধীরা 1 হাজার টাকা দিত বোনেদের ৷ গতবছর থেকে ওই টাকার পরিমাণ 1250 টাকা হয়ে গিয়েছে । রাখি বন্ধনে আমরা এবছর আবার আলাদা করে বোনেদের 250 টাকা দিয়েছি। এবার ভাইফোঁটা উপলক্ষে বোনেদের অ্যাকাউন্টে 250 টাকা বাড়িয়ে 1500 টাকা দেওয়া হবে। পরবর্তীতে 2026 এবং 2027 সালে এই পরিমাণ আরও বাড়িয়ে লাডলি বোনেদের অ্যাকাউন্টে 3 হাজার টাকা দেওয়া হবে ৷"
লাডলি বেহেনা যোজনা ?
উল্লেখ্য, 2023 সালের 5 মার্চ লাডলি বেহেনা যোজনা প্রকল্প চালু করেন মধ্যপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। প্রতি মাসে মধ্যপ্রদেশের 'লাডলি বেহেনা'-দের অ্যাকাউন্টে ঢোকে 1250 টাকা। পাশাপাশি মহিলাদের বার্ষিক 15 হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা মেলে মধ্যপ্রদেশের এই সরকারি প্রকল্পে।
কারা এই সুবিধা পান ?
1 জানুয়ারি 1963 সালের পর এবং 1 জানুয়ারি 2000-এর মধ্যে জন্মগ্রহণ করা সমস্ত মধ্যপ্রদেশ নিবাসী মহিলারাই এই প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পারবেন। অর্থাৎ 21 থেকে 60 বছর বয়সিরা এই লাডলি বেহেনা যোজনার সুবিধা পাবেন। এমনকী, প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পারেন বিধবা ও বিবাহবিচ্ছেদ সম্পন্ন মহিলারাও । তবে স্কুল-কলেজের পড়ুয়ারা এই প্রকল্পের সুযোগ পায় না। পরিবারের আয় বার্ষিক আড়াই লাখ টাকার কম হলে তবেই আবেদন করা যায় এই যোজনায়।