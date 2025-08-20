হায়দরাবাদ: পিতৃপক্ষের শুরুতেই ভারত থেকে স্পষ্ট দেখা যাবে চন্দ্রগ্রহণ। আগামী 7 সেপ্টেম্বর এই গ্রহণই বছরের শেষ চন্দ্রগ্রহণ ৷ এদিন দুপুরেই তৈরি হবে সূতক কাল। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, চন্দ্রগ্রহণের সময়, সূতক কাল শুরু হয় গ্রহণের 9 ঘণ্টা আগে ৷ সূতক কাল হল গ্রহণের আগের একটি নির্দিষ্ট সময়কাল। সেটা চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণের দু'ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ৷ এইসয়ম কিছু বিশেষ কোনও আচার-অনুষ্ঠান বা কাজ করা উচিত নয় বলে জানাচ্ছেন, লখনউয়ের জ্যোতিষী উমাশঙ্কর মিশ্র ৷
হিন্দু ধর্মে, গ্রহণকে একটি 'অশুভ সময়' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গ্রহণের সময় সাধারণভাবে কোনও শুভ কাজ করা হয় না। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মানা হয়। গ্রহণের সময় মন্দিরের দরজাও বন্ধ থাকে। এবার জেনে নেওয়া যাক, বছরের শেষ চন্দ্রগ্রহণ নিয়ে সময়কাল নিয়ে বিস্তারিত ৷
বছরের শেষ চন্দ্রগ্রহণ
উমাশঙ্কর মিশ্র বলেন, সনাতন ধর্মে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় ৷ যদিও বৈজ্ঞানিক দিক থেকে এটিকে কেবল একটি জ্যোতির্বিদ্যার ঘটনা হিসেবে ধরা হয়। এই বছরের দ্বিতীয় এবং শেষ চন্দ্রগ্রহণটি আগামী 7 সেপ্টেম্বর, যা পিতৃপক্ষের প্রথম দিনে হতে চলেছে ৷ হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, চন্দ্রগ্রহণের সরাসরি প্রভাব মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য এবং ধর্মীয় কার্যকলাপের উপর পড়ে।
পিতৃপক্ষ
এদিকে, হিন্দু পঞ্জিকা অনুযায়ী, পিতৃপক্ষের গুরুত্ব অনেক ৷ এই সময়ে পূর্বপুরুষদের নামে তর্পণ করা এবং দানধ্যান করা শুভ। এবছর পিতৃপক্ষ 7 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু । চলবে 21 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। সেদিনই মহালয়া। দেবীদুর্গার আগমন বার্তার সঙ্গে সঙ্গেই পিতৃপক্ষের অবসান ঘটবে।
কখন কোথায় দেখা যাবে চন্দ্রগ্রহণ ?
জ্যোতিষীর কথায়, "আগামী 7 সেপ্টেম্বর ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা তিথি। ভারতীয় সময় অনুসারে, এই গ্রহণ রাত 9.57 মিনিটে শুরু হবে এবং মধ্যরাত 1.27 মিনিটে পর্যন্ত চলবে অর্থাৎ গ্রহণ স্থায়ী হবে প্রায় 3 ঘণ্টা 30 মিনিট। এই চন্দ্রগ্রহণ কেবল ভারতেই নয়, সমগ্র এশিয়া, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকাতেও দৃশ্যমান হবে।"
সূতক কালে কী করবেন, কী নয় ?
- জ্যোতিষী বলছেন, গ্রহণের কথা মাথায় রেখে ভারতে সূতক কাল 9 ঘণ্টা আগে থেকে শুরু হবে। সূতক কাল শুরু হবে বেলা 12.57 মিনিট থেকে ৷ শাস্ত্র অনুসারে, সূতক কালে, মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকে এবং দেবতার মূর্তি স্পর্শ না-করায় ভালো। এই সময়ে খাবার খাওয়াও উচিত নয় ৷ বাড়ি-ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখা উচিত ৷
- মিশ্র বলছেন, গ্রহণের সময় জপ, মন্ত্রোচ্চারণের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে । শাস্ত্র মতে, এই সময়ে করা ধর্মীয় কাজ স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় 100 গুন বেশি ফলপ্রসূ হয়। গর্ভবতী মহিলাদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এছাড়াও, গ্রহণের সময় শাকসবজি বা যে কোনও ধরনের জিনিসপত্র কাটা-কুটি এড়িয়ে চলায় ভালো।
- জ্যোতিষীর কথায়, "শুধু আমি নয়, পণ্ডিতরা বিশ্বাস করেন গ্রহণের সময়টি মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যও উপযুক্ত। যেহেতু এবারের এই চন্দ্রগ্রহণ পিতৃপক্ষের প্রথম দিনে পড়েছে, তাই পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা ও পুজোর গুরুত্ব আরও বেড়ে গিয়েছে। এই দিনে পিতৃ তর্পণ, দান এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান করতে পারেন। সুতরাং, 7 সেপ্টেম্বরের চন্দ্রগ্রহণ কেবল জ্যোতির্বিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এটি বিশেষ বলে বিবেচিত হতে চলেছে। গ্রহণের সময় সতর্কতা অবলম্বন করে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সুফল পেতে পারেন ৷