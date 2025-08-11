নয়াদিল্লি, 11 অগস্ট: বাইরে SIR নিয়ে বিরোধীদের চরম বিক্ষোভ, এর মধ্যেই সোমবার লোকসভায় ধ্বনি ভোটে পাশ হয়ে গেল নয়া আয়কর বিল ৷ কর সংক্রান্ত দুটি গুরুত্বপূর্ণ আইন আয়কর (নং-2) বিল এবং কর আইন (সংশোধনী) বিল এদিন পাশ হয়েছে লোকসভায়। 1961 সালের আয়কর আইনের বদলে এই আইন আনা হয়েছে ৷
বিলটি এর আগে বিজেপি সাংসদ বৈজয়ন্ত পান্ডার নেতৃত্বে গঠিত সংসদীয় কমিটিতে পাঠানো হয়েছিল ৷ কমিটির প্রায় সমস্ত সুপারিশই বিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে।
আলোচনা ছাড়াই নতুন আয়কর বিল পাস
সোমবার বিরোধীদের হট্টগোলের মধ্যে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন নতুন আয়কর বিল, 2025-এর সংশোধিত সংস্করণ লোকসভায় পেশ করেন। এতে বিজেপি নেতা বৈজয়ন্ত পান্ডার নেতৃত্বাধীন সংসদীয় নির্বাচন কমিটির বেশিরভাগ সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই নতুন বিলটি পুরনো আইন, আয়কর আইন 1961-এর পরিবর্তে আসতে চলেছে। এই বিলটি আলোচনা ছাড়াই লোকসভায় অনুমোদিত হয়েছে।
আলোচনা ছাড়াই বিলটি পাস হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা
নতুন আয়কর বিল পাস হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। সমাজবাদী পার্টির প্রধান ও সাংসদ অখিলেশ যাদব নতুন আয়কর বিল 2025-এর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সংসদে আলোচনা ছাড়াই এত বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আয়কর বিলে কিছু নতুন পরিবর্তন আনা হতে চলেছে। নোট বাতিল, জিএসটি-র পরিস্থিতি সকলেই দেখেছেন। এখন আমেরিকাও শুল্ক বৃদ্ধি করছে। চিনের উপর নির্ভরশীল ব্যবসা, আমরা এই সব দেখছি। অখিলেশ যাদব আরও বলেন যে, আমরা দেশকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি? অমৃত কাল কীভাবে উন্নত ভারত তৈরি হবে, এগুলো বড় প্রশ্ন।
লোকসভায় ধ্বনি ভোটে পাশ হওয়া কর আইন (সংশোধনী) বিল, 2025-এ সৌদি আরবের পাবলিক বিনিয়োগ তহবিলের জন্য কিছু প্রত্যক্ষ কর সুবিধা প্রদান করবে। সরকার জুলাই মাসে ঘোষণা করেছিল যে, নতুন পেনশন প্রকল্প (এনপিএস)-এর অধীনে উপলব্ধ সমস্ত কর সুবিধা ইউনিফাইড পেনশন প্রকল্প (ইউপিএস)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে ৷ যা গত 1 এপ্রিল থেকে কার্যকর করা হয়ে গিয়েছে। বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে বিরোধী দলের সাংসদদের তীব্র প্রতিবাদের মধ্যে কোনও বিতর্ক ছাড়াই এই বিলগুলি পাশ হয়ে যায় এদিন ৷ দুটি বিল পাশ হওয়ার পরই এদিন লোকসভা মুলতবি করে দেন স্পিকার ৷
আয়কর বিলে 285টি পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে
এর আগে, লোকসভায় নতুন আয়কর বিল পেশ করার সময়, নির্মলা সীতারমন বলেছিলেন যে সংশোধিত বিলটি গ্রহনযোগ্য এবং স্বচ্ছতা উন্নত করবে। এটি আইনটিকে বিদ্যমান বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করবে। নতুন খসড়াটির লক্ষ্য হল সাংসদদের একটি একক, আপডেটেড সংস্করণ প্রদান করা, যা সমস্ত প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলিকে প্রতিফলিত করে। আপডেটেড আয়কর বিল ২০২৫-এ সংসদীয় নির্বাচন কমিটির 285টি পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
নতুন আইনটির লক্ষ্য, কর প্রক্রিয়া সহজ করা এবং অতীতের ত্রুটিগুলি দূর করা, যা দেশের আয়করের দৃশ্যপটকে রূপান্তরিত করার সম্ভাবনা তৈরি করবে। গত সপ্তাহে, সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে আয়কর বিল, 2025 প্রত্যাহার করে নেয়, যা ১৩ ফেব্রুয়ারি লোকসভায় উপস্থাপিত হয়েছিল বর্তমান 1961 আয়কর আইনকে প্রতিস্থাপনের জন্য।