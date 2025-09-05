উৎসব মরশুমে কেরলে 10 দিনে মদ বিক্রি হয়েছে 826 কোটি টাকার ৷ গত বছরের তুলনায় 6.38 শতাংশের বেশি মদ বিক্রি হয়েছে দক্ষিণের এই রাজ্যে।
Published : September 5, 2025 at 6:31 PM IST
তিরুবনন্তপুরম, 5 সেপ্টেম্বর: কেরলে উদযাপন হচ্ছে ওনাম উৎসব ৷ আর এই ওনাম উৎসবের সময় জুড়ে অর্থাৎ 10 দিনে কয়েক'শো কোটি টাকার মদ বিক্রি হয়েছে রাজ্যে ৷ কেরল স্টেট বেভারেজেস কর্পোরেশন (কেএসবিসি) তাদের 'বেভকো' আউটলেটগুলি (হোম ডেলিভারি) থেকে উৎসবের মরশুমে রেকর্ড 826.38 কোটি টাকার মদ বিক্রি করেছে বলে আধিকারিকরা জানিয়েছেন ।
শুক্রবার কেএসবিসি'র তরফে জারি করা তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত, ওনাম মরশুমে 10 দিনে, (25 অগস্ট থেকে 4 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) গত বছরের ওনামের তুলনায় 6.38 শতাংশেরও বেশি মদ বিক্রি হয়েছে রাজ্যে । গত বছর অর্থাৎ 2024 সালের ওনাম উৎসবের সময় কেরলে মদ বিক্রি হয়েছিল 776.82 কোটি টাকার । বৃহস্পতিবার, উথ্রাদম দিবসে, (অর্থাৎ ওনম শেষের আগের দিন) বেভকো আউটলেটগুলি 137.64 কোটি টাকারও মদ বিক্রির তথ্য দিয়েছে ৷ যা গত বছরের একই দিনে 126.1 কোটি টাকা ছিল ৷ সুতরাং গতবারের তুলনায় এবার 9.23 শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে মদ বিক্রি।
আউটলেটগুলির মধ্যে, কোল্লাম গুদামের সঙ্গে সংযুক্ত করুণাগাপ্পালি স্টোর, উথ্রাডামের দিনে রাজ্যের সর্বোচ্চ বিক্রি রেকর্ড করেছে ৷ যার পরিমাণ 1.46 কোটি টাকা । এর পরেই রয়েছে কোল্লামের কাভানাদ আশ্রমম আউটলেট (1.24 কোটি টাকা) এবং মালাপ্পুরমের কুট্টিপ্পালা এডাপ্পাল আউটলেট (1.11 কোটি টাকা) থেকে বেশি মদ বিক্রি হয়েছে বলে তথ্য মিলেছে । 1 কোটি টাকার সীমা অতিক্রম করেছে এমন অন্যান্য আউটলেটগুলির মধ্যে রয়েছে চালাকুডি (1.7 কোটি টাকা), ইরিঞ্জালকুডা (1.3 কোটি টাকা) এবং কুন্দারা (1 কোটি টাকা)।
রাজ্যে বর্তমানে 278টি বেভকো আউটলেট এবং 155টি দোকান রয়েছে । শুক্রবার, ওনমের দিন রাজ্যজুড়ে বেভকো আউটলেটগুলি অবশ্য বন্ধ ছিল । KSBC অবশ্য জানিয়েছে, ওনামের বিক্রয় মরশুম শনিবার শেষ হবে । 2024 সালে পুরো ওনাম উৎসবের সময় মোট 842.7 কোটি টাকার মদ বিক্রি হয়েছিল । কেএসবিসি আধিকারিকদের মতে, এই বছর ওনামের বিক্রি 2024 সালের পরিসংখ্যানকে ছাপিয়ে যাবে বলেই মনে করা হচ্ছে ।