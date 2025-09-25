লাদাখে জারি কারফিউ, সংঘর্ষের নেপথ্যে বিদেশি হাত !
উত্তপ্ত পরিস্থিতির পর আপাতত শান্ত লাদাখ ৷ প্রশাসনিক কর্তাদের দাবি, বুধবার সন্ধ্যার পর থেকে আর কোনও হিংসার ঘটনা ঘটেনি ৷
Published : September 25, 2025 at 1:18 PM IST
শ্রীনগর, 25 সেপ্টেম্বর: রাজ্যের মর্যাদা ফেরানোর দাবিতে লাদাখে সংঘর্ষের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল পাঁচ ৷ বুধবার চারজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছিল ৷ পরে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে 30 জন আহত হয়েছেন বলে জানা যায় ৷ পরে সেই সংখ্যাও বেড়ে হয় 80 ৷ ক্ষতিগ্রস্ত লেহ-তে পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী কারফিউ জারির পর 50 জনকে আটক করা হয়েছে ৷ প্রশাসনের দাবি, ধীরে ধীরে লেহ শান্ত হচ্ছে ।এক পুলিশ আধিকারিকের বক্তব্য তুলে ধরে পিটিআই জানিয়েছে, আহতদের মধ্যে তিনজন নেপালের নাগরিক ৷ হিংসার নেপথ্যে বিদেশিদের হাত আছে কিনা তা জানতে তদন্ত করছে পুলিশ ।
প্রশাসনের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, উত্তেজনা বন্ধ করতে বিধিনিষেধ আপাতত জারি থাকবে ৷ যদিও লাদাখের রাজনৈতিক নেতাদের একটা বড় অংশের দাবি, এই অসন্তোষ মোকাবিলায় নয়াদিল্লির সঙ্গে আলোচনা প্রয়োজন। রাজ্যের মর্যাদা দ্রুত ফিরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসবে না বলে মনে করেন তাঁরা ৷
প্রশাসনের এক কর্তার কথায়, " লাদাখ শান্ত হয়েছে । বুধবার সন্ধ্যা থেকে কোনও হিংসার ঘটনা ঘটেনি ৷ লেহ-তে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 163 ধারার অধীনে নিষেধাজ্ঞা বহাল রয়েছে এবং পাঁচ বা তার বেশি ব্যক্তিদের জমায়েতের উপর নিষিধেজ্ঞাও জারি করা হয়েছে ৷" কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সোশাল মিডিয়ায় পুরনো বা উস্কানিমূলক ভিডিয়ো প্রচার না করার জন্য স্থানীয় বাসিন্দাদের আবেদন করেছে ৷ এমতাবস্থায় ভুল তথ্য উত্তেজনা আরও বাড়াতে পারে বলে সতর্কও করে দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে আরও জানানো হয়েছে, বুধবার ভোরের দিকে বেশ কয়েকটি অশান্তির ঘটনা ঘটে ৷ পরে অশান্তির পরিমাণ ধীরে ধীরে কমতে থাকে ৷ এরপর বৃহস্পতিবার লেহ শান্ত থাকলেও বাসিন্দারা জানিয়েছেন যে, পরিস্থিতি এখনও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়নি ৷ বিপুল সংখ্যক পুলিশ এবং আধা সামরিক বাহিনীর সদস্য মোতায়েন রয়েছে এবং পাঁচজনের বেশি লোকের জমায়েত এখনও নিষিদ্ধ । কোনওভাবেই যাতে নতুন করে অশান্তির ঘটনা না ঘটে তা নিশ্চিত করতে সমস্ত ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে ৷
আধিকারিকরা জানিয়েছেন, অশান্তির অবসান ঘটাতে লাদাখে বিভিন্ন সংগঠন থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে কথাবার্তা চলবে ৷ তাঁদের বক্তব্য শোনা হবে ৷ তবে নয়াদিল্লির দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার ইচ্ছা নিয়ে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কার্গিল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (কেডিএ) এর নেতা সাজ্জাদ কার্গিলি বলেন, "বিষয়টি এখন কেন্দ্রের বিবেচনাধীন । লাদাখের মানুষ অনেক দিন ধরে ধৈর্য ধরে আসছে ।"
রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে গত কয়েকদিন ধরে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে লাদাখে ৷ পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাথমিকভাবে চারজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায় ৷ বিজেপির কার্যালয়ে আগুনও ধরিয়ে দেয় বিক্ষোভকারীরা ৷ বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে গুলি চালায় পুলিশ ৷ তাতেই এই চার জনের প্রাণ গিয়েছে বলে দাবি আন্দোলনকারীদের ৷ এই ঘটনার পরই 15 দিন ধরে চলতে থাকা অনশন প্রত্য়াহার করেন সোনাম ওয়াংচুক ৷