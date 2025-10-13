ETV Bharat / bharat

ক্ষতিপূরণ নিয়ে জমি অধিগ্রহণকে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না, সুপ্রিম রায়ে সিঙ্গুর মামলায় স্বস্তি রাজ্যের

সিঙ্গুর মামলায় সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি রাজ্য সরকারের ৷ অধিগ্রহণকে চ্যালেঞ্জ করে করা ওই মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ খারিজ হয়ে গেল দেশের শীর্ষ আদালতে ৷

Supreme Court
সিঙ্গুর মামলায় সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি রাজ্য সরকারের (ইটিভি ভারত)
author img

By Sumit Saxena

Published : October 13, 2025 at 8:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 13 অক্টোবর: 2016 সালের কেদারনাথ যাদব বনাম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মামলার (Kedar Nath Yadav case 2016 verdict) নজিরের ভিত্তিতে জমি বেসরকারি কোম্পানিকে ফিরিয়ে দেওয়ার কলকাতা হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত খারিজ হয়ে গেল সুপ্রিম কোর্টে। দেশের শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, সিঙ্গুরে টাটা ন্যানো প্ল্যান্ট অধিগ্রহণ বাতিল করে দেওয়া 2016 সালের রায় কৃষকদের জন্য একটি প্রতিকার প্রদান করে এবং এক দশক ধরে অধিগ্রহণ নেওয়া বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে এটি সাধারণ অধিকার নয়। সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ রাজ্য সরকারের আবেদন মঞ্জুর করার সময় রায় দেয়, "একবার যখন রায়দানের প্রক্রিয়া শেষ হবে এবং কোনও চ্যালেঞ্জ ছাড়াই জমি অধিগ্রহণ করা হবে, তখন আদালত আগ্রহী ব্যক্তির কোনও বিলম্বিত অভিযোগ আর গ্রহণ করবে না।"

সিঙ্গুর জমি অধিগ্রহণ মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ে স্বস্তি রাজ্য সরকারের ৷ সরকারের জমি অধিগ্রহণকে চ্যালেঞ্জ করে করা ওই মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ খারিজ হয়ে গেল দেশের শীর্ষ আদালতে ৷ সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ একথা স্পষ্ট করে জানায়, ক্ষতিপূরণ নেওয়ার পর জমি অধিগ্রহণকে আর চ্যালেঞ্জ করা যাবে না ৷

দেশের শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, 2016 সালের সিঙ্গুর মামলার রায় সেই সমস্ত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, যারা জমির পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ নিয়েছে এবং এক দশক ধরে চলা এই মামলায় কোনওরকম ভাবেই আর অংশগ্রহণ করেনি। তাৎপর্যপূর্ণ, সুপ্রিম কোর্টের এই পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের আগের নির্দেশটি খারিজ করে দিল।

বাম জামানায় টাটার ন্যানো কারখানার জন্য সিঙ্গুরে যে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল, তাতে মেসার্স শান্তি সেরামিক্স প্রাইভেট লিমিটেড (Santi Ceramics) নামের প্রতিষ্ঠানের 28 বিঘা জমি এবং এই জমির উপর তৈরি কারখানাও ছিল। এর জন্য সেই সময় এই প্রতিষ্ঠানকে সাড়ে 14 কোটি টাকারও বেশি ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। কিন্তু 2016 সালে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে হাতিয়ার করে মেসার্স শান্তি সেরামিক্স প্রাইভেট লিমিটেড নিজেদের জমি ফেরত চায়। রাজ্য তাদের আবেদনে সাড়া না দিলে এই প্রতিষ্ঠানটি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ অনুকরণ করে কলকাতা হাইকোর্ট রাজ্যকে মেসার্স শান্তি সেরামিক্সের জমি ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিলে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়। এই মামলায় সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ হাইকোর্টের ওই নির্দেশ খারিজ করে দেয়।

  1. মমতার আন্দোলনের জন্য সিঙ্গুরে শিল্প হয়নি, বলছেন খোদ জমি রক্ষা কমিটির নেতারা
  2. ন্যানো ক্ষতিপূরণ! টাটাকে প্রায় 766 কোটি টাকা দিতে হবে মমতা সরকারকে

TAGGED:

SUPREME COURT
সুপ্রিম কোর্ট
সিঙ্গুর জমি অধিগ্রহণ মামলা
SINGUR NANO CAR PLANT CASE
SINGUR TATA PLANT LAND ACQUISITION

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.