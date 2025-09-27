ওয়াংচুকের আন্দোলনের ভিডিয়ো পাকিস্তানে পাচার ! 'ব়্যাঞ্চো'র বিরুদ্ধে তদন্তে পুলিশ

ওয়াংচুকের আন্দোলনের ভিডিয়ো পাকিস্তানে পাচার ! 'ব়্যাঞ্চো'র বিরুদ্ধে তদন্তে পুলিশ
সোনম ওয়াংচুক এখন যোধপুরের জেলে বন্দি ৷ তাঁর বিরুদ্ধে পাক যোগের অভিযোগ তুলেছে লাদাখ পুলিশ ৷ তাঁর বাংলাদেশ ভ্রমণ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে প্রশাসন ৷
By PTI
Published : September 27, 2025 at 7:02 PM IST
লেহ, 27 সেপ্টেম্বর: কেন্দ্রশাসিত লাদাখের রাজ্যের স্বীকৃতির দাবিতে আন্দোলনের অন্যতম মুখ সোনম ওয়াংচুকের পাকিস্তান যোগ ! গতকাল তাঁকে জাতীয় নিরাপত্তা আইনের আওতায় গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ তিনি এখন রাজস্থানের যোধপুরের কারাগারে বন্দি ৷ এদিকে সমাজকর্মীর সঙ্গে নাকি পাকিস্তানের যোগাযোগ রয়েছে, অভিযোগ তুলেছে লাদাখের ডিজি এসডি সিং জামওয়াল ৷ শুক্রবার এই অভিযোগে তদন্ত হওয়ার কথা জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক ৷
গত মাসে পাকিস্তান ইন্টেলিজেন্স অপারেটিভ-এর এক চরকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ সে ওয়াংচুকের আন্দোলনের ভিডিয়ো সীমান্তের ওপারে পাঠিয়েছে বলে অভিযোগ ৷ পুলিশের আরও অভিযোগ, গত 24 সেপ্টেম্বর রাজধানী লেহ-তে লাদাখের রাজ্যের মর্যাদার আন্দোলনকে ঘিরে প্রবল অশান্তি তৈরি হয় ৷ পুলিশ গুলি চালায় ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আধা সামরিক বাহিনী নামে ৷ পুলিশের গুলিতে 4 জনের মৃত্যু হয়েছে ও প্রায় 90 জন আহত হয়েছেন ৷
#WATCH | Leh: Speaking on the 24th Sept violence, Ladakh DGP Dr. S.D Singh Jamwal says, " ...we also arrested a pakistan pio in the recent past who was in touch with him (sonam wangchuk) and reporting back across. we have a record of this. he had attended a dawn event in pakistan.… pic.twitter.com/q4YnhyrQlE— ANI (@ANI) September 27, 2025
গত 10 সেপ্টেম্বর একগুচ্ছ দাবিদাওয়া নিয়ে অনশনে বসেছিলেন সোনম ওয়াংচুক ৷ তিনি ওই অশান্তির পর 15তম দিনে অনশন তুলে নেন এবং শান্তির বার্তা দেন ৷ কিন্তু সেদিনই এই অশান্তির জন্য তাঁকে দায়ী করে বিবৃতি জারি করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ৷
এই অশান্তির জন্য ওয়াংচুককে দাঁড় করিয়েছে প্রশাসন ৷ গতকাল তাঁকে জাতীয় সুরক্ষা আইনে গ্রেফতার করা হয় ৷ ডিজি এসডি সিং জামওয়াল বলেন, "সোনম ওয়াংচুকের বিরুদ্ধে তদন্তে পুলিশের কাছে কী তথ্য উঠে এসেছে, তা এই মুহূর্তে প্রকাশ করা যাবে না ৷ তদন্ত চলছে ৷ তাঁর (ওয়াংচুক) প্রোফাইল এবং ইতিহাস ইউটিউবে দেখা যাবে ৷ সেগুলি দেখলেই বোঝা যায়, তিনি আরব বসন্তের ধাঁচে মানুষকে প্ররোচনা দিয়েছেন ৷ সম্প্রতি নেপাল, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কায় যে বিক্ষোভ হয়েছে, সেইসব কথা বলে মানুষকে উস্কেছেন ৷ তাঁর নিজের কিছু উদ্দেশ্য আছে ৷ তাঁর বিরুদ্ধে বিদেশি অনুদান নেওয়ার এফসিআরএ আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে ৷ আমাদের সঙ্গে পাকিস্তানের গোয়েন্দার একজন চর রয়েছে ৷ সে সীমান্তের ওপারে খবরাখবর পাচার করছিল ৷ সে ওয়াংচুকের নেতৃত্বে হওয়া আন্দোলনের ভিডিয়ো পাকিস্তানে পাচার করেছে ৷"
এই প্রসঙ্গে পুলিশের শীর্ষ আধিকারিক ধৃত নেতার বিদেশ সফরের কথা উল্লেখ করে সেগুলিকে সন্দেহজনক বলে দাগিয়ে দেন ৷ তাঁর কথায়, "তিনি 'দ্য ডন' পত্রিকার এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পাকিস্তান গিয়েছিলেন ৷ এমনকী বাংলাদেশেও সফর করেছেন ৷"
লাদাখের রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে গত কয়েক বছর ধরে আন্দোলন করছে লেহ অ্যাপেক্স বডি এবং কেডিএ ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনাও হয়েছে ৷ কিন্তু তাতে কোনও সুরাহা হয়নি ৷
এই প্রসঙ্গে কার্গিল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (কেডিএ)-র কো-চেয়ারম্যান আসগর আলি কারবালাই দিন দুয়েক আগে সাংবাদিকদের জানান, গত 27 মে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে শেষ আলোচনা হয় ৷ এরপর ফের এক মাসের মধ্যে বৈঠকের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু প্রথমে কার্গিল ও পরে লেহ-তে একের পর এক অনশনের পরেও সরকার নীরব থেকেছে ৷
তিনি জানান, গত 10 সেপ্টেম্বর ফের অনশন শুরু করেন সোনম ওয়াংচুক ৷ এই আবহে দ্রুত বৈঠক ডাকার বদলে 11 দিনের অনশনের পর কেন্দ্রীয় সরকার 6 অক্টোবর বৈঠকের তারিখ স্থির করে ৷ নেতা বলেন, "অনশনে দু'জন প্রবীণ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন ৷ তাঁদের হাসপাতালে পাঠানো হয় ৷ স্বভাবত মানুষ উদ্বিগ্ন ছিল ৷ ওরা ওয়াংচুক এবং অন্যদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজেদের বাঁচাতে চাইছে ৷ এটা কেন্দ্রশাসিত প্রশাসন ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ব্যর্থতা ৷ এই হিংসার জন্য সোনমের উপর যে অভিযোগ চাপানো হয়েছে, তা খারিজ করছি আমরা ৷"
এদিকে পুলিশ আধিকারিকের অভিযোগ, সোনম ওয়াংচুক কেন্দ্রীয় সরকার এবং লাদাখের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনাটাই ভেস্তে দিতে চেয়েছিলেন ৷ আগামী 6 অক্টোবর ফের দু'পক্ষের বৈঠক হওয়ার কথা ছিল ৷ তার আগে 25 সেপ্টেম্বর লাদাখের নেতাদের সঙ্গে একটি স্থানীয় আলোচনা হওয়ার কথাও ছিল ৷ সেসব জেনেও ওয়াংচুক তাঁর অনশন চালিয়ে গিয়েছেন ৷ ডিজি বলেন, "ওই সাধারণ বৈঠকটার মাত্র একদিন আগে ইচ্ছাকৃত শান্তিপূর্ণ আবহাওয়াকে নষ্ট করেছেন ওয়াংচুক ৷ তিনি প্ররোচনামূলক ভিডিয়ো আর মন্তব্য করেছেন, যার ফলে বুধবারের ওই দুর্ভাগ্যজনক হিংসা ও মৃত্যুর ঘটনা ঘটে ৷"
#WATCH | Leh: Ladakh DGP Dr. S.D Singh Jamwal says, " ...in the right of self-defence, firing can be done. that is the reason firing was done (by security forces). if you see the video footage, you will see the circumstances under which our police forces performed. it is… pic.twitter.com/HtATpdvtJM— ANI (@ANI) September 27, 2025
লেহ-তে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে পুলিশের গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে ৷ এই প্রসঙ্গে ডিজির জবাব, "আত্মরক্ষার খাতিরে গুলি চালানো যেতে পারে ৷ আর সেই কারণে সেদিন নিরাপত্তাবাহিনী গুলি চালিয়েছিল ৷ আপনারা ভিডিয়ো ফুটেজগুলি দেখলে বুঝতে পারবেন, কোন পরিস্থিতিতে পুলিশ গুলি চালিয়েছে ৷ পুরো লেহ বিপদের মধ্যে ছিল ৷ এটা প্রশংসনীয় ৷ আমি ওঁদের স্যালুট জানাই ৷ ওই সময় লাদাখ পুলিশের চার জন মহিলা আধিকারিক বিজেপি কার্যালয়ের ভিতরে আটকে পড়েছিলেন ৷ ওই কার্যালয়ে আগুন লাগানো হয়েছিল ৷ আমরা অনেক কষ্ট করে ঝুঁকি নিয়ে তাঁদের উদ্ধার করি ৷ একজন সিআরপিএফ জওয়ান এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ তাঁর শিরদাঁড়ায় চোট লেগেছে ৷"
এই হিংসায় বহিরাগতদের জড়িত থাকার অভিযোগ করেছেন লাদাখের উপ-রাজ্যপাল কবিন্দর গুপ্তা ৷ সেই প্রসঙ্গে পুলিশের শীর্ষ আধিকারিক জানান, লেহ-তে অশান্তির ঘটনায় তিনজন নেপালের নাগরিক আহত হয়েছেন এবং তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ এছাড়া আরও কয়েকজন বহিরাগতের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে ৷ সব মিলিয়ে 50 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তাদের মধ্যে অধিকাংশ গ্যাংয়ের সদস্য বলে মনে করা হচ্ছে ৷ এই ঘটনার নেপথ্যে যে ওয়াংচুকই সে বিষয়ে অনড় ডিজি এসডি সিং জামওয়াল ৷