ওয়াংচুকের আন্দোলনের ভিডিয়ো পাকিস্তানে পাচার ! 'ব়্যাঞ্চো'র বিরুদ্ধে তদন্তে পুলিশ

ওয়াংচুকের আন্দোলনের ভিডিয়ো পাকিস্তানে পাচার ! 'ব়্যাঞ্চো'র বিরুদ্ধে তদন্তে পুলিশ

সোনম ওয়াংচুক এখন যোধপুরের জেলে বন্দি ৷ তাঁর বিরুদ্ধে পাক যোগের অভিযোগ তুলেছে লাদাখ পুলিশ ৷ তাঁর বাংলাদেশ ভ্রমণ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে প্রশাসন ৷

Ladakh Statehood Protest
লাদাখ আন্দোলনের অন্যতম মুখ সোনম ওয়াংচুক (ছবি: পিটিআই)
By PTI

Published : September 27, 2025 at 7:02 PM IST

লেহ, 27 সেপ্টেম্বর: কেন্দ্রশাসিত লাদাখের রাজ্যের স্বীকৃতির দাবিতে আন্দোলনের অন্যতম মুখ সোনম ওয়াংচুকের পাকিস্তান যোগ ! গতকাল তাঁকে জাতীয় নিরাপত্তা আইনের আওতায় গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ তিনি এখন রাজস্থানের যোধপুরের কারাগারে বন্দি ৷ এদিকে সমাজকর্মীর সঙ্গে নাকি পাকিস্তানের যোগাযোগ রয়েছে, অভিযোগ তুলেছে লাদাখের ডিজি এসডি সিং জামওয়াল ৷ শুক্রবার এই অভিযোগে তদন্ত হওয়ার কথা জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক ৷

গত মাসে পাকিস্তান ইন্টেলিজেন্স অপারেটিভ-এর এক চরকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ সে ওয়াংচুকের আন্দোলনের ভিডিয়ো সীমান্তের ওপারে পাঠিয়েছে বলে অভিযোগ ৷ পুলিশের আরও অভিযোগ, গত 24 সেপ্টেম্বর রাজধানী লেহ-তে লাদাখের রাজ্যের মর্যাদার আন্দোলনকে ঘিরে প্রবল অশান্তি তৈরি হয় ৷ পুলিশ গুলি চালায় ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আধা সামরিক বাহিনী নামে ৷ পুলিশের গুলিতে 4 জনের মৃত্যু হয়েছে ও প্রায় 90 জন আহত হয়েছেন ৷

গত 10 সেপ্টেম্বর একগুচ্ছ দাবিদাওয়া নিয়ে অনশনে বসেছিলেন সোনম ওয়াংচুক ৷ তিনি ওই অশান্তির পর 15তম দিনে অনশন তুলে নেন এবং শান্তির বার্তা দেন ৷ কিন্তু সেদিনই এই অশান্তির জন্য তাঁকে দায়ী করে বিবৃতি জারি করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ৷

এই অশান্তির জন্য ওয়াংচুককে দাঁড় করিয়েছে প্রশাসন ৷ গতকাল তাঁকে জাতীয় সুরক্ষা আইনে গ্রেফতার করা হয় ৷ ডিজি এসডি সিং জামওয়াল বলেন, "সোনম ওয়াংচুকের বিরুদ্ধে তদন্তে পুলিশের কাছে কী তথ্য উঠে এসেছে, তা এই মুহূর্তে প্রকাশ করা যাবে না ৷ তদন্ত চলছে ৷ তাঁর (ওয়াংচুক) প্রোফাইল এবং ইতিহাস ইউটিউবে দেখা যাবে ৷ সেগুলি দেখলেই বোঝা যায়, তিনি আরব বসন্তের ধাঁচে মানুষকে প্ররোচনা দিয়েছেন ৷ সম্প্রতি নেপাল, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কায় যে বিক্ষোভ হয়েছে, সেইসব কথা বলে মানুষকে উস্কেছেন ৷ তাঁর নিজের কিছু উদ্দেশ্য আছে ৷ তাঁর বিরুদ্ধে বিদেশি অনুদান নেওয়ার এফসিআরএ আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে ৷ আমাদের সঙ্গে পাকিস্তানের গোয়েন্দার একজন চর রয়েছে ৷ সে সীমান্তের ওপারে খবরাখবর পাচার করছিল ৷ সে ওয়াংচুকের নেতৃত্বে হওয়া আন্দোলনের ভিডিয়ো পাকিস্তানে পাচার করেছে ৷"

Protest against Sonam Wangchuk Arrest
সোনম ওয়াংচুকের গ্রেফতারির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ (ছবি: পিটিআই)

এই প্রসঙ্গে পুলিশের শীর্ষ আধিকারিক ধৃত নেতার বিদেশ সফরের কথা উল্লেখ করে সেগুলিকে সন্দেহজনক বলে দাগিয়ে দেন ৷ তাঁর কথায়, "তিনি 'দ্য ডন' পত্রিকার এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পাকিস্তান গিয়েছিলেন ৷ এমনকী বাংলাদেশেও সফর করেছেন ৷"

লাদাখের রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে গত কয়েক বছর ধরে আন্দোলন করছে লেহ অ্যাপেক্স বডি এবং কেডিএ ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনাও হয়েছে ৷ কিন্তু তাতে কোনও সুরাহা হয়নি ৷

এই প্রসঙ্গে কার্গিল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (কেডিএ)-র কো-চেয়ারম্যান আসগর আলি কারবালাই দিন দুয়েক আগে সাংবাদিকদের জানান, গত 27 মে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে শেষ আলোচনা হয় ৷ এরপর ফের এক মাসের মধ্যে বৈঠকের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু প্রথমে কার্গিল ও পরে লেহ-তে একের পর এক অনশনের পরেও সরকার নীরব থেকেছে ৷

তিনি জানান, গত 10 সেপ্টেম্বর ফের অনশন শুরু করেন সোনম ওয়াংচুক ৷ এই আবহে দ্রুত বৈঠক ডাকার বদলে 11 দিনের অনশনের পর কেন্দ্রীয় সরকার 6 অক্টোবর বৈঠকের তারিখ স্থির করে ৷ নেতা বলেন, "অনশনে দু'জন প্রবীণ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন ৷ তাঁদের হাসপাতালে পাঠানো হয় ৷ স্বভাবত মানুষ উদ্বিগ্ন ছিল ৷ ওরা ওয়াংচুক এবং অন্যদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজেদের বাঁচাতে চাইছে ৷ এটা কেন্দ্রশাসিত প্রশাসন ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ব্যর্থতা ৷ এই হিংসার জন্য সোনমের উপর যে অভিযোগ চাপানো হয়েছে, তা খারিজ করছি আমরা ৷"

এদিকে পুলিশ আধিকারিকের অভিযোগ, সোনম ওয়াংচুক কেন্দ্রীয় সরকার এবং লাদাখের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনাটাই ভেস্তে দিতে চেয়েছিলেন ৷ আগামী 6 অক্টোবর ফের দু'পক্ষের বৈঠক হওয়ার কথা ছিল ৷ তার আগে 25 সেপ্টেম্বর লাদাখের নেতাদের সঙ্গে একটি স্থানীয় আলোচনা হওয়ার কথাও ছিল ৷ সেসব জেনেও ওয়াংচুক তাঁর অনশন চালিয়ে গিয়েছেন ৷ ডিজি বলেন, "ওই সাধারণ বৈঠকটার মাত্র একদিন আগে ইচ্ছাকৃত শান্তিপূর্ণ আবহাওয়াকে নষ্ট করেছেন ওয়াংচুক ৷ তিনি প্ররোচনামূলক ভিডিয়ো আর মন্তব্য করেছেন, যার ফলে বুধবারের ওই দুর্ভাগ্যজনক হিংসা ও মৃত্যুর ঘটনা ঘটে ৷"

লেহ-তে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে পুলিশের গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে ৷ এই প্রসঙ্গে ডিজির জবাব, "আত্মরক্ষার খাতিরে গুলি চালানো যেতে পারে ৷ আর সেই কারণে সেদিন নিরাপত্তাবাহিনী গুলি চালিয়েছিল ৷ আপনারা ভিডিয়ো ফুটেজগুলি দেখলে বুঝতে পারবেন, কোন পরিস্থিতিতে পুলিশ গুলি চালিয়েছে ৷ পুরো লেহ বিপদের মধ্যে ছিল ৷ এটা প্রশংসনীয় ৷ আমি ওঁদের স্যালুট জানাই ৷ ওই সময় লাদাখ পুলিশের চার জন মহিলা আধিকারিক বিজেপি কার্যালয়ের ভিতরে আটকে পড়েছিলেন ৷ ওই কার্যালয়ে আগুন লাগানো হয়েছিল ৷ আমরা অনেক কষ্ট করে ঝুঁকি নিয়ে তাঁদের উদ্ধার করি ৷ একজন সিআরপিএফ জওয়ান এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ তাঁর শিরদাঁড়ায় চোট লেগেছে ৷"

এই হিংসায় বহিরাগতদের জড়িত থাকার অভিযোগ করেছেন লাদাখের উপ-রাজ্যপাল কবিন্দর গুপ্তা ৷ সেই প্রসঙ্গে পুলিশের শীর্ষ আধিকারিক জানান, লেহ-তে অশান্তির ঘটনায় তিনজন নেপালের নাগরিক আহত হয়েছেন এবং তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ এছাড়া আরও কয়েকজন বহিরাগতের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে ৷ সব মিলিয়ে 50 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তাদের মধ্যে অধিকাংশ গ্যাংয়ের সদস্য বলে মনে করা হচ্ছে ৷ এই ঘটনার নেপথ্যে যে ওয়াংচুকই সে বিষয়ে অনড় ডিজি এসডি সিং জামওয়াল ৷

LADAKH STATEHOOD PROTEST LEH VIOLENCE SONAM WANGCHUK ARRESTED সোনম ওয়াংচুকের পাক যোগ SONAM WANGCHUK

