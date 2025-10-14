অনুপ্রবেশের চেষ্টা ! কুপওয়ারায় সেনার সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে খতম 2 জঙ্গি

অনুপ্রবেশের চেষ্টা ! কুপওয়ারায় সেনার সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে খতম 2 জঙ্গি
সোমবার সন্ধ্যায় কুপওয়ারা সেক্টরে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে আসে নিরাপত্তারক্ষীদের ৷ সেটি লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করেন সেনার জওয়ানরা ৷
Published : October 14, 2025 at 2:15 PM IST
শ্রীনগর, 14 অক্টোবর: জম্মু-কাশ্মীরের কুপওয়ারা সেক্টরে ভারত-পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর অনুপ্রবেশের চেষ্টা রুখল সেনাবাহিনী । মঙ্গলবার ভোরে নিরাপত্তারক্ষীদের গুলিতে খতম 2 জঙ্গি ৷ বাকিদের খোঁজে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছেন জওয়ানরা ৷
সোমবার গভীর রাতে সেনার এক আধিকারিক জানান, এদিন সন্ধ্যা 7টা নাগাদ কুপওয়ারার সীমান্ত এলাকায় সন্দেহজনক গতিবিধি সেনার নজরে আসে ৷ এরপর অনুপ্রবেশকারীদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করেন জওয়ানরা ৷ ফলে, দুই তরফের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয় ৷ তাতেই 2 জঙ্গির মৃত্যু হয় বলে জানান তিনি ৷ শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত এলাকায় তল্লাশি চলছে ৷
উল্লেখ্য, সম্প্রতি রাজৌরি জেলার কান্দি থানার অন্তর্গত বিরানথাব এলাকায় জঙ্গিদের সঙ্গে নিরাপত্তারক্ষীদের গুলির লড়াই হয় ৷ জঙ্গিদের লুকিয়ে থাকার খবর পেয়ে তল্লাশি অভিযান চালান নিরাপত্তারক্ষীরা ৷ অভিযান চলাকালীন জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের (SOG) সদস্যদের সঙ্গে জঙ্গিদের গুলির লড়াই হয় ৷
প্রসঙ্গত, শীতের মরশুমে তুষারপাতের সুযোগ নিয়ে সীমান্তের ওপার থেকে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গিরা ৷ গত সপ্তাহে এই প্রসঙ্গে সেনাকে হাই অ্যালার্টে থাকার নির্দেশ দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ ভারত-পাক আন্তর্জাতিক সীমান্ত ও নিয়ন্ত্রণরেখা সংলগ্ন এলাকাগুলিতে সেনাকে নিরাপত্তা বাড়ানোরও কথা বলেন তিনি ৷ 9 অক্টোবর নয়াদিল্লিতে নিরাপত্তা সংক্রান্ত উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করা হয় ৷ সেই বৈঠকেই এমন নির্দেশ দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷
অমিত শাহের সভাপতিত্বে তিন ঘণ্টার এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জম্মু-কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব, ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর ডিরেক্টর, সেনাপ্রধান, জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্য সচিব এবং ডিজিপি, কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর (সিএপিএফ) ডিজি- সহ জম্মু-কাশ্মীর প্রশাসনের অন্যান্য শীর্ষ কর্তারা ৷ এই বৈঠকের পর থেকে সেনার সক্রিয়তা আরও বেড়েছে ৷ বেড়েছে নজরদারিও ৷ সেই সূত্রে সোমবার আবারও তল্লাশি শুরু করে বাহিনী ৷ রুখে দেয় অনুপ্রবেশও ৷
উল্লেখ্য, পহেলগাঁও হামলার পর থেকে উপত্যকায় জঙ্গিদের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযান চালাচ্ছে নিরাপত্তারক্ষীরা ৷ সম্প্রতি, TRF প্রধান তথা পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার মূল চক্রী সাজ্জাদ গুলের বাবার 2 কোটি টাকা মূল্যের একটি তিন তলা বাড়ি বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ ।