কুলগাম এনকাউন্টারে শহিদ 2 জওয়ান, খতম জঙ্গিও

কুলগাম এনকাউন্টারে শহিদ 2 জওয়ান, খতম জঙ্গিও
কুলগামের জঙ্গল এলাকায় সোমবার সকালে শুরু হওয়া এনকাউন্টার চলছে মঙ্গলেও ৷ নিরাপত্তারক্ষী ও জঙ্গিদের গুলির লড়াইয়ে এদিন 2 জওয়ান শহিদ হয়েছেন ৷
Published : September 9, 2025 at 3:33 PM IST
শ্রীনগর, 9 সেপ্টেম্বর: সেনা-জঙ্গি গুলির লড়াইয়ে উত্তপ্ত দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাম জেলা ৷ গুদ্দার জঙ্গলে সোমবার সকালে এনকাউন্টার শুরু হয় ৷ মঙ্গলবার এনকাউন্টারে শহিদ 2 জওয়ান ৷ গতকালই সেনার গুলিতে নিকেশ হয় 2 জঙ্গি ৷
সেনা সূত্রে খবর, রাতভর চলা এই এনকাউন্টারে 2 জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে ৷ মৃতদের মধ্যে একজন পাকিস্তানের নাগরিক বলে অনুমান ৷ এদিকে, জঙ্গিদের গুলিতে নিরাপত্তাবাহিনীর 2 জওয়ান শহিদ হয়েছেন ৷ সেই সঙ্গে একজন সেনা আধিকারিক গুরুতর আহত হয়েছেন ৷
সোমবার জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের তরফে গোপন সূত্রে খবর পাওয়ার পর গুদ্দার জঙ্গলে অভিযান শুরু করে সেনাবাহিনী, জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ এবং সিআরপিএফ জওয়ানদের যৌথবাহিনী ৷ তল্লাশি অভিযান চলাকালীন এলাকায় নিরাপত্তাবাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে এলোপাথারি গুলি চালাতে শুরু করে লুকিয়ে থাকা জঙ্গিরা ৷ পাল্টা আক্রমণ করেন জওয়ানরা ৷
Update: OP GUDDAR, Kulgam— Chinar Corps🍁 - Indian Army (@ChinarcorpsIA) September 8, 2025
Chinar Corps honours the supreme sacrifice of the Bravehearts, Sub Perbhat Gaur and L/Nk Narender Sindhu, in line of duty for the Nation. Their courage and dedication will forever inspire us.#IndianArmy expresses deepest condolences and stands in… pic.twitter.com/tkE682IyoQ
সেনা সূত্রে খবর, জঙ্গিদের ছোড়া গুলিতে গুরুতর আহত হন পারভাত গউর এবং নায়েক নরেন্দ্র সিন্ধু নামে 2 জওয়ান এবং এক সেনা আধিকারিক ৷ তৎক্ষণাৎ তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ চিকিৎসা চলাকালীন পারভাত এবং নায়েক নরেন্দ্র সিন্ধুর মৃত্যু হয় ৷ তবে সেনা আধিকারিকের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে বলে জানিয়েছে সেনা ৷
এই প্রসঙ্গে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছে কাশ্মীরের সেনার চিনার কর্পস ৷ পোস্টে, শহিদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান হয় ৷ প্রাথমিক তদন্তে সেনার অনুমান, মৃত জঙ্গিদের মধ্যে একজন স্থানীয় বাসিন্দা ৷ অপরজন পাকিস্তানের নাগরিক ৷ রহমান ভাই ছদ্মবেশী নাম নিয়ে এই দেশে বসবাস করছিল সে ৷ এনকাউন্টারের দ্বিতীয় দিন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন পুলিশের ডিজি নলীন প্রভাত ৷ যৌথবাহিনীর সাফল্যের প্রশংসা করেন তিনি ৷
গত মাসে সেনা ও জঙ্গিদের মধ্যে উপত্যকায় দীর্ঘতম এনকাউন্টারের সাক্ষী হয় কুলগাম ৷ উপত্যকা থেকে জঙ্গিদের নিশ্চিহ্ন করতে জেলার জঙ্গলে ঘেরা এলাকায় 10 দিন ধরে অপারেশন অকাল অভিযান চালায় দেশের নিরাপত্তা বাহিনী ৷ দীর্ঘ সেই গুলির লড়াইয়ে দুই জঙ্গির মৃত্যু হয় ৷ সেই সঙ্গে শহিদ হন 2 জওয়ানও ৷
এদিকে, সোমবার এনকাউন্টার চলাকালীন জঙ্গি ষড়যন্ত্র মামলায় তদন্তের অংশ হিসেবে জম্মু-কাশ্মীরের বারামুল্লা, কুলগাম, অনন্তনাগ এবং পুলওয়ামায় তল্লাশি অভিযান চালায় ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) ৷ প্রশাসনিক আধিকারিকদের মতে, উপত্যকার 9টি, বিহারের 8টি, উত্তরপ্রদেশের 2টি এবং কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ুর একটি করে এলাকায় অভিযান চালান এনআইএ-এর তদন্তকারীরা ৷