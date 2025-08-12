ETV Bharat / bharat

চেহারায় তারুণ্যের দীপ্তি, বয়স 124 বছর ! INDIA ব্লকের প্রতিবাদের মুখ মিন্তা দেবী - 124 YEAR OLD VOTER MINTA DEVI

তাঁর ছবিকে ঘিরে বিক্ষোভ-বিতর্ক চললেও মিনতা দেবী বিষয়টিকে বেশ উপভোগ করছেন। তিনি বলেন, "নির্বাচন কমিশন আমাকে দিদিমা বানিয়ে দিয়েছে।"

INDIA Bloc Protest Against Bihar SIR
INDIA ব্লকের প্রতিবাদের মুখ মিন্তা দেবী (ছবি: আইএএনএস)
By PTI

Published : August 12, 2025 at 9:49 PM IST

নয়াদিল্লি, 31 জুলাই: বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার সংসদ প্রাঙ্গণে এক অভিনব প্রতিবাদ করেন বিরোধী সাংসদরা। তাঁরা 'মিন্তা দেবী' এবং '124 নট আউট' লেখা টি-শার্ট পরে নির্বাচন কমিশনের বিশেষ সংশোধনের (SIR) বিরুদ্ধে স্লোগান দেন।

বিষয়টি প্রথমবার আলোচনায় তখন আসে যখন বলা হয় যে, মিন্তা দেবী 124 বছর বয়সী ভোটার প্রথমবার ভোট দিচ্ছেন। কিন্তু, তদন্তের সময় এই দাবিটি মিথ্যা প্রমাণিত হয়। বিরোধী সাংসদরা বলছেন যে, মিন্তা দেবী নামের এক মহিলার বয়স 124 বছর এবং তিনি প্রথমবার ভোট দিতে যাচ্ছেন এবং বিহারের ভোটার তালিকায় তার নাম অন্তর্ভুক্ত।

মিনতা দেবীর ভোটার কার্ড (ছবি কেরল কংগ্রেসের এক্স হ্যান্ডেল থেকে সংগৃহীত)

রাহুল গান্ধি বলেন, "এরকম অসংখ্য ঘটনা আছে, ছবি এখনও প্রকাশ করা হয়নি।" প্রিয়াঙ্কা গান্ধি অভিযোগ করেছেন যে, ভোটারদের ঠিকানা এবং তাঁদের আত্মীয়স্বজনদের ঠিকানাও ভুয়ো। তবে, সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মিন্তা দেবী সিওয়ান জেলার দরুন্ডা বিধানসভা আসনের একজন ভোটার এবং তাঁর বয়স আসলে মাত্র 35 বছর। নির্বাচন কমিশনের এক কর্তার মতে, আবেদনপত্রে তাঁর বয়স ভুল উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এই ত্রুটি।

এদিকে, সংসদ প্রাঙ্গণে বিরোধী সাংসদদের বিক্ষোভে, তাঁদের পরা টি-শার্টে নিজের ছবি দেখে হাসি চেপে মিনতা দেবী বলেন, "নির্বাচন কমিশন আমাকে দিদিমা বানিয়ে দিয়েছে।" দেশজুড়ে তাঁর ছবিকে সামনে রেখে বিক্ষোভ-বিতর্ক চললেও মিনতা দেবী বিষয়টিকে বেশ উপভোগ করছেন।

কংগ্রেস, আরজেডি এবং অন্যান্য বিরোধী দলের সাংসদরা বিহারে চলা SIR-এর বিরুদ্ধে সংসদ প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ করছেন। তাঁদের দাবি, এই এই প্রক্রিয়াটি আসলে 'ভোট চুরি'র একটি প্রচেষ্টা, যাতে বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রকৃত ভোটারদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যায়।

নির্বাচন কমিশন বলছে যে, 2004 সাল থেকে বিশেষ সংশোধনের (SIR) করা হয়নি। এর ফলে অনেক অযোগ্য ব্যক্তি ভোটার কার্ড পেয়েছেন এবং কিছু লোকের বিভিন্ন আসনের জন্য একাধিক ভোটার কার্ড রয়েছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে যে, এখনও পর্যন্ত কোনও রাজনৈতিক দল ভোটার তালিকায় নাম যুক্ত বা বাদ দেওয়ার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও অভিযোগ করেনি।

এখন পর্যন্ত, নাম যুক্ত করার জন্য পৃথক ভোটারদের কাছ থেকে 10,570টি আবেদন জমা পড়েছে। খসড়া ভোটার তালিকার উপর ব্যক্তি এবং দলগুলি 1 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আপত্তি বা দাবি দাখিল করতে পারবে।

Minta Devi
TAGGED:

MINTA DEVI BIHAR SIR PROTEST AGAINST BIHAR SIR INDIA BLOC 124 YEAR OLD VOTER MINTA DEVI

