ETV Bharat / bharat

বিড়ি থেকে বিহার বিতর্ক ! ড্যামেজ কন্ট্রোলে কংগ্রেস; ভোটে বদলার হুঁশিয়ারি বিজেপি'র

বিড়ির সঙ্গে বিহারের তুলনা টেনে বিতর্ক জড়িয়েছে কেরল কংগ্রেস ৷ পরে এই বিতর্কের জেরেই ক্ষমা চেয়ে নেয় তারা ৷ যদিও বিজেপি তুলোধনা করতে ছাড়েনি ৷

Bidi to Bihar Controversy
বিড়ি নিয়ে কটাক্ষ করে বিতর্কে কংগ্রেস (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 5, 2025 at 8:37 PM IST

3 Min Read

পটনা, 5 সেপ্টেম্বর: বিড়ির সঙ্গে বিহার ও বিহারবাসীর তুলনা টেনে বিতর্কে জড়াল কেরল কংগ্রেস এবং পরে চাপের মুখে ক্ষমাও চেয়ে নিল ৷ জিএসটি সংস্কারের সময় তামাক জাতীয় ও বিলাসবহুল পণ্যকে 'সিন' অর্থাৎ পাপের পণ্য বলে উল্লেখ করেছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ৷ এদিকে তামাক জাতীয় পণ্য পাপ হলেও শুধু বিড়ির উপর জিএসটি 28 শতাংশ থেকে 18 শতাংশ নেমেছে ৷

এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর 'পাপ' নিয়ে কটাক্ষ করে বিপাকে পড়ল কেরল কংগ্রেস ৷ সোশাল মিডিয়ায় দল লিখেছে, "বিড়ি আর বিহার- দু'টি শব্দের প্রথম অক্ষর ইংরেজির 'বি' দিয়ে শুরু ৷ তাই এদের আর পাপ বলে ধরা যাবে না ৷" এই কটাক্ষের জবাব দিতে অবশ্য দেরি করেনি বিজেপি ৷ যদিও বিতর্কের পর পোস্টটি মুছে ফেলে কেরল কংগ্রেস ৷

ক্ষমা চেয়ে আরেকটি পোস্ট করে তারা ৷ সেখানে দল জানিয়েছে, "আমরা মোদির জিএসটি হারকে ভোটের আগে চমক বলে কটাক্ষ করেছি ৷ কেউ আঘাত পেলে আমরা ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি ৷"

বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী কেরল কংগ্রেসের পোস্টটি শেয়ার করে লেখেন, "প্রথমে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনরেন্দ্র মোদির মাকে অসম্মান ৷ আর এবার সারা বিহারের অপমান ৷ এটাই কংগ্রেসের আসল চরিত্র ৷ বারবার দেশের সামনে প্রকাশ হচ্ছে ৷" আর ক'মাসের মধ্যেই বিহারে বিধানসভা নির্বাচন ৷ সেখানে এই কটাক্ষকে বড় ইস্যু করবে বিজেপি ৷ ভোটে কংগ্রেসকে এর জবাবের হুঁশিয়ারি দিয়েছে গেরুয়া শিবির ৷

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা পটনার বিজেপি সাংসদ রবিশঙ্কর প্রসাদ দীর্ঘ পোস্টে কংগ্রেসকে তুলোধনা করেছেন ৷ তিনি বলেন, "কেরল কংগ্রেসের 'বি ফর বিড়ি আর বি ফর বিহার'-এর তুলনা শুধু লজ্জাজনক নয়, বিহারবাসীর অস্মিতার উপর সরাসরি আঘাত ৷ প্রধানমন্ত্রীজির প্রয়াত মাকে উদ্দেশ করে অপমানক কথা বলা হয়েছে ৷ এর জন্য এখনও কেউ ক্ষমা চায়নি ৷ এবার সোজাসুজি বিহার ও বিহারবাসীর অস্মিতার উপর হামলা করা হল ৷"

তিনি লোকসভার বিরোধী দলনেতা কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধিকে প্রশ্ন করেন, "আপনি কী করছেন ? কংগ্রেসের এই অপমানজনক বক্তব্যের নিন্দা করার মতো ক্ষমতা কি তেজস্বী যাদবের কি নেই ? বিরোধীদের রাজনীতি আরও নীচে নেমে যাচ্ছে ৷" বিহার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদবকে হুঁশিয়ারি দিয়ে প্রবীণ বিজেপি নেতা লেখেন, "কংগ্রেস ও তেজস্বী যাদব, আমরা আপনাদের হুঁশিয়ারি দিচ্ছি, বিধানসভা নির্বাচনে আমরা এই ইস্যুটাকে বড় করে তুলে ধরব ৷ আপনাদের পর্দা ফাঁস হয়ে যাবে ৷"

এদিকে জেডি(ইউ) সাংসদ সঞ্জয় ঝা কংগ্রেসের কড়া সমালোচনা করে লেখেন, "বি দিয়ে শুরু বিড়ি হয় না, বুদ্ধিও হয় ৷ যেটা আপনাদের কাছ নেই ! বি দিয়ে বাজেটও হয় ৷ এই বাজেটে বিশেষ সাহায্য পেয়েছে বিহার ৷ তাই কংগ্রেস জ্বলেপুড়ে গিয়েছে ৷ বিহারকে নিয়ে এই নীচ মশকরায় কংগ্রেস ফের বিহারবাসীকে অপমান করেছে ৷" তিনি আরও লেখেন, "এই বিহারই গান্ধিজিকে দেশের জনক করেছে ৷ এই বিহারের ভূমি থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেওয়া হয়েছিল ৷" বিহারের এই বিজেপি নেতার পোস্টের পরই কেরল কংগ্রেস তাদের পোস্টটি মুছে ফেলে ৷

সম্প্রতি পণ্য় ও পরিষেবা করে সংস্কার করেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ সেখানে বিড়ি, সিগারেট ও তামাক জাতীয় দ্রব্য এবং বিলাসবহুল পণ্যের উপর 40 শতাংশ জিএসটি লাগু করা হয়েছে ৷ যদিও বিড়ি'র উপর জিএসটি 28 শতাংশ থেকে 18 শতাংশে নেমেছে ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR BIDI CONGRESS ROWGST RATE ON BIDIবিহারের সঙ্গে বিড়ির তুলনাBIHAR BIDI ISSUE BJPBIHAR BIDI CONTROVERSY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

নীল রঙের মুরগির ডিম দেখে অবাক সকলে, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.