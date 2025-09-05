বিড়ি থেকে বিহার বিতর্ক ! ড্যামেজ কন্ট্রোলে কংগ্রেস; ভোটে বদলার হুঁশিয়ারি বিজেপি'র

বিড়ির সঙ্গে বিহারের তুলনা টেনে বিতর্ক জড়িয়েছে কেরল কংগ্রেস ৷ পরে এই বিতর্কের জেরেই ক্ষমা চেয়ে নেয় তারা ৷ যদিও বিজেপি তুলোধনা করতে ছাড়েনি ৷
Published : September 5, 2025 at 8:37 PM IST
পটনা, 5 সেপ্টেম্বর: বিড়ির সঙ্গে বিহার ও বিহারবাসীর তুলনা টেনে বিতর্কে জড়াল কেরল কংগ্রেস এবং পরে চাপের মুখে ক্ষমাও চেয়ে নিল ৷ জিএসটি সংস্কারের সময় তামাক জাতীয় ও বিলাসবহুল পণ্যকে 'সিন' অর্থাৎ পাপের পণ্য বলে উল্লেখ করেছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ৷ এদিকে তামাক জাতীয় পণ্য পাপ হলেও শুধু বিড়ির উপর জিএসটি 28 শতাংশ থেকে 18 শতাংশ নেমেছে ৷
এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর 'পাপ' নিয়ে কটাক্ষ করে বিপাকে পড়ল কেরল কংগ্রেস ৷ সোশাল মিডিয়ায় দল লিখেছে, "বিড়ি আর বিহার- দু'টি শব্দের প্রথম অক্ষর ইংরেজির 'বি' দিয়ে শুরু ৷ তাই এদের আর পাপ বলে ধরা যাবে না ৷" এই কটাক্ষের জবাব দিতে অবশ্য দেরি করেনি বিজেপি ৷ যদিও বিতর্কের পর পোস্টটি মুছে ফেলে কেরল কংগ্রেস ৷
कांग्रेस की एक और अत्यंत शर्मनाक हरकत!— Sanjay Kumar Jha (@SanjayJhaBihar) September 5, 2025
आपको बता दें कि B से सिर्फ बीड़ी नहीं, बुद्धि भी होती है, जो आपके पास नहीं है!
B से बजट भी होता है, जिसमें बिहार को विशेष सहायता मिलने पर आपको मिर्ची लगती है।#बिहार का मजाक बनाने की नीचता कर कांग्रेस ने न केवल बिहारवासियों का फिर से अपमान… pic.twitter.com/y6Z4Qj3Yua
ক্ষমা চেয়ে আরেকটি পোস্ট করে তারা ৷ সেখানে দল জানিয়েছে, "আমরা মোদির জিএসটি হারকে ভোটের আগে চমক বলে কটাক্ষ করেছি ৷ কেউ আঘাত পেলে আমরা ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি ৷"
বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী কেরল কংগ্রেসের পোস্টটি শেয়ার করে লেখেন, "প্রথমে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনরেন্দ্র মোদির মাকে অসম্মান ৷ আর এবার সারা বিহারের অপমান ৷ এটাই কংগ্রেসের আসল চরিত্র ৷ বারবার দেশের সামনে প্রকাশ হচ্ছে ৷" আর ক'মাসের মধ্যেই বিহারে বিধানসভা নির্বাচন ৷ সেখানে এই কটাক্ষকে বড় ইস্যু করবে বিজেপি ৷ ভোটে কংগ্রেসকে এর জবাবের হুঁশিয়ারি দিয়েছে গেরুয়া শিবির ৷
बिहार को लेकर कांग्रेस की घटिया-घृणित-घिनौनी सोच फिर सामने आई।— BJP Bihar (@BJP4Bihar) September 5, 2025
जब भी मौक़ा मिलता है कांग्रेस बिहार और बिहार के लोगों का अपमान करने से नहीं चूकती है।
पता नहीं लालू-तेजस्वी कांग्रेस द्वारा बिहार के बार-बार किए जा रहे अपमान को कैसे बर्दाश्त कर रहे!
कांग्रेस-आरजेडी गठबंधन की… pic.twitter.com/G6JBY6VxUO
প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা পটনার বিজেপি সাংসদ রবিশঙ্কর প্রসাদ দীর্ঘ পোস্টে কংগ্রেসকে তুলোধনা করেছেন ৷ তিনি বলেন, "কেরল কংগ্রেসের 'বি ফর বিড়ি আর বি ফর বিহার'-এর তুলনা শুধু লজ্জাজনক নয়, বিহারবাসীর অস্মিতার উপর সরাসরি আঘাত ৷ প্রধানমন্ত্রীজির প্রয়াত মাকে উদ্দেশ করে অপমানক কথা বলা হয়েছে ৷ এর জন্য এখনও কেউ ক্ষমা চায়নি ৷ এবার সোজাসুজি বিহার ও বিহারবাসীর অস্মিতার উপর হামলা করা হল ৷"
बिहार का अपमान महागठबंधन के लिए राजनीतिक स्वाभिमान बन गया है?— Neeraj kumar (@neerajkumarmlc) September 5, 2025
कभी “बीड़ी”, कभी “बिहारियों” पर तंज—
बिहार बुद्धिमान है, बुद्ध का है, सीता का है, सूफी संतों का है@yadavtejashwiजी, जवाब तो देना पड़ेगा—
क्या बिहार बीड़ी का पर्याय है?
जनता EVM से बताएगी कि बिहार आत्मसम्मान से जीता है pic.twitter.com/bu82FKCFl1
তিনি লোকসভার বিরোধী দলনেতা কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধিকে প্রশ্ন করেন, "আপনি কী করছেন ? কংগ্রেসের এই অপমানজনক বক্তব্যের নিন্দা করার মতো ক্ষমতা কি তেজস্বী যাদবের কি নেই ? বিরোধীদের রাজনীতি আরও নীচে নেমে যাচ্ছে ৷" বিহার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদবকে হুঁশিয়ারি দিয়ে প্রবীণ বিজেপি নেতা লেখেন, "কংগ্রেস ও তেজস্বী যাদব, আমরা আপনাদের হুঁশিয়ারি দিচ্ছি, বিধানসভা নির্বাচনে আমরা এই ইস্যুটাকে বড় করে তুলে ধরব ৷ আপনাদের পর্দা ফাঁস হয়ে যাবে ৷"
केरल कांग्रेस द्वारा 'बी फॉर बीड़ी और बी फॉर बिहार' की तुलना न केवल शर्मनाक है, बल्कि यह बिहार और बिहारवासियों की अस्मिता पर सीधा प्रहार है। प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माताजी के प्रति की गई अपमानजनक टिप्पणी के लिए अभी तक कोई क्षमा नहीं मांगी गई है, और अब सीधे बिहार और… pic.twitter.com/FQbRla7Adb— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) September 5, 2025
এদিকে জেডি(ইউ) সাংসদ সঞ্জয় ঝা কংগ্রেসের কড়া সমালোচনা করে লেখেন, "বি দিয়ে শুরু বিড়ি হয় না, বুদ্ধিও হয় ৷ যেটা আপনাদের কাছ নেই ! বি দিয়ে বাজেটও হয় ৷ এই বাজেটে বিশেষ সাহায্য পেয়েছে বিহার ৷ তাই কংগ্রেস জ্বলেপুড়ে গিয়েছে ৷ বিহারকে নিয়ে এই নীচ মশকরায় কংগ্রেস ফের বিহারবাসীকে অপমান করেছে ৷" তিনি আরও লেখেন, "এই বিহারই গান্ধিজিকে দেশের জনক করেছে ৷ এই বিহারের ভূমি থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেওয়া হয়েছিল ৷" বিহারের এই বিজেপি নেতার পোস্টের পরই কেরল কংগ্রেস তাদের পোস্টটি মুছে ফেলে ৷
We see that our jibe at Modi's election gimmick with GST rates is being twisted.— Congress Kerala (@INCKerala) September 5, 2025
Our apologies if you felt hurt. 🙏🏼 pic.twitter.com/c5bMtgwW5s
সম্প্রতি পণ্য় ও পরিষেবা করে সংস্কার করেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ সেখানে বিড়ি, সিগারেট ও তামাক জাতীয় দ্রব্য এবং বিলাসবহুল পণ্যের উপর 40 শতাংশ জিএসটি লাগু করা হয়েছে ৷ যদিও বিড়ি'র উপর জিএসটি 28 শতাংশ থেকে 18 শতাংশে নেমেছে ৷