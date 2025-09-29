ETV Bharat / bharat

বিজয়ের সভা নিষিদ্ধ হোক, আর্জি মাদ্রাজ হাইকোর্টে; পদপিষ্টের ঘটনায় মৃত বেড়ে 41

অভিনেতা-রাজনীতিক বিজয়ের নির্বাচনী প্রচারে শনিবার পদপিষ্টের ঘটনায় মৃত বেড়ে হয়েছে 41 জন ৷ পুলিশ প্রশাসন, সভার আয়োজক এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন ৷

KARUR STAMPEDE
অভিনেতা-রাজনীতিক বিজয় (পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 29, 2025 at 11:44 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

চেন্নাই, 29 সেপ্টেম্বর: অভিনেতা-রাজনীতিক সি জোসেফ বিজয়ের নির্বাচনী প্রচার সভায় পদপিষ্টের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে 41 ৷ ঘটনার তদন্তে ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের তরফে কমিশন গঠন করা হয়েছে ৷ তদন্ত চলাকালীন তামিলাগা ভেট্টরি কাঝাগাম (টিভিকে)-এর সমস্ত প্রচার নিষিদ্ধ করার আর্জি জমা পড়ল মাদ্রাজ হাইকোর্টে ৷

নির্বাচনী সভা নিষিদ্ধ ঘোষণার জন্য রবিবার বিকেল সাড়ে 4টে নাগাদ মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি এন সেন্থিলকুমারের বেঞ্চে জরুরি ভিত্তিতে আবেদন জানান এক ব্যক্তি ৷ আবেদনকারীর যুক্তি, দায়িত্বহীনভাবে রাজনৈতিক সমাবেশ অব্যাহত রাখলে প্রাণহানির ঝুঁকি আরও বাড়বে ৷ সুতরাং, রাজ্য সরকারের তরফে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পরই নতুন কোনও সমাবেশে অনুমতি দেওয়া উচিত ৷

তামিলনাড়ুর কারুরের দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে 41 জন ৷ রবিবার রাতে চিকিৎসা চলাকালীন সুকুনা নামে এক মহিলার মৃত্যু হয় ৷ মৃতার বয়স 65 বছর ৷ জানা গিয়েছে, তিনি ভেলুসামিপুরমের বাসিন্দা ৷ একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করতেন ৷ শনিবারের ঘটনার পর থেকে নিখোঁজ ছিলেন ৷ কারুরের সরকারি হাসপাতালের আইসিইউ-তে চিকিৎসা চলছিল ৷ পরে সেখানেই মৃত্যু হয় ৷

KARUR STAMPEDE
দুর্ঘটনার পর কারুরের সভাস্থল (পিটিআই)

অভিনেতা-রাজনীতিবিদ বিজয়ের সভায় এমন দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমগ্র দক্ষিণ বলয়েই তোলপাড় পড়ে গিয়েছে ৷ ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী-সহ দক্ষিণের একাধিক নেতা ও মন্ত্রী ৷ এই আবহে রবিবার এক্স হ্যান্ডেলে দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করে মৃতদের পরিবার পিছু 20 লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তার ঘোষণা করেন তামিলাগা ভেট্টরি কাঝাগাম (টিভিকে)-এর প্রতিষ্ঠাতা 'থালাপতি' বিজয় ৷ সেই সঙ্গে, আহতদের চিকিৎসার জন্য 2 লক্ষ টাকার সহায়তা ঘোষণা করেন তিনি ৷

ঘটনা প্রসঙ্গে তামিলনাড়ুর ডিজিপি জি ভেঙ্কটরামন জানান, সভাস্থলে অভিনেতা পৌঁছতে দেরি করায় ভিড় ক্রমশ বেড়ে যায় ৷ আর সেই কারণে এই বিপত্তি ৷ তাঁর দাবি, প্রচণ্ড রোদের মধ্যে বিজয়ের জন্য সভাস্থলে অপেক্ষা করতে থাকেন সকলে ৷ সেই সময় সভাস্থলে পর্যাপ্ত খাবার এবং পানীয়রও অভাব ছিল ৷ তিনি বলেন, "এদিনের প্রচারসভা প্রসঙ্গে সোশাল মিডিয়া প্লাঠফর্ম এক্স হ্যান্ডেলে তামিলাগা ভেট্টরি কাঝাগাম (টিভিকে)-এর তরফে একটি পোস্ট করা হয় ৷ পোস্টে বলা হয়, শনিবার দুপুর 12টা নাগাদ প্রচার সভায় উপস্থিত হবেন অভিনেতা বিজয় ৷ এরপরই ঘটনাস্থলে ভিড় ক্রমশ বাড়তে থাকে ৷"

KARUR STAMPEDE
বিজয়ের সভায় জনস্রোত (পিটিআই)

ঘটনায় তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন

রবিবার ভোরে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন শোকাহত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়াতে এবং সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে আহতদের সঙ্গে দেখা করতে কারুরে পৌঁছন ৷ ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করে তিনি নিহতদের পরিবার পিছু 10 লক্ষ টাকা এবং আহতদের জন্য 1 লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করেন । দুর্ঘটনার কারণ জানতে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অরুণা জগদীশনের নেতৃত্বে বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশও দেন ।

পড়ুন: পদপিষ্টের ঘটনায় পরিবার পিছু 20 লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা বিজয়ের

For All Latest Updates

TAGGED:

TVK RALLY STAMPEDETAMIL NADU STAMPEDEMADRAS HC ON VIJAY RALLYতামিলনাড়ু পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু মিছিলKARUR STAMPEDE UPDATE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

GST ছাড়ের জের; 22 সেপ্টেম্বর থেকে কমছে দুধ-আইসক্রিম, ঘি-মাখনের দাম

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.