তামিলনাড়ু পদপিষ্টের ঘটনায় মৃত্যু বেড়ে 39, দুর্ঘটনা সম্পর্কে কী জানাল পুলিশ?

তামিলনাড়ু পদপিষ্টের ঘটনায় মৃত্যু বেড়ে 39, দুর্ঘটনা সম্পর্কে কী জানাল পুলিশ?
অভিনেতা বিজয়ের প্রচার সভায় জনস্রোত ৷ কারুরে পদপিষ্টের ঘটনায় ক্রমশ বাড়ছে মৃতের সংখ্যা ৷ ঘটনা তদন্তের জন্য কমিশন গঠন করা হল ৷
চেন্নাই, 28 সেপ্টেম্বর: তামিলনাড়ুর কারুরে অভিনেতা বিজয়ের প্রচার সভায় পদপিষ্টের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল 39 ৷ ঘটনায় 40 জনেরও বেশি আহত হয়েছেন ৷ সভাস্থলে অভিনেতা পৌঁছতে দেরি করায় ভিড় ক্রমশ বেড়ে যায় ৷ আর সেই কারণে এই বিপত্তি বলে রবিবার জানালেন তামিলনাড়ুর ডিজিপি জি ভেঙ্কটরামন ৷
পুলিশের ডিজি-এর দাবি, প্রচণ্ড রোদের মধ্যে অভিনেতা-রাজনীতিকের জন্য সভাস্থলে অপেক্ষা করতে থাকেন সকলে ৷ সেই সময় সভাস্থলে পর্যাপ্ত খাবার এবং পানীয়রও অভাব ছিল ৷ এদিকে, অভিনেতা দেরিতে পৌঁছনর কারণে ভিড় ক্রমশ বাড়তে থাকে ৷ রবিবার সকালের বিবৃতিতে ডিজিপি বলেন, "ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক ৷ এটি একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ৷ শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, পদপিষ্টের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত 38 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ মৃতদের মধ্যে 16 জন মহিলা এবং 10 জন শিশুও রয়েছে ৷"
VIDEO | Karur: ADGP Davidson Devasirvatham visited the stampede site and said, " around 500 police officers were deployed for the event. normally, in such cases, a crowd of 15,000–20,000 is expected, but here we don’t know how many gathered. we have just started the investigation… pic.twitter.com/vIqaWTgDSG— Press Trust of India (@PTI_News) September 28, 2025
জি ভেঙ্কটরামন আরও জানান, এদিনের প্রচারসভা প্রসঙ্গে সোশাল মিডিয়া প্লাঠফর্ম এক্স হ্যান্ডেলে তামিলাগা ভেট্টরি কাঝাগাম (টিভিকে)-এর তরফে একটি পোস্ট করা হয় ৷ পোস্টে বলা হয়, শনিবার দুপুর 12টা নাগাদ প্রচার সভায় উপস্থিত হবেন অভিনেতা বিজয় ৷ এরপরই ঘটনাস্থলে ভিড় ক্রমশ বাড়তে থাকে ৷
পুলিশের শীর্ষ আধিকারিক আরও বলেন, "নির্বাচনী প্রচার সভার জন্য টিভিকে-র তরফ থেকে বিকেল 3টে থেকে রাত 10টা পর্যন্ত অনুমতি নেওয়া হয়েছিল ৷ দলের তরফে বলা হয় বিজয় পৌঁছবেন বেলা 12টায় ৷ আর সোশাল মিডিয়ার সেই পোস্ট দেখে সকাল 11টা থেকেই ভিড় জমাতে শুরু করে তাঁর সমর্থকরা ৷ এদিকে, সন্ধ্যা 7টা 40মিনিটে প্রচার সভায় এসে পৌঁছন অভিনেতা ৷" ডিজিপি জানান, ঘটনায় কাউকে দোষারপ করছেন না ৷ তিনি কেবল বাস্তবটিকে তুলে ধরেছেন ৷
পুলিশ জানিয়েছে, অভিনেতা সভাস্থলে পৌঁছন মাত্রই তাঁকে ঘিরে ধরেন উন্মত্ত জনতা ৷ পরে পুলিশকর্মীদের সাহায্যে নিরাপদে বিজয়কে সভাস্থল পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হয় ৷ সেই সঙ্গে, টিভিকে-এর তরফে 10 হাজার সমর্থকের উপস্থিতির কথা বলা হয়েছিল ৷ কিন্তু, এদিন অভিনেতার প্রচারে অংশগ্রহণের জন্য ঘটনাস্থলে 27 হাজার মানুষ এসে পৌঁছয় ৷
ডিজিপি জানান, এদিন 20 হাজার মানুষ উপস্থিত হতে পারেন অনুমান করে 500 জন পুলিশকর্মী নিযুক্ত করা হয়েছিল ৷ ঘটনাস্থলে এসআই স্তরের পুলিশকর্মীরাও ছিলেন ৷ কিন্তু, তাঁদের অনুমানের অনেক বেশি সংখ্যক সমর্থক সভাস্থলে উপস্থিত হওয়ায় পরিস্থিতি হাতের বাইরে বেড়িয়ে যায় ৷ বিষয়টি তদন্তের জন্য ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের তরফে একটি কমিশন ঘটন করা হয়েছে ৷ এই মুহূর্তে এডিজিপি ডেভিডসন এয়ারবথম, 3 জন আইজিপি, 2 জন ডিআইজি, 10 জন এসপি এবং 2000 পুলিশকর্মী ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছেন বলে জানান ডিজিপি জি ভেঙ্কটরামন ৷
শনিবার তামিলনাড়ুর কারুরে অভিনেতা-নেতা বিজয়ের নির্বাচনী প্রচার সভায় পদপিষ্টের ঘটনায় প্রাথমিকভাবে কমপক্ষে 36 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায় ৷ রবিবার মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে 39 জন ৷ ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
নিহতদের পরিবার পিছু 10 লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহয়তা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন । জরুরিভিত্তিতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এম সুব্রহ্মণিয়াম এবং শিক্ষামন্ত্রী আনবিল মহেশকে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার নির্দেশ দেন তিনি ৷ সেই সঙ্গে, প্রশাসনকেও সবদিক থেকে তৈরি থাকতে বলেন ৷