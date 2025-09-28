পদপিষ্টের ঘটনায় পরিবার পিছু 20 লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা বিজয়ের

পদপিষ্টের ঘটনায় পরিবার পিছু 20 লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা বিজয়ের
তামিলনাড়ুর কারুরে পদপিষ্টের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে 39 জন ৷ ঘটনায় মৃতদের পরিবার পিছু আর্থিক সহায়তার কথা ঘোষণা করলেন অভিনেতা-রাজনীতিক বিজয় ৷
চেন্নাই, 28 সেপ্টেম্বর: অভিনেতা-রাজনীতিকের নির্বাচনী প্রচার সভায় পদপিষ্টের ঘটনায় মৃত্যু-মিছিল ৷ তামিলনাড়ুর কারুরের ভয়াবহ ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে 39 জন ৷ গুরুতর আহত 67 জন এখনও চিকিৎসাধীন ৷ রবিবার মৃতদের পরিবার পিছু 20 লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তার ঘোষণা করলেন তামিলাগা ভেট্টরি কাঝাগাম (টিভিকে)-এর প্রতিষ্ঠাতা অভিনেতা বিজয় ৷ সেই সঙ্গে, আহতদের চিকিৎসার জন্য 2 লক্ষ টাকার সহায়তা ঘোষণা করলেন তিনি ৷
কারুরের ঘটনায় গভীর দুঃখপ্রকাশ করে রবিবার এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন বিজয় ৷ লেখেন, "গতকালের ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করার ভাষা নেই আমার ৷ প্রিয়জনদের হারানোর শোকে আমি শোকাহত ৷ সকলের প্রতি গভীর সমবেদনা রয়েছে ৷ আপনাদের যে ক্ষতি হয়েছে, তা আমি কখনই পূরণ করতে পারব না ৷ তবে, আমার দায়িত্ব আপনাদের সকলের পাশে দাঁড়ানো ৷ সেই কারণে মৃতদের পরিবার পিছু 20 লক্ষ টাকা এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য 2 লক্ষ টাকার কথা ঘোষণা করছি ৷"
শোকাহত অভিনেতা বিজয়
অভিনেতা আরও জানান, আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনায় ঈশ্বরের কাছে তিনি প্রার্থনা করছেন ৷ তাঁদের চিকিৎসায় যাতে কোনও রকম সমস্যা তৈরি না-হয়, দলের নেতা-কর্মীদের সেদিকে নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছেন ৷ আহতদের সু-চিকিৎসার জন্য় তিনি সমস্তরকম সাহায্য করবেন বলে জানান দক্ষিণের বিখ্যাত এই অভিনেতা ৷
পদপিষ্টের ঘটনায় মৃতদের পরিবার পিছু 2 লক্ষ টাকা এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য 50 হাজার টাকা আর্থিক সহায়তার ঘোষণা করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে ৷ এদিকে, কারুরের ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচডি দেবেগৌড়া ৷ এক্স হ্যান্ডেলে মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে পোস্ট করেন জেডি(এস) সুপ্রিমো ৷
ঘটনায় তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন
রবিবার ভোরে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন শোকাহত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়াতে এবং সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে আহতদের সঙ্গে দেখা করতে কারুরে পৌঁছন ৷ ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করে তিনি নিহতদের পরিবার পিছু 10 লক্ষ টাকা এবং আহতদের জন্য 1 লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করেন । দুর্ঘটনার কারণ জানতে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অরুণা জগদীশনের নেতৃত্বে বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশও দেন ।
তামিলনাড়ু স্বাস্থ্য দফতরের রিপোর্ট
রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব পি সেন্থিল কুমার রবিবার জানান, দুর্ঘটনায় 39 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ মৃতদের মধ্যে 17 জন মহিলা, 13 জন পুরুষ এবং 9 জন শিশু রয়েছে ৷ ইতিমধ্যেই 30 জনের ময়নাতদন্ত হয়ে গিয়েছে ৷ তাঁদের দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি, 67 জনের এখনও চিকিৎসা চলছে ৷ গুরুতর আহত অবস্থায় একজনকে মাদুরাইয়ের জিএইচ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ৷
অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর শোক প্রকাশ
কারুরের ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু এবং ওয়াইএসআরসিপি প্রধান ওয়াই এস জগমোহন রেড্ডি ৷ মৃতদের পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছেন দুই নেতা ৷ সেই সঙ্গে আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন তিনি ৷