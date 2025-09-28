ETV Bharat / bharat

পদপিষ্টের ঘটনায় পরিবার পিছু 20 লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা বিজয়ের

তামিলনাড়ুর কারুরে পদপিষ্টের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে 39 জন ৷ ঘটনায় মৃতদের পরিবার পিছু আর্থিক সহায়তার কথা ঘোষণা করলেন অভিনেতা-রাজনীতিক বিজয় ৷

KARUR STAMPEDE CASE
নমক্কালের জনসভায় টিভিকে নেতা তথা অভিনেতা বিজয় (পিটিআই)
By PTI

Published : September 28, 2025 at 2:52 PM IST

3 Min Read
চেন্নাই, 28 সেপ্টেম্বর: অভিনেতা-রাজনীতিকের নির্বাচনী প্রচার সভায় পদপিষ্টের ঘটনায় মৃত্যু-মিছিল ৷ তামিলনাড়ুর কারুরের ভয়াবহ ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে 39 জন ৷ গুরুতর আহত 67 জন এখনও চিকিৎসাধীন ৷ রবিবার মৃতদের পরিবার পিছু 20 লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তার ঘোষণা করলেন তামিলাগা ভেট্টরি কাঝাগাম (টিভিকে)-এর প্রতিষ্ঠাতা অভিনেতা বিজয় ৷ সেই সঙ্গে, আহতদের চিকিৎসার জন্য 2 লক্ষ টাকার সহায়তা ঘোষণা করলেন তিনি ৷

কারুরের ঘটনায় গভীর দুঃখপ্রকাশ করে রবিবার এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন বিজয় ৷ লেখেন, "গতকালের ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করার ভাষা নেই আমার ৷ প্রিয়জনদের হারানোর শোকে আমি শোকাহত ৷ সকলের প্রতি গভীর সমবেদনা রয়েছে ৷ আপনাদের যে ক্ষতি হয়েছে, তা আমি কখনই পূরণ করতে পারব না ৷ তবে, আমার দায়িত্ব আপনাদের সকলের পাশে দাঁড়ানো ৷ সেই কারণে মৃতদের পরিবার পিছু 20 লক্ষ টাকা এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য 2 লক্ষ টাকার কথা ঘোষণা করছি ৷"

শোকাহত অভিনেতা বিজয়

অভিনেতা আরও জানান, আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনায় ঈশ্বরের কাছে তিনি প্রার্থনা করছেন ৷ তাঁদের চিকিৎসায় যাতে কোনও রকম সমস্যা তৈরি না-হয়, দলের নেতা-কর্মীদের সেদিকে নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছেন ৷ আহতদের সু-চিকিৎসার জন্য় তিনি সমস্তরকম সাহায্য করবেন বলে জানান দক্ষিণের বিখ্যাত এই অভিনেতা ৷

পদপিষ্টের ঘটনায় মৃতদের পরিবার পিছু 2 লক্ষ টাকা এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য 50 হাজার টাকা আর্থিক সহায়তার ঘোষণা করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে ৷ এদিকে, কারুরের ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচডি দেবেগৌড়া ৷ এক্স হ্যান্ডেলে মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে পোস্ট করেন জেডি(এস) সুপ্রিমো ৷

ঘটনায় তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন

রবিবার ভোরে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন শোকাহত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়াতে এবং সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে আহতদের সঙ্গে দেখা করতে কারুরে পৌঁছন ৷ ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করে তিনি নিহতদের পরিবার পিছু 10 লক্ষ টাকা এবং আহতদের জন্য 1 লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করেন । দুর্ঘটনার কারণ জানতে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অরুণা জগদীশনের নেতৃত্বে বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশও দেন ।

তামিলনাড়ু স্বাস্থ্য দফতরের রিপোর্ট

রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব পি সেন্থিল কুমার রবিবার জানান, দুর্ঘটনায় 39 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ মৃতদের মধ্যে 17 জন মহিলা, 13 জন পুরুষ এবং 9 জন শিশু রয়েছে ৷ ইতিমধ্যেই 30 জনের ময়নাতদন্ত হয়ে গিয়েছে ৷ তাঁদের দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি, 67 জনের এখনও চিকিৎসা চলছে ৷ গুরুতর আহত অবস্থায় একজনকে মাদুরাইয়ের জিএইচ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ৷

অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর শোক প্রকাশ

কারুরের ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু এবং ওয়াইএসআরসিপি প্রধান ওয়াই এস জগমোহন রেড্ডি ৷ মৃতদের পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছেন দুই নেতা ৷ সেই সঙ্গে আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন তিনি ৷

পড়ুন: তামিলনাড়ু পদপিষ্টের ঘটনায় মৃত্যু বেড়ে 39, দুর্ঘটনা সম্পর্কে কী জানাল পুলিশ?

KARUR STAMPEDE CASE

