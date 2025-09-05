বেঙ্গালুরু, 5 সেপ্টেম্বর: ইভিএমের বদলে নির্বাচন হোক ব্যালট পেপারে ৷ এমনই চায় কর্ণাটকের মন্ত্রিসভা ৷ স্থানীয় নির্বাচন যাতে ব্যালট পেপারে করা হয় সেই মর্মে রাজ্য় নির্বাচন কমিশনকে পরামর্শও দিতে চলেছে তারা ৷ পরবর্তী সময়ে আইন সংশোধন করা হবে ৷
ভোটার তালিকা নিয়ে সম্প্রতি কারচুপির অভিযোগ উঠেছে ৷ লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি থেকে শুরু বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা বারবার করে ভুয়ো ভোটার ইস্যুতে সরব হয়েছেন ৷ এর আগে ইভিএম নিয়েও আপত্তি জানিয়েছিল বিরোধীরা ৷ কংগ্রেস, তৃণমূল, সমাজবাদী পার্টির মতো বিরোধী দলগুলি একাধিকবার দাবি করেছে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে কারচুপি করে বিজেপি নির্বাচনে জেতে ৷ আর তাই সুষ্ঠ ও অবাধ নির্বাচনের জন্য অতীতের ব্যালট পেপার ফিরিয়ে আনা ছাড়া উপায় নেই ৷ দীর্ঘদিন ধরে এই দাবিতে সরব হাত শিবির এবার চাপ আরও বাড়ল ৷ যদিও সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলার শুনানিতে নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, ব্যালট পেপারের মাধ্যমে নির্বাচনের আয়োজন করা এখন কার্যত অসম্ভব ৷
কর্ণাটকে সিদ্দারামাইয়ার নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা মনে করে স্থানীয় নির্বাচনে ব্যালট পেপার ব্যবহার করা দরকার ৷ আর তাহলে এই ব্যবস্থা যে এখনও কতটা কার্যকর তা ভালোভাবে বোঝা যাবে ৷ জানুয়ারি মাসে ইটিভি ভারত জানিয়েছিল, জেলা এবং তালুক পঞ্চায়েত নির্বাচন ব্যালট পেপারের সাহায্যে করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷ এবার তা আনুষ্ঠানিক রূপ পেল ৷ ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত জানিয়ে আইন ও পরিষদীয় মন্ত্রী এইচকে পাতিল সাংবাদিকদের বলেন, "ইভিএমের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে মানুষের মনে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷ একটা সময় ইভিএমের প্রতি ভোটারদের আস্থা ছিল ৷ এখন আর তা নেই ৷ সেই কারণে ক্যাবিনেট চায় স্থানীয় নির্বাচন হোক ব্যালট পেপারে ৷"
স্থানীয় নির্বাচনে ইভিএমের ব্যবহার যাতে আইনি পথে বন্ধ করা যায় তার জন্য 1993 সালের গ্রাম স্বরাজ আইনে সংশোধন করা হবে ৷ পাশাপাশি 1964 সালের রাজ্যে কার্যকর হওয়া পুরসভার পরিচালন সংক্রান্ত একটি আইন এবং 2004 সালে পাশ হওয়া বেঙ্গালুরু পৌরনিগম বিষয়ক একটি আইনেরও সংশোধন করা হবে বলে মন্ত্রী জানিয়েছেন ৷
রাজ্য নির্বাচন কমিশন স্বশাসিত সংস্থা ৷ এ কথা জানিয়ে মন্ত্রী জানান, এখন যা পরিস্থিতি তাতে কমিশন সরকারের সিদ্ধান্ত মানতেও পারে আবার নাও মানতে পারে ৷ কিন্তু একবার আইন সংশোধন হয়ে গেলে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে ইভিএমের বদলে ব্যালট পেপারের সাহায্যেই নির্বাচনের আয়োজন করতে হবে ৷ এমতাবস্থায় 15 দিনের মধ্যে বিধানসভার অধিবেশনে আইনে সংশোধন করতে চায় সরকার ৷
2023 সালে কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনে জয় পেয়েছে কংগ্রেস ৷ ইভিএমে কারচুপি হলে বিজেপিকে হারানো সম্ভব হল কী করে ? প্রশ্নের জবাবে কংগ্রেসে সরকারের মন্ত্রী বলেন, "মানুষ আমাদের উপর আস্থা রেখেছিলেন ৷ সম্পূর্ণ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হলে আমরা 170টি আসনে জিততাম ৷" অন্যদিকে, এখন থেকে স্থানীয় নির্বাচনের জন্য আলাদা ভোটার তালিকা তৈরির ভাবনা রয়েছে সরকারের ৷ এতদিন বিধানসভা নির্বাচনের তালিকা ধরেই স্থানীয় নির্বাচনও হত ৷ এবার এই ব্যবস্থায় বদল আসছে ৷