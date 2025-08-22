ETV Bharat / bharat

খেলার মাঠ না হওয়া পর্যন্ত স্কুলে যাব না ; প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি খুদে পড়ুয়ার - SCHOOL GIRL WROTES LETTER TO MODI

চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী সিমরার এহেন প্রতিবাদকে সমর্থন করেছেন সকলে । কেন সে স্কুলে যাবে না বলে এহেন জেদ ধরেছে তা জানলে সাবাশ বলবেন আপনিও ।

চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রীর অবাক করা কাজ (ইটিভি ভারত)
টুমাকুরু (কর্ণাটক), 22 অগস্ট: দুই সপ্তাহ ধরে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী সিমরা সানোবার । কর্ণাটকের টুমাকুরু জেলার বেলাধারার একটি সরকারি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে সে । তাঁর দাবি, স্কুলের চারপাশে বাউন্ডারি দিয়ে ঘিরে দেওয়া হোক । যাতে সে এবং স্কুলের অন্যান্য খুদে পড়ুয়ারা কোনও ভয় বা বাধা ছাড়াই খেলা করতে পারে । ছোট্ট সিমরার এই প্রতিবাদ নজর কেড়েছে সকলের ।

এখানেই শেষ নয়, নিজের দাবি পূরণে ন বছরের সিমরা মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উভয়ের কাছেই চিঠি পাঠিয়েছে । সেই চিঠিতে সে তাদের হস্তক্ষেপের অনুরোধ করে বলেছে যে, খেলার মাঠ তৈরি না হওয়া পর্যন্ত সে স্কুলে যাবে না ।

মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখছে সিমরা (ইটিভি ভারত)

জেলা সিনিয়র সিভিল জজ নূরুন্নিসা বেলাধারা স্কুল পরিদর্শনের সময় জানতে পারেন যে, ভালো রেজাল্ট করা সত্ত্বেও মেয়েটি 15 দিনেরও বেশি সময় ধরে স্কুলে অনুপস্থিত । তখন মেয়েটির দাবির বিষয়টি আলোচনায় আসে ।

খবর পেয়ে সিনিয়র সিভিল জজ নুরুন্নিসা নিজেই মেয়েটির বাড়িতে যান । তিনি সিমরাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন । তাতেও স্কুল যেতে গররাজি সিমরা । সে জোর দিয়ে জানায়, যে স্কুলের প্রাঙ্গণ তৈরি হওয়ার পরেই সে স্কুলে যাবে ।

চিঠি পাঠানোর আগে ডাকবক্সের সামনে সিমরা (ইটিভি ভারত)

মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী মোদির কাছে চিঠি

মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া এবং প্রধানমন্ত্রী মোদিকে দুটি আলাদা চিঠি লিখে ডাকযোগে পাঠিয়েছে । চিঠিতে সিমরা লিখেছে, "আমি টুমকুর জেলার বেলাধর সরকারি স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ি। যেহেতু আমাদের স্কুলের খেলার মাঠের জন্য কোনও কম্পাউন্ড নেই, তাই খেলার মাঠে যেতে আমার ভয় লাগে । কারণ অন্য সকলের গাড়ি সেখানে পার্ক করা থাকে । দয়া করে একটি কম্পাউন্ড তৈরি করুন । কম্পাউন্ড তৈরি না হওয়া পর্যন্ত আমি স্কুলে যাব না ।"

দুটি চিঠি হাতে চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া সিমরা সানোবার (ইটিভি ভারত)

সিমরার বাবা-মা এবং শিক্ষকরা জানিয়েছেন, স্কুলের পাশেই একটি অনুষ্ঠান হল রয়েছে । সেখানে প্রায়ই অনুষ্ঠান হয় । লোকজনের ভিড় লেগেই থাকে । তাছাড়া বাউন্ডারি না থাকায় অনুষ্ঠান হলে আসা ব্যক্তিরা স্কুল প্রাঙ্গণে ঢুকে তা নোংরা করেন । ফলে স্কুলের ভিতরের প্রাঙ্গণ আবর্জনায় ভরে যায় । স্বাভাবিকভাবেই তা শিশুদের চলাফেরা ও খেলার অযোগ্য হয়ে ওঠে । সেখান থেকে বারবার গোলমালের কারণে সিমরা এবং অন্যান্য শিক্ষার্থীরা বিরক্ত হওয়ার পরেই এই সমস্যাটি দেখা দেয় । মেয়েটি বিচারককে জানিয়েছে যে, পাশেই অনুষ্ঠান হল থাকায় স্কুলে পড়া শুনতে এবং পরীক্ষা দিতে তার খুবই বিরক্তিকর লাগে ।

ডাকবক্সে চিঠি দিচ্ছে সিমরা (ইটিভি ভারত)

অন্যান্য বিষয় দেখতে গেলে সেখানে খেলার জন্য কোনও মাঠ নেই । খেলার মাঠে যানবাহন পার্কিং করা এবং অবশিষ্ট পাতা ফেলে দেওয়ার ফলে খেলাধুলা এবং পাঠদানের ক্ষেত্রে গুরুতর সমস্যা হচ্ছে । তাই সিমরা নিজের দাবিতে অনড় থাকে যে অবিলম্বে খেলার মাঠের জন্য একটি কম্পাউন্ড তৈরি করতে হবে । নাহলে সে স্কুলে যাবে না ।

সমস্ত অভিযোগ শুনে টুমকুর জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য সচিব এবং বরিষ্ঠ বিচারক নুরুন্নিসা জেলা পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে কম্পাউন্ড নির্মাণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন । তিনি আরও জানান যে রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষকে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে ।

সিমরার প্রাথমিক স্কুল, এই স্কুলে খেলার মাঠ তৈরির জন্যই উদ্যোগী সিমরা (ইটিভি ভারত)

বরিষ্ঠ বিচারক নুরুন্নিসার বক্তব্য

বিষয়টি তার নজরে আসার বিষয়ে ইটিভি ভারতকে নুরুন্নিসা বলেন, "সত্যি বলতে, আমি ওই স্কুলটি দেখতে যাইনি । কর্ণাটক রাজ্য পরিষেবা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আমরা একটি বিজ্ঞপ্তি পেয়েছি যাতে সমস্ত সরকারি স্কুলে গিয়ে ভবনের অবস্থা এবং অনুপযুক্ত অবস্থা পরিদর্শন করে একটি রিপোর্ট জমা দেওয়া হয় । সেই অনুযায়ী, আমি অনেক স্কুলে গিয়ে পরিদর্শন করেছি ।"

"যখন আমি বেলাধারা গ্রামের স্কুলে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখি, সেখানে সব ব্যবস্থা ভালো ছিল । এরপর প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি পরীক্ষা করি । তখন দেখা যায় যে একজন ছাত্রী 15 দিন ধরে একটানা অনুপস্থিত ছিল । আমি যখন এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি, তখন প্রধান শিক্ষক জানান যে মেয়েটি বলেছে যে, স্কুল প্রাঙ্গণে একটি বাউন্ডারি তৈরি না হওয়া পর্যন্ত সে আসবে না । সে 15 দিন ধরে বাড়িতে ছিল । দেখা গিয়েছে, সে স্কুল টপার হয়েও এমন করেছে ।"

সিমরার মাতৃভাষা কন্নড়ে লেখা চিঠি (ইটিভি ভারত)

সিমরা ও নুরুন্নিসার কথোপকথন

"আমার সঙ্গে একজন বিএও ছিল । যখন আমরা মেয়েটির বাড়িতে গিয়েছিলাম, তখন সে তার বাবা-মায়ের সঙ্গে ছিল । আমি যখন তাকে ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, সে বলল, "না, ম্যাডাম, আমি কম্পাউন্ড তৈরি না করা পর্যন্ত স্কুলে যাব না । যখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম এতে তোমার সমস্যা কী ?"

"তখন সে জানায়, যখন পাশের ভবনে বিভিন্ন অনুষ্ঠান থাকে, তখন আমাদের স্কুলের পাশেই সমস্ত যানবাহন পার্ক করা থাকে । আমাদের সেখান থেকে হেঁটে যেতে হয় । আমরা ভয় পাই যে এর ফলে আমাদের দুর্ঘটনা ঘটবে । এছাড়াও, যারা ওই হলটিতে আসে তারা আমাদের স্কুলের দেওয়ালে প্রস্রাব করে, গুটখা খেয়ে ফেলে এবং ধূমপান করে । পরীক্ষার সময় শব্দের কারণে সমস্যা হয় । তাই কম্পাউন্ড তৈরি না হওয়া পর্যন্ত আমি স্কুলে যাব না । আমার মনে হয় এটা একটা ভালো দাবি, কিন্তু তুমি স্কুলে যাও এবং তোমার পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে এই দাবি রাখো । আমরা তাকে বলেছি যে আমরা এতে সহযোগিতা করব ।"

মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখছে সিমরা (ইটিভি ভারত)

চিঠি পাঠানোর আগে ডাকবক্সের সামনে সিমরা (ইটিভি ভারত)

দুটি চিঠি হাতে চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া সিমরা সানোবার (ইটিভি ভারত)

ডাকবক্সে চিঠি দিচ্ছে সিমরা (ইটিভি ভারত)

সিমরার প্রাথমিক স্কুল, এই স্কুলে খেলার মাঠ তৈরির জন্যই উদ্যোগী সিমরা (ইটিভি ভারত)

বরিষ্ঠ বিচারক নুরুন্নিসার বক্তব্য

সিমরার মাতৃভাষা কন্নড়ে লেখা চিঠি (ইটিভি ভারত)

