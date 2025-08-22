টুমাকুরু (কর্ণাটক), 22 অগস্ট: দুই সপ্তাহ ধরে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী সিমরা সানোবার । কর্ণাটকের টুমাকুরু জেলার বেলাধারার একটি সরকারি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে সে । তাঁর দাবি, স্কুলের চারপাশে বাউন্ডারি দিয়ে ঘিরে দেওয়া হোক । যাতে সে এবং স্কুলের অন্যান্য খুদে পড়ুয়ারা কোনও ভয় বা বাধা ছাড়াই খেলা করতে পারে । ছোট্ট সিমরার এই প্রতিবাদ নজর কেড়েছে সকলের ।
এখানেই শেষ নয়, নিজের দাবি পূরণে ন বছরের সিমরা মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উভয়ের কাছেই চিঠি পাঠিয়েছে । সেই চিঠিতে সে তাদের হস্তক্ষেপের অনুরোধ করে বলেছে যে, খেলার মাঠ তৈরি না হওয়া পর্যন্ত সে স্কুলে যাবে না ।
জেলা সিনিয়র সিভিল জজ নূরুন্নিসা বেলাধারা স্কুল পরিদর্শনের সময় জানতে পারেন যে, ভালো রেজাল্ট করা সত্ত্বেও মেয়েটি 15 দিনেরও বেশি সময় ধরে স্কুলে অনুপস্থিত । তখন মেয়েটির দাবির বিষয়টি আলোচনায় আসে ।
খবর পেয়ে সিনিয়র সিভিল জজ নুরুন্নিসা নিজেই মেয়েটির বাড়িতে যান । তিনি সিমরাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন । তাতেও স্কুল যেতে গররাজি সিমরা । সে জোর দিয়ে জানায়, যে স্কুলের প্রাঙ্গণ তৈরি হওয়ার পরেই সে স্কুলে যাবে ।
মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী মোদির কাছে চিঠি
মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া এবং প্রধানমন্ত্রী মোদিকে দুটি আলাদা চিঠি লিখে ডাকযোগে পাঠিয়েছে । চিঠিতে সিমরা লিখেছে, "আমি টুমকুর জেলার বেলাধর সরকারি স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ি। যেহেতু আমাদের স্কুলের খেলার মাঠের জন্য কোনও কম্পাউন্ড নেই, তাই খেলার মাঠে যেতে আমার ভয় লাগে । কারণ অন্য সকলের গাড়ি সেখানে পার্ক করা থাকে । দয়া করে একটি কম্পাউন্ড তৈরি করুন । কম্পাউন্ড তৈরি না হওয়া পর্যন্ত আমি স্কুলে যাব না ।"
সিমরার বাবা-মা এবং শিক্ষকরা জানিয়েছেন, স্কুলের পাশেই একটি অনুষ্ঠান হল রয়েছে । সেখানে প্রায়ই অনুষ্ঠান হয় । লোকজনের ভিড় লেগেই থাকে । তাছাড়া বাউন্ডারি না থাকায় অনুষ্ঠান হলে আসা ব্যক্তিরা স্কুল প্রাঙ্গণে ঢুকে তা নোংরা করেন । ফলে স্কুলের ভিতরের প্রাঙ্গণ আবর্জনায় ভরে যায় । স্বাভাবিকভাবেই তা শিশুদের চলাফেরা ও খেলার অযোগ্য হয়ে ওঠে । সেখান থেকে বারবার গোলমালের কারণে সিমরা এবং অন্যান্য শিক্ষার্থীরা বিরক্ত হওয়ার পরেই এই সমস্যাটি দেখা দেয় । মেয়েটি বিচারককে জানিয়েছে যে, পাশেই অনুষ্ঠান হল থাকায় স্কুলে পড়া শুনতে এবং পরীক্ষা দিতে তার খুবই বিরক্তিকর লাগে ।
অন্যান্য বিষয় দেখতে গেলে সেখানে খেলার জন্য কোনও মাঠ নেই । খেলার মাঠে যানবাহন পার্কিং করা এবং অবশিষ্ট পাতা ফেলে দেওয়ার ফলে খেলাধুলা এবং পাঠদানের ক্ষেত্রে গুরুতর সমস্যা হচ্ছে । তাই সিমরা নিজের দাবিতে অনড় থাকে যে অবিলম্বে খেলার মাঠের জন্য একটি কম্পাউন্ড তৈরি করতে হবে । নাহলে সে স্কুলে যাবে না ।
সমস্ত অভিযোগ শুনে টুমকুর জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য সচিব এবং বরিষ্ঠ বিচারক নুরুন্নিসা জেলা পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে কম্পাউন্ড নির্মাণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন । তিনি আরও জানান যে রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষকে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে ।
বরিষ্ঠ বিচারক নুরুন্নিসার বক্তব্য
বিষয়টি তার নজরে আসার বিষয়ে ইটিভি ভারতকে নুরুন্নিসা বলেন, "সত্যি বলতে, আমি ওই স্কুলটি দেখতে যাইনি । কর্ণাটক রাজ্য পরিষেবা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আমরা একটি বিজ্ঞপ্তি পেয়েছি যাতে সমস্ত সরকারি স্কুলে গিয়ে ভবনের অবস্থা এবং অনুপযুক্ত অবস্থা পরিদর্শন করে একটি রিপোর্ট জমা দেওয়া হয় । সেই অনুযায়ী, আমি অনেক স্কুলে গিয়ে পরিদর্শন করেছি ।"
"যখন আমি বেলাধারা গ্রামের স্কুলে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখি, সেখানে সব ব্যবস্থা ভালো ছিল । এরপর প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি পরীক্ষা করি । তখন দেখা যায় যে একজন ছাত্রী 15 দিন ধরে একটানা অনুপস্থিত ছিল । আমি যখন এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি, তখন প্রধান শিক্ষক জানান যে মেয়েটি বলেছে যে, স্কুল প্রাঙ্গণে একটি বাউন্ডারি তৈরি না হওয়া পর্যন্ত সে আসবে না । সে 15 দিন ধরে বাড়িতে ছিল । দেখা গিয়েছে, সে স্কুল টপার হয়েও এমন করেছে ।"
সিমরা ও নুরুন্নিসার কথোপকথন
"আমার সঙ্গে একজন বিএও ছিল । যখন আমরা মেয়েটির বাড়িতে গিয়েছিলাম, তখন সে তার বাবা-মায়ের সঙ্গে ছিল । আমি যখন তাকে ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, সে বলল, "না, ম্যাডাম, আমি কম্পাউন্ড তৈরি না করা পর্যন্ত স্কুলে যাব না । যখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম এতে তোমার সমস্যা কী ?"
"তখন সে জানায়, যখন পাশের ভবনে বিভিন্ন অনুষ্ঠান থাকে, তখন আমাদের স্কুলের পাশেই সমস্ত যানবাহন পার্ক করা থাকে । আমাদের সেখান থেকে হেঁটে যেতে হয় । আমরা ভয় পাই যে এর ফলে আমাদের দুর্ঘটনা ঘটবে । এছাড়াও, যারা ওই হলটিতে আসে তারা আমাদের স্কুলের দেওয়ালে প্রস্রাব করে, গুটখা খেয়ে ফেলে এবং ধূমপান করে । পরীক্ষার সময় শব্দের কারণে সমস্যা হয় । তাই কম্পাউন্ড তৈরি না হওয়া পর্যন্ত আমি স্কুলে যাব না । আমার মনে হয় এটা একটা ভালো দাবি, কিন্তু তুমি স্কুলে যাও এবং তোমার পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে এই দাবি রাখো । আমরা তাকে বলেছি যে আমরা এতে সহযোগিতা করব ।"