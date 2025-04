ETV Bharat / bharat

নিশিকান্ত দুবের 'সুপ্রিম' মন্তব্য ব্যক্তিগত, দল সমর্থন করে না; স্পষ্ট বার্তা নাড্ডার - BJP REJECTS MPS REMARK ON SC

প্রতীকী ছবি ( ইটিভি ভারত )

By PTI Published : April 20, 2025 at 9:00 AM IST | Updated : April 20, 2025 at 9:09 AM IST 2 Min Read

নয়াদিল্লি, 20 এপ্রিল: দলীয় সাংসদ নিশিকান্ত দুবে ও দীনেশ শর্মার সুপ্রিম কোর্ট নিয়ে মন্তব্য একান্ত ব্যক্তিগত ৷ এটা দলের বক্তব্য নয় ৷ জানালেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা ৷ তিনি এও স্পষ্ট জানিয়ে দেন, গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিচার বিভাগকে শ্রদ্ধা করে বিজেপি ৷ সোশাল মিডিয়া পোস্টে তিনি লেখেন,"বিচার বিভাগ এবং প্রধান বিচারপতি সম্পর্কে সাংসদ নিশিকান্ত দুবে এবং দীনেশ শর্মার মন্তব্যের সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই । এটি তাদের ব্যক্তিগত মন্তব্য কিন্তু বিজেপি তাদের সঙ্গে একমত নয় এবং কখনও এই ধরনের মন্তব্যকে সমর্থন করে না । বিজেপি তাদের সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে ৷"

নয়াদিল্লি, 20 এপ্রিল: দলীয় সাংসদ নিশিকান্ত দুবে ও দীনেশ শর্মার সুপ্রিম কোর্ট নিয়ে মন্তব্য একান্ত ব্যক্তিগত ৷ এটা দলের বক্তব্য নয় ৷ জানালেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা ৷ তিনি এও স্পষ্ট জানিয়ে দেন, গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিচার বিভাগকে শ্রদ্ধা করে বিজেপি ৷ সোশাল মিডিয়া পোস্টে তিনি লেখেন,"বিচার বিভাগ এবং প্রধান বিচারপতি সম্পর্কে সাংসদ নিশিকান্ত দুবে এবং দীনেশ শর্মার মন্তব্যের সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই । এটি তাদের ব্যক্তিগত মন্তব্য কিন্তু বিজেপি তাদের সঙ্গে একমত নয় এবং কখনও এই ধরনের মন্তব্যকে সমর্থন করে না । বিজেপি তাদের সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে ৷" শুধু তাই নয়, এই দু'জন ছাড়া অন্যান্য নেতা এবং সদস্যদের উভয়কেই এই ধরনের মন্তব্য না করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি । তাঁর কথায়, বিজেপি সর্বদা বিচার বিভাগকে সম্মান করে এসেছে এবং তার পরামর্শ ও আদেশ সানন্দে গ্রহণ করেছে ৷ কারণ তারা একটি দল হিসেবে বিশ্বাস করে যে সুপ্রিম কোর্ট-সহ সমস্ত আদালত আমাদের গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ । তারা সংবিধানের সুরক্ষার একটি শক্তিশালী স্তম্ভ ৷" শনিবার চতুর্থ মেয়াদের বিজেপি সাংসদ তথা লোকসভায় দলের অন্যতম সক্রিয় সদস্য নিশিকান্ত দুবে সুপ্রিম কোর্টের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, যদি সুপ্রিম কোর্টকে আইন প্রণয়ন করতে হয় তবে সংসদ এবং রাজ্য বিধানসভা বন্ধ করে দেওয়া উচিত । তিনি প্রধান বিচারপতি খান্নাকেও কটাক্ষ করেন । তাঁর অভিযোগ ছিল, প্রধান বিচারপতি খান্না দেশে 'গৃহযুদ্ধের' জন্য দায়ী । উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী দীনেশ শর্মাও সুপ্রিম কোর্টের সমালোচনা করে বলেছিলেন যে, "কেউ সংসদ বা রাষ্ট্রপতিকে নির্দেশ দিতে পারে না ।" তবে দলের সাংসদের এহেন বক্তব্য যে বিজেপি একদমই সমর্থন করে না তা সোশাল মিডিয়া পোস্টে স্পষ্ট জানিয়ে দেন সভাপতি জেপি নাড্ডা ৷ চারপাতার খোলা চিঠিতে শান্তির বার্তা, রাজ্যে অশান্তিতে বিজেপিকে কাঠগড়ায় তুললেন মমতা

Last Updated : April 20, 2025 at 9:09 AM IST