রাঁচি, 16 অগস্ট: প্রয়াত হলেন ঝাড়খণ্ডের শিক্ষামন্ত্রী রামদাস সোরেন ৷ বয়স হয়েছিল 62 বছর ৷ শুক্রবার গভীর রাতে এ কথা জানিয়েছেন ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার (জেএমএম) জাতীয় মুখপাত্র কুণাল সারেঙ্গি ৷ শেষকৃত্যের জন্য শনিবার তাঁকে দিল্লি থেকে রাঁচিতে নিয়ে আসা হয় ৷
গত 2 অগস্ট বাড়ির শৌচাগারে পড়ে গিয়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পান ৷ চিকিৎসার জন্য জামশেদপুর থেকে বিমানে তাঁকে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হয় ৷ এতদিন সেখানকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিল ঝাড়খণ্ডের শিক্ষামন্ত্রীর ৷ বিগত কয়েকদিনে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটায় লাইফ সাপোর্টেও রাখতে হয়েছিল ৷ অবশেষে ওই হাসপাতালেই মৃত্যু হল তাঁর ৷
পূর্ব সিঙ্গভূমের ঘোরাবন্ধ গ্রামে 1963 সালের 1 জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন রামদাস ৷ গ্রামের পঞ্চায়েতের প্রধান হিসেবে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন ৷ এরপর ধীরে ধীরে রাজনীতে তাঁর গুরুত্ব বাড়তে থাকে ৷ ঘাটশিলা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে 2024 সালের বিজেপি প্রার্থী তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চম্পাই সোরেনের পুত্র বাবুলাল সোরেনকে হারিয়ে তৃতীয়বার জয় ছিনিয়ে আনেন রামদাস ৷
ऐसे छोड़ कर नहीं जाना था रामदास दा...— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) August 15, 2025
अंतिम जोहार दादा... pic.twitter.com/5cKZkpIe9Z
শিক্ষামন্ত্রীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন ৷ এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে শিক্ষামন্ত্রীকে 'দাদা' বলে সম্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, "এভাবে আমাদের ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত হল না রামদাসদা ৷ শেষ বিদায় দাদা...৷" এক্স হ্যান্ডেলের একটি পোস্টে শোকজ্ঞাপন করেছেন ঝাড়খণ্ডের স্বাস্থ্য তথা খাদ্য সরবরাহ এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের মন্ত্রী ডা. ইরফান আনসারি থেকে শুরু করে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চম্পাই সোরেনও ৷ তিনি লেখেন, "ঝাড়খণ্ডের শিক্ষামন্ত্রীর প্রয়াণে আমি শোকস্তব্ধ ৷ মারাং বুরুংয়ের কাছে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি ৷ শেষ বিদায়...৷"
झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी के निधन की दुखद सूचना से व्यथित हूँ। मरांग बुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें, एवं परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति दें।— Champai Soren (@ChampaiSoren) August 15, 2025
अंतिम जोहार !
রামদাস সোরেনের ব্যক্তিগত সচিব অজয় সিনহা একটি বিবৃতিতে বলেন, "শনিবার সকালে রাঁচির বিরসা মুণ্ডা বিমানবন্দর থেকে দেহ ঝাড়খণ্ড বিধানসভায় নিয়ে যাওয়া হবে ৷ সেখানেই তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাবেন বিধায়ক থেকে শুরু করে অন্যরা ৷ " তিনি আরও জানান, বিধানসভার পর শিক্ষামন্ত্রীর দেহ তাঁর নির্বাচনী এলাকা ঘাটশিলায় নিয়ে যাওয়া হবে ৷
দীর্ঘ রোগ ভোগের পর সম্প্রতি প্রয়াত হন ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবু সোরেন । ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের অন্যতম মুখ ও ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার প্রচিষ্ঠাতা শিবু দিল্লির এইমস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন । সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি ৷ এবার প্রয়াত হলেন ঝাড়খণ্ডের আরও এক বর্ণময় রাজনৈতিক চরিত্র ৷