রাতভর গুলির লড়াই, অপারেশন আখালের নবম দিনে শহিদ 2 জওয়ান - 2 SOLDIERS KILLED

জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগাঁও জেলায় সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে নিহত দুই সেনা জওয়ান ৷ টানা 9 দিন ধরে জঙ্গির খোঁজে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে ভারতীয় সেনা ৷

2 SOLDIERS KILLED
অপারেশন আখাল অভিযানের মাঝে পুলিশ সদস্যরা নজরদারি চালাচ্ছেন (পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 9, 2025 at 1:34 PM IST

2 Min Read

শ্রীনগর, 9 অগস্ট: গত 1 তারিখ থেকে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান শুরু করছে ভারতীয় সেনা ৷ যার নাম অপারেশন আখাল ৷ টানা 9 দিন চলছে এই অপারেশন ৷ দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাঁও জেলার আখাল এলাকায় শনিবার রাতভর জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে প্রাণ গিয়েছে দুই সেনার ৷

সেনার আধিকারিকদের মতে, গত 9 দিনে বন্দুকযুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কমপক্ষে 9 নিরাপত্তা কর্মী আহত হয়েছেন ৷ যার মধ্যে অপারেশন আখালে দুই দিনে দুই জঙ্গিকে নিকেশ করেছে সেনা ৷ ওই দুই জঙ্গিরই প্রাণ গিয়েছে গুলি লেগে ৷ এদিনের নিহত সেনারা হলেন, ল্যান্স নায়েক প্রীতপাল সিং ও সেপাই হরমিন্দর সিং। ভারতীয় সেনার তরফে জানানো হয়েছে, এখন বন্দুকযুদ্ধ জারি রয়েছে । গত শুক্রবার দুই পক্ষের মধ্যে গুলির লড়াইয়ের পর, রাতের জন্য ওই অভিযান স্থগিত করা হয়েছিল ৷ এরপর ওই এলাকায় অতিরিক্ত সেনা জওয়ানদের পাঠানো হয়েছিল ।

গত 1 অগস্ট থেকে কুলগাঁওয়ের আখাল ফরেস্ট এলাকায় জঙ্গিদের বিরুদ্ধে এনকাউন্টারে নেমেছে নিরাপত্তা বাহিনী। গোয়েন্দা সূত্রে জঙ্গিদের উপস্থিতির খবর পেয়ে অপারেশন আখালে নামে সেনা। তারপর দুই জঙ্গিকে ইতিমধ্যেই নিকেষ করেছেন সেনা জওয়ানরা। এর পরেও জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছিলেন জওয়ানরা। গতকাল রাতভর জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হয় দুই জওয়ানের।

চিনার কর্পসের তরফে এদিন এক্সে পোস্ট করে জানানো হয়, "দেশের জন্য কর্তব্য পালনের সময় সাহসী যোদ্ধা, লেফটেন্যান্ট নায়েক প্রীতপাল সিং এবং সেপাই হরমিন্দর সিং-এর আত্মত্যাগকে সম্মান জানানো হচ্ছে। তাঁদের সাহস এবং নিষ্ঠা চিরকাল আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। ভারতীয় সেনাবাহিনী তাঁদের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছে ৷ শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতিও শোকপ্রকাশ করা হয়েছে। অপারেশন আখাল অভিযান এখনও অব্যাহত রয়েছে ৷"

উল্লেখ্য, গত 28 জুলাই ভারতীয় সেনাবাহিনীর গুলির লড়াইয়ে অন্তত তিন জঙ্গি খতম হয় ৷ তার মধ্যে পহেলগাওঁ জঙ্গি হামলার সঙ্গে জড়িত কুখ্যাত জঙ্গি সুলেমান মুসাও রয়েছে বলে জানা যায় ৷ সেদিন সেনা সূত্রে জানা গিয়েছিল, জম্মু ও কাশ্মীরের দাচিগামের কাছে হারওয়ানের জঙ্গলে গুলির লড়াইয়ে ওই তিন জঙ্গির মৃত্যু হয় ৷ তারপর চিনার কর্পসের তরফে এক্স হ্যান্ডেলে লেখা হয়েছিল,"ভারতীয় সেনা তিন জঙ্গিকে নিকেশ করেছে ৷ অপারেশন এখনও চলছে ৷"

