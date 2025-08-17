জম্মু, 17 অগস্ট: ব্যাপারটা মিরাকেলের থেকে কম নয় ! পরিবারের লোক প্রায় সব আশাই ছেড়ে দিয়েছিলেন ৷ ঠিক সেই সময় ত্রাতার ভূমিকায় হাজির হলেন ভারতীয় সেনার চিকিৎসক সৌরভ সালুঙ্কে ৷ তাঁর নিরন্তর প্রচেষ্টায় অবশেষে স্পষ্টভাবে কথা বলতে শিখল আট বছরের বালক ৷
তার নাম অক্ষয় শর্মা ৷ বাড়ি জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলার প্রত্যন্ত গ্রামে ৷ স্থানীয় দুগ্গান হাইস্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র ৷ জন্ম থেকেই অক্ষয়ের ঠোঁট ও জিভে বেশ কিছু সমস্যা ছিল ৷ তিন বছর বয়সে তার একটি অস্ত্রোপচার হয় ৷ তারপরও সে কথা বলতে পারত না । অক্ষয়ের বাবা-মা ভারতীয় সেনাবাহিনীর শ্রমিক ৷ চিকিৎসার খরচ বহন করার সামর্থ্য তাঁদের ছিল না ৷ ছেলের কণ্ঠস্বর কোনোদিন শুনবেন-এমন আশা তাঁরা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন ।
দু'মাস আগে তাঁদের জীবনে আসে এক 'নতুন ভোর' ৷ অক্ষয়ের সঙ্গে দেখা হয় সেনা বাহিনীর ক্যাপ্টেন সৌরভের ৷ তিনি শিশুটিকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার এবং তাকে কথা বলতে সাহায্য করার দায়িত্ব নেন ৷ কারণ, প্রত্যন্ত গ্রামে থেরাপির কোনও সুযোগ ছিল না ।
পরবর্তী আট সপ্তাহ ধরে সৌরভ নিজের কাজের মধ্যে থেকে সময় বের করে প্রতিদিন দু-তিন ঘণ্টা করে অক্ষয়কে প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন তিনি ৷ গার্গল থেকে শুরু করে জিভ এবং চোয়ালের ব্যায়ামের মাধ্যমে অক্ষয়ের প্রশিক্ষণ শুরু করেন ৷ ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতি হতে থাকে ৷ আরও পরে কথা বলে অভ্যাস হয়ে যায় অক্ষয়ের ৷ ছেলের কণ্ঠস্বর শুনে অবাক পরিবার । তাদের কাছে এই ঘটনাটি কোনও মিরাকেলের থেকে কম নয়। মা সেনাবাহিনীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, "এখন অক্ষয় কথা বলে ৷ আমি খুব খুশি । আমি চাই বড় হয়ে অক্ষয়ও সেনাবাহিনীতে যোগ দিক ৷"
কীভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন ক্যাপ্টেন সৌরভ সালুঙ্কে ৷ তাঁর কথায়, "এখানকার একজন অফিসার আমাকে অক্ষয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন ৷ তখন অক্ষয় কেবল ভাঙা, অস্পষ্ট কণ্ঠে কথা বলত । আমি তাকে নাক বন্ধ করে এবং খোলা রেখে কথা বলতে শেখাই ৷ নাকের শব্দ এবং গলার শব্দের মধ্যে পার্থক্য করতে শিখিয়েছিলাম । তারপর ধীরে ধীরে আমি তাকে ঠোঁটের শব্দ শেখাতে শুরু করি । সবশেষে আমরা হিন্দি এবং ইংরেজি দু'ভাষাতেই সম্পূর্ণ বাক্য শেখাতে শুরু করি ৷"
জনসংযোগ আধিকারিক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সুনীল বরটওয়াল তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে অক্ষয়ের পরিবার এবং ক্যাপ্টেন সৌরভ সালুঙ্কের সঙ্গে আনন্দের মুহূর্তের ছবি শেয়ার করেছেন । 'খামোশ স্বপ্নে, অব বোলেঙ্গে' এই লেখা-সহ একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন তিনি ৷ যেখানে অক্ষয়ের কথা বলার যাত্রা, ডাক্তারের প্রচেষ্টা এবং পরিবারের প্রতিক্রিয়া তুলে ধরা হয়েছে ।
ওই সোশাল মিডিয়া পোস্টে লেখা, "কাঠুয়ার দুগ্গানে (জম্মু ও কাশ্মীর) একজন সৈনিক কেবল দেশকে রক্ষা করেননি তিনি সুস্থ করে তোলেন । কোনও থেরাপির ব্যবস্থা না-থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রথমবার আট বছর বয়সি অক্ষয়কে কথা বলতে শিখিয়েছেন, যার টাকরা কাটা ছিল । একজন কণ্ঠস্বর পেয়েছে । তার জীবন বদলে গিয়েছে ৷"
জম্মুর ডিফেন্স পিআরও বলেন, "একজন সৈনিকের উদারতার কাজ হিসেবে যা শুরু হয়েছিল, তা সমগ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে আশার আলো জাগিয়েছে ৷ এটি একটি উদাহরণ যে সেনাবাহিনী কেবল দেশের সীমান্ত রক্ষা করে না, বরং জীবনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে ৷"