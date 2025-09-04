ETV Bharat / bharat

দেশের সেরা 10 শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকায় রাজ্যের আইআইটি খড়গপুর ও যাদবপুর - NIRF RANKINGS 2025

দেশের সেরা দশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রকাশ করল কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক ৷ এই তালিকায় রয়েছে খড়গপুরের আইআইটি ৷ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলির মধ্যে নবম যাদবপুর ৷

Indian Institute of Technology Kharagpur
আইআইটি খড়গপুর (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 4, 2025 at 2:01 PM IST

2 Min Read

নয়াদিল্লি, 4 সেপ্টেম্বর: দেশের প্রথম 10টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলির মধ্যে নবম স্থানে জায়গা পেল কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ৷ সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে খড়গপুর আইআইটি ৷ বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক সর্বভারতীয় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনাল ব়্যাঙ্কিং ফ্রেমওয়ার্ক (এনআইআরএফ) প্রকাশ করে ৷

এই তালিকায় সেরা দশটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও প্রথম দশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে রাজ্যের দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৷ দেশের সেরা দশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকায় প্রথম স্থানে রয়েছে আইআইটি মাদ্রাজ ৷ গত সাত বছর ধরে এই জায়গাটি ধারাবাহিকভাবে ধরে রেখেছে দক্ষিণের এই শিক্ষা ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৷ এদিন রাজধানীর ভারত মণ্ডপমে শিক্ষা মন্ত্রকের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনাল ব়্যাঙ্কিং ফ্রেমওয়ার্ক (এনআইআরএফ) ঘোষণা করেন শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ৷ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী সাংসদ সুকান্ত মজুমদার ৷

2015 সাল থেকে এনআইআরএফ ব়্যাঙ্কিং শুরু হয় ৷ চলতি বছরে 17টি বিভাগে ব়্যাঙ্কিং স্থির করা হয়েছে ৷ এর মধ্যে পড়ানোর মূল্যায়ন, গবেষণার মান অন্তর্ভুক্ত ৷

সর্বভারতীয় তালিকা

  • ইন্ডিয়ান ইনস্টিটউট অফ টেকনোলজি মাদ্রাজ
  • ইন্ডিয়ান ইনস্টিটউট অফ সায়েন্স, বেঙ্গালুরু
  • ইন্ডিয়ান ইনস্টিটউট অফ টেকনোলজি বম্বে
  • ইন্ডিয়ান ইনস্টিটউট অফ টেকনোলজি দিল্লি
  • ইন্ডিয়ান ইনস্টিটউট অফ টেকনোলজি কানপুর
  • ইন্ডিয়ান ইনস্টিটউট অফ টেকনোলজি খড়গপুর
  • ইন্ডিয়ান ইনস্টিটউট অফ টেকনোলজি রুরকি
  • অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস, দিল্লি
  • জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, নয়াদিল্লি
  • বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি, বারণসী

সেরা দশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

  • ইন্ডিয়ান ইনস্টিটউট অফ সায়েন্স, বেঙ্গালুরু
  • জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, নয়াদিল্লি
  • মণিপাল অ্যাকাডেমি অফ হায়ার এডুকেশন, মণিপাল
  • জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া, নয়াদিল্লি
  • দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, নয়াদিল্লি
  • বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি, বারণসী
  • বিড়লা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্স, পিলানি
  • অমৃত বিশ্ব বিদ্যাপীঠম, কোয়েম্বাটোর
  • যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা
  • আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড়

সেরা দশটি কলেজ

  • হিন্দু কলেজ
  • মিরান্ডা হাউজ
  • হংস রাজ কলেজ
  • কিরোরি মল কলেজ
  • সেন্ট স্টিফেন্স'স কলেজ
  • রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সেন্টিনারি কলেজ
  • আত্মা রাম সনাতন ধর্ম কলেজ
  • সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
  • পিএসজিআর কৃষ্ণাম্মাল কলেজ ফর উইমেন
  • পিএসজি কলেজ অফ আর্টস অ্যান্ট সায়েন্স

নয়াদিল্লি, 4 সেপ্টেম্বর: দেশের প্রথম 10টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলির মধ্যে নবম স্থানে জায়গা পেল কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ৷ সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে খড়গপুর আইআইটি ৷ বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক সর্বভারতীয় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনাল ব়্যাঙ্কিং ফ্রেমওয়ার্ক (এনআইআরএফ) প্রকাশ করে ৷

এই তালিকায় সেরা দশটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও প্রথম দশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে রাজ্যের দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৷ দেশের সেরা দশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকায় প্রথম স্থানে রয়েছে আইআইটি মাদ্রাজ ৷ গত সাত বছর ধরে এই জায়গাটি ধারাবাহিকভাবে ধরে রেখেছে দক্ষিণের এই শিক্ষা ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৷ এদিন রাজধানীর ভারত মণ্ডপমে শিক্ষা মন্ত্রকের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনাল ব়্যাঙ্কিং ফ্রেমওয়ার্ক (এনআইআরএফ) ঘোষণা করেন শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ৷ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী সাংসদ সুকান্ত মজুমদার ৷

2015 সাল থেকে এনআইআরএফ ব়্যাঙ্কিং শুরু হয় ৷ চলতি বছরে 17টি বিভাগে ব়্যাঙ্কিং স্থির করা হয়েছে ৷ এর মধ্যে পড়ানোর মূল্যায়ন, গবেষণার মান অন্তর্ভুক্ত ৷

সর্বভারতীয় তালিকা

  • ইন্ডিয়ান ইনস্টিটউট অফ টেকনোলজি মাদ্রাজ
  • ইন্ডিয়ান ইনস্টিটউট অফ সায়েন্স, বেঙ্গালুরু
  • ইন্ডিয়ান ইনস্টিটউট অফ টেকনোলজি বম্বে
  • ইন্ডিয়ান ইনস্টিটউট অফ টেকনোলজি দিল্লি
  • ইন্ডিয়ান ইনস্টিটউট অফ টেকনোলজি কানপুর
  • ইন্ডিয়ান ইনস্টিটউট অফ টেকনোলজি খড়গপুর
  • ইন্ডিয়ান ইনস্টিটউট অফ টেকনোলজি রুরকি
  • অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস, দিল্লি
  • জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, নয়াদিল্লি
  • বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি, বারণসী

সেরা দশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

  • ইন্ডিয়ান ইনস্টিটউট অফ সায়েন্স, বেঙ্গালুরু
  • জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, নয়াদিল্লি
  • মণিপাল অ্যাকাডেমি অফ হায়ার এডুকেশন, মণিপাল
  • জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া, নয়াদিল্লি
  • দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, নয়াদিল্লি
  • বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি, বারণসী
  • বিড়লা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্স, পিলানি
  • অমৃত বিশ্ব বিদ্যাপীঠম, কোয়েম্বাটোর
  • যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা
  • আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড়

সেরা দশটি কলেজ

  • হিন্দু কলেজ
  • মিরান্ডা হাউজ
  • হংস রাজ কলেজ
  • কিরোরি মল কলেজ
  • সেন্ট স্টিফেন্স'স কলেজ
  • রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সেন্টিনারি কলেজ
  • আত্মা রাম সনাতন ধর্ম কলেজ
  • সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
  • পিএসজিআর কৃষ্ণাম্মাল কলেজ ফর উইমেন
  • পিএসজি কলেজ অফ আর্টস অ্যান্ট সায়েন্স

For All Latest Updates

TAGGED:

NIRF RANKINGS 2025IIT KHARAGPURJADAVPUR UNIVERSITYযাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়NIRF RANKINGS 2025

Quick Links / Policies

ফিচার

নীল রঙের মুরগির ডিম দেখে অবাক সকলে, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.