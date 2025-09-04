নয়াদিল্লি, 4 সেপ্টেম্বর: দেশের প্রথম 10টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলির মধ্যে নবম স্থানে জায়গা পেল কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ৷ সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে খড়গপুর আইআইটি ৷ বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক সর্বভারতীয় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনাল ব়্যাঙ্কিং ফ্রেমওয়ার্ক (এনআইআরএফ) প্রকাশ করে ৷
এই তালিকায় সেরা দশটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও প্রথম দশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে রাজ্যের দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৷ দেশের সেরা দশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকায় প্রথম স্থানে রয়েছে আইআইটি মাদ্রাজ ৷ গত সাত বছর ধরে এই জায়গাটি ধারাবাহিকভাবে ধরে রেখেছে দক্ষিণের এই শিক্ষা ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৷ এদিন রাজধানীর ভারত মণ্ডপমে শিক্ষা মন্ত্রকের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনাল ব়্যাঙ্কিং ফ্রেমওয়ার্ক (এনআইআরএফ) ঘোষণা করেন শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ৷ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী সাংসদ সুকান্ত মজুমদার ৷
Releasing ‘India Rankings 2025’ under NIRF. #NIRF2025 #NEP2020 https://t.co/gRL8WYi1ne— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) September 4, 2025
2015 সাল থেকে এনআইআরএফ ব়্যাঙ্কিং শুরু হয় ৷ চলতি বছরে 17টি বিভাগে ব়্যাঙ্কিং স্থির করা হয়েছে ৷ এর মধ্যে পড়ানোর মূল্যায়ন, গবেষণার মান অন্তর্ভুক্ত ৷
সর্বভারতীয় তালিকা
- ইন্ডিয়ান ইনস্টিটউট অফ টেকনোলজি মাদ্রাজ
- ইন্ডিয়ান ইনস্টিটউট অফ সায়েন্স, বেঙ্গালুরু
- ইন্ডিয়ান ইনস্টিটউট অফ টেকনোলজি বম্বে
- ইন্ডিয়ান ইনস্টিটউট অফ টেকনোলজি দিল্লি
- ইন্ডিয়ান ইনস্টিটউট অফ টেকনোলজি কানপুর
- ইন্ডিয়ান ইনস্টিটউট অফ টেকনোলজি খড়গপুর
- ইন্ডিয়ান ইনস্টিটউট অফ টেকনোলজি রুরকি
- অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস, দিল্লি
- জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, নয়াদিল্লি
- বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি, বারণসী
সেরা দশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
- ইন্ডিয়ান ইনস্টিটউট অফ সায়েন্স, বেঙ্গালুরু
- জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, নয়াদিল্লি
- মণিপাল অ্যাকাডেমি অফ হায়ার এডুকেশন, মণিপাল
- জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া, নয়াদিল্লি
- দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, নয়াদিল্লি
- বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি, বারণসী
- বিড়লা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্স, পিলানি
- অমৃত বিশ্ব বিদ্যাপীঠম, কোয়েম্বাটোর
- যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা
- আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড়
সেরা দশটি কলেজ
- হিন্দু কলেজ
- মিরান্ডা হাউজ
- হংস রাজ কলেজ
- কিরোরি মল কলেজ
- সেন্ট স্টিফেন্স'স কলেজ
- রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সেন্টিনারি কলেজ
- আত্মা রাম সনাতন ধর্ম কলেজ
- সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
- পিএসজিআর কৃষ্ণাম্মাল কলেজ ফর উইমেন
- পিএসজি কলেজ অফ আর্টস অ্যান্ট সায়েন্স