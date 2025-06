ETV Bharat / bharat

কাতারে ইরানি হামলার জের, মধ্যপ্রাচ্য-আমেরিকা-ইউরোপে এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট স্থগিত - IRAN ATTACKS ON US BASE IN QATAR

মধ্যপ্রাচ্য-আমেরিকা-ইউরোপের ফ্লাইট স্থগিত এয়ার ইন্ডিয়ার ( ইটিভি ভারত )

By PTI Published : June 24, 2025 at 2:50 AM IST 2 Min Read

নয়াদিল্লি, 6 জুন: কাতারে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে (আল উদেইদ) ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি দ্রুত অবনতি হচ্ছে। এই ক্রমবর্ধমান সংকটের মধ্যে, মঙ্গলবার এয়ার ইন্ডিয়া ঘোষণা করেছে যে তারা ইউরোপ, আমেরিকার পূর্ব উপকূল এবং মধ্যপ্রাচ্যে তাদের সমস্ত ফ্লাইট তাৎক্ষণিকভাবে স্থগিত করছে। এই হামলার পরিপ্রেক্ষিতে, ভারতীয় বিমান সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়া কোচি থেকে দোহাগামী ফ্লাইটগুলিকে মাস্কাটে ঘুরিয়ে দিয়েছে। একই সঙ্গে কন্নুর থেকে আসা ফ্লাইটগুলিকে ফেরত পাঠানো হয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়া আরও জানিয়েছে যে, তাদের কোনও ফ্লাইট আর কাতারে নেই। এছাড়াও, আরেকটি বিমান সংস্থা ইন্ডিগোও যাত্রীদের জন্য একটি পরামর্শ জারি করেছে, যেখানে ফ্লাইটের দেরি এবং অন্য রুট দিয়ে ঘুরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়ার বিবৃতি: