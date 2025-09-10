বিহারের পর ঝাড়খণ্ড, রাঁচির লজ থেকে গ্রেফতার ISIS জঙ্গি
যৌথ অভিযানের মাধ্যমে দিল্লি পুলিশ এবং ঝাড়খণ্ড এটিএস রাঁচির লজ থেকে এক আইএসআইএস জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছে ৷ ধৃতের কাছ থেকে ইলেকট্রনিক ডিভাইস উদ্ধার করেছে ।
Published : September 10, 2025 at 4:33 PM IST
রাঁচি, 10 সেপ্টেম্বর: গ্রেফতার সন্দেহভাজন আইএসআইএস (ISIS) জঙ্গি! যৌথ অভিযান চালিয়ে বুধবার ঝাড়খণ্ডের একটি লজ থেকে তাকে গ্রেফতার করলেন দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল এবং ঝাড়খণ্ড এটিএসের আধিকারিকরা ৷ ধৃতের নাম আসহার দানিশ ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সে বোকারো জেলার পেতওয়ার বাসিন্দা ৷ বেশ কয়েকদিন ধরে এই লজে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকছিল ৷
গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে এদিন রাঁচির লোয়ার বাজার থানার অন্তর্গত ইসলামনগর এলাকার এই লজে যৌথভাবে অভিযান চালায় দিল্লি পুলিশ এবং ঝাড়খণ্ড পুলিশ ৷ অভিযান চলাকালীন আসহারকে গ্রেফতার করা হয় ৷ ধৃতের কাছ থেকে একাধিক ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷
পুলিশ জানিয়েছে, আইসিসের পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকটি জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে আসহারের যোগ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ দিল্লির একটি মামলায় তাকে দীর্ঘদিন খুঁজছিল পুলিশ ৷ লজের ঘর থেকে উদ্ধার হওয়া ডিভাইসগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানান তদন্তকারী আধিকারিকরা ৷ গ্রেফতারির পর ধৃত আসহারকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল ৷ পরবর্তী জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হবে ৷ লজের কর্মীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে ৷ ঝাড়খণ্ড কিংবা দেশের অন্য কোনও রাজ্যে জঙ্গি হামলার কোনও পরিকল্পনা ছিল কি না, তা জানতে আসহারকে টানা জেরা করা হচ্ছে ৷
এদিকে, অভিযান চালিয়ে আরও এক জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিশ ৷ ধৃতের নাম আফতাব ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আসহারের মতো সেও আইসিসের সঙ্গে যুক্ত ৷ এরা দু'জনেই জঙ্গি সংগঠনের এজেন্ট হিসেবে কাজ করত ৷ দীর্ঘদিন ধরে তারা পুলিশের ওয়ান্টড লিস্টেও ছিল ৷ তাদের গতিবিধির উপরও নজর রাখা হচ্ছিল ৷ অবশেষে তাদের গ্রেফতার করলেন তদন্তকারী আধিকারিকরা ৷
তদন্তকারীদের একাংশের অনুমান, জঙ্গি কার্যকলাপের এই জাল দিল্লি এবং ঝাড়খণ্ড ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়েছে ৷ গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে দেশের একাধিক রাজ্যে তাঁরা অভিযানও চালিয়েছেন ৷ অভিযানে জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে আরও 6 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷ জঙ্গি কার্যকলাপের এই জাল ঠিক কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা ৷
বুধবারের এই গ্রেফতারির পর দেশের বাকি রাজ্যগুলিকেও সতর্ক করা হয়েছে ৷ তদন্তকারীকের অনুমান, ধৃত জঙ্গিদের জিজ্ঞাসাবাদে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবে ৷ সেই সঙ্গে, ভারতে তাদের কোনও জঙ্গি হামলার পরিকল্পনা ছিল কি না, তাও জানা যাবে ৷ উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই পাকিস্তান থেকে জঙ্গিরা বিহারে প্রবেশ করেছে বলে খবর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি ৷ ভোটমুখী বিহারে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয় ৷ সূত্রের খবর, পাকিস্তান থেকে নেপাল হয়ে বিহারে প্রবেশ করেছে এই 3 জঙ্গি ৷ জানা গিয়েছে, এরা 3 জনই জঙ্গি সংগঠন জৈশ-ই-মহম্মদের সদস্য ৷