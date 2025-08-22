ETV Bharat / bharat

তিরুপতি বালাজি মন্দিরে 121 কেজি সোনা দান ভক্তের

140 কোটি টাকার একশো কুড়ি কেজি সোনা তিরুপতি বালাজি মন্দিরে দান করলেন এক ভক্ত ৷ ওই ব্যক্তির এই দানের কথা জানিয়েছেন, অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু।

121 KG OF GOLD FOR TIRUMALA BALAJI
তিরুপতির ভগবান ভেঙ্কটেশ্বরের মন্দির (ইটিভি ভারত)
ETV Bharat Bangla Team

August 22, 2025

অমরাবতী, 22 অগস্ট: 10, 20, 50, 100 কেজি নয়, এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে ভগবানের উদ্দেশে 120 কেজি সোনা দান করলেন এক ভক্ত ৷ যার খরচ 140 কোটি টাকারও বেশি ৷ অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতির বালাজি মন্দিরে দান করাকে পুণ্য কাজ বলেই মনে করেন ভক্তরা । সেইসঙ্গে যে ব্যক্তি তিরুপতির ভগবান ভেঙ্কটেশ্বরের জন্য সোনা দান করেছেন তাঁর মনের ইচ্ছেও পূরণ হয়েছে ৷ তিনি একজন শিল্পপতি ৷ তবে ওই শিল্পপতি তাঁর নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ৷ বৃহস্পতিবার অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু এমনটা জানিয়েছেন ৷

ইতিমধ্যেই ওই ভক্ত এই সোনা ভগবান ভেঙ্কটেশ্বরকে দান করার জন্য যোগাযোগ করেন তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম (TTD) কর্তৃপক্ষর সঙ্গে। গতকাল একটি অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে চন্দ্রবাবু নাইডু জানিয়েছেন, ওই ব্যক্তি নিজের নাম প্রকাশ করতে চাইছেন না। তবে তিনি 121 কেজি সোনা ভগবান ভেঙ্কটেশ্বরকে দান করতে চেয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ৷ বালাজি মন্দিরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যিনি এই সোনা দান করতে চলেছেন তিনি এক কোম্পানির মালিক।

121 KG OF GOLD FOR TIRUMALA BALAJI
তিরুপতি বালাজি মন্দির (ইটিভি ভারত)

মুখ্যমন্ত্রীর আরও সংযোজন, "ভারতীয় ঐতিহ্যে দানশীলতা সর্বদাই সর্বোচ্চ গুণ । ওই ব্যবসায়ীর দান কেবল তিরুমালা মন্দিরের মহিমার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নয়, বরং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার যে কোনও উদ্যোগ-সহ তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম (টিটিডি) দ্বারা পরিচালিত কাজের প্রতিও সাহায্য করবে । এই ধরনের কাজ ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃত মর্ম প্রতিফলিত করে ।"

সোনা দান করা ব্যক্তিকে নিয়ে চন্দ্রবাবু নাইডু বিস্তারিতভাবে জানান, ওই ব্যক্তি অনেকদিন আগেই ভগবান ভেঙ্কটেশ্বরের কাছে তাঁর সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন । সম্প্রতি তিনি এক কোম্পানির প্রতিষ্ঠা করেন ৷ চন্দ্রবাবু নাইডু জানিয়েছেন, ওই ব্যক্তি তাঁর কোম্পানির শেয়ার বাজারে বিক্রি করে প্রায় 6 থেকে 7 হাজার কোটি টাকা আয় করেছেন ৷ সেই অর্থ তিনি সমাজের উন্নতির জন্য খরচ করতে চান । তাঁর ইচ্ছা এবং স্বপ্ন পূরণ হওয়ার জন্য তিরুপতির বালাজি মন্দিরেও দান করতে চান ওই ব্যক্তি। তাঁর এই সুখসময় ভগবান ভেঙ্কটেশ্বরের আশীর্বাদ বলেই বিশ্বাস করেন ৷ তাই ভগবানকে 121 কেজি সোনা দান করার সিদ্ধান্ত নেন ৷ এই দানের মূল্য আনুমানিক 140 কোটি টাকারও বেশি ৷

121 KG OF GOLD FOR TIRUMALA BALAJI
তিরুপতি বালাজি মন্দির (ইটিভি ভারত)

সোনা দান করা ব্যক্তিকে নিয়ে চন্দ্রবাবু নাইডু বিস্তারিতভাবে জানান, ওই ব্যক্তি অনেকদিন আগেই ভগবান ভেঙ্কটেশ্বরের কাছে তাঁর সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন । সম্প্রতি তিনি এক কোম্পানির প্রতিষ্ঠা করেন ৷ চন্দ্রবাবু নাইডু জানিয়েছেন, ওই ব্যক্তি তাঁর কোম্পানির শেয়ার বাজারে বিক্রি করে প্রায় 6 থেকে 7 হাজার কোটি টাকা আয় করেছেন ৷ সেই অর্থ তিনি সমাজের উন্নতির জন্য খরচ করতে চান । তাঁর ইচ্ছা এবং স্বপ্ন পূরণ হওয়ার জন্য তিরুপতির বালাজি মন্দিরেও দান করতে চান ওই ব্যক্তি। তাঁর এই সুখসময় ভগবান ভেঙ্কটেশ্বরের আশীর্বাদ বলেই বিশ্বাস করেন ৷ তাই ভগবানকে 121 কেজি সোনা দান করার সিদ্ধান্ত নেন ৷ এই দানের মূল্য আনুমানিক 140 কোটি টাকারও বেশি ৷

