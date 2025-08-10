Essay Contest 2025

ট্রাম্পকে নিশানা ! বিশ্বের অন্যতম প্রধান অর্থনীতি হয়ে উঠছে ভারত, বার্তা মোদির - PM MODI ON OPERATION SINDOOR

প্রধানমন্ত্রী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি অপারেশন সিঁদুর নিয়েও মুখ খুলেছেন ৷

ফের ট্রাম্পকে নিশানা করে খোঁচা মোদির (ইটিভি ভারত)
Published : August 10, 2025 at 6:40 PM IST

বেঙ্গালুরু, 10 অগস্ট: 'অপারেশন সিঁদুরে'র সাফল্যের পিছনে ভারতীয় প্রযুক্তি এবং মেক ইন ইন্ডিয়ার ভূমিকা রয়েছে ৷ আর তাতেই অল্প সময়ের মধ্যে পাকিস্তানকে নাস্তানাবুদ করা সম্ভব হয়েছে ৷ রবিবার বেঙ্গালুরু থেকে এমনটাই দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আরও একবার দাবি করেন, বিশ্বের তৃতীয় প্রধান অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে ভারত ৷ বিশেষজ্ঞদের অনেকেই মনে করছেন, এভাবে আদতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকেই নিশানা করেছেন তিনি ৷ সম্প্রতি রাশিয়ার পাশাপাশি ভারতীয় অর্থনীতিকেও মৃত বলে অভিহিত করেছিলেন ট্রাম্প ৷

শুল্ক যুদ্ধের আবহে ভারতীয় অর্থনীতির তীব্র সমালোচনা শোনা গিয়েছেল তাঁর গলায় ৷ সেই বক্তব্যের পাল্টা জবাব এদিন দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ তিনি স্পষ্ট বলেন, "সংস্কার, কর্মক্ষমতা এবং রূপান্তরের চেতনার মাধ্যমে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহৎ অর্থনীতি হওয়ার দিকে এগোচ্ছে ৷ গত 11 বছরে, ভারতের অর্থনীতি বিশ্বের মধ্যে দশম স্থান থেকে পঞ্চম স্থানে উঠে এসেছে ৷ এবার দ্রুত তিন নম্বর অর্থনীতির হওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে ৷" তিনি এও বলেন, "অপারেশন সিঁদুরের সময় বিশ্ব প্রথমবারের মতো ভারতের নতুন চেহারা দেখেছে ৷ গোটা দুনিয়াকে দেখিয়েছি পাকিস্তানের ভিতরে ঢুকে জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করার ক্ষমতা আমাদের আছে।"

এদিন বেঙ্গালুরু মেট্রোর তৃতীয় পর্যায়ের কাজের সূচনা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ দেশের মেট্রো রেল নেটওয়ার্ক 24টি শহরে 1000 কিলোমিটারেরও বেশি এলাকায় বিস্তৃত ৷ সেদিক থেকে ভারতের মেট্রো নেটওয়ার্ক বিশ্বের মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম বলে তিনি দাবি করেন । পরিকাঠামোগত উন্নয়ন সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানান, 2014 সালে মেট্রো রেল পরিষেবা মাত্র পাঁচটি শহরের মধ্যো সীমাবদ্ধ ছিল। পরে তাঁর সরকারের আমূলে মেট্রো এতগুলি শহরে পৌঁছে গিয়েছে ৷

তথ্য়প্রযুক্তি-সহ একাধিক ক্ষেত্রে বেঙ্গালুরুর তুলনা বিশ্বের অন্য শহরগুলির সঙ্গে হয়। এই প্রসঙ্গে মোদি জানান, শিল্প-বাণিজ্যের এই প্রতিযোগিতার অংশ হলেই হবে না, ভারতকে নেতৃত্বও দিতে হবে ৷ তাঁর কথায়, "আমাদের শহরগুলি স্মার্ট, দ্রুত এবং দক্ষ হলেই আমরা অগ্রগতি অর্জন করব।" এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানান, তাঁর সরকার আধুনিক পরিকাঠামো তৈরির উপর বিশেষ জোর দিয়েছে।

মোদি বলেন, "একবিংশ শতাব্দীতে নগর পরিকল্পনা এবং শহরের পরিকাঠামো অত্যন্ত প্রয়োজন ৷ আমাদের বেঙ্গালুরুর মতো শহরগুলিকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করতে হবে ৷" এরই সঙ্গে অপারেশন সিঁদুর নিয়েও ফের একবার মুখ খুলেছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "অপারেশন সিঁদুরের সময় বিশ্ব প্রথমবারের মতো ভারতের নতুন চেহারা দেখেছে ৷ ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তানের ভিরতে ঢুকে জঙ্গি ঘাঁটিগুলিকে নষ্ট করেছে ৷ পাকিস্তানকে নতজানু হতে বাধ্য করেছে ৷"

মোদি বলেন, "আমাদের প্রযুক্তি এবং মেক ইন ইন্ডিয়ার শক্তি অপারেশন সিঁদুরের এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে ৷" অপারেশন সিঁদুরে বেঙ্গালুরু এবং এখানকার যুবসমাজের একটি প্রধান ভূমিকা ছিল বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। তাঁর কথায়, "আমরা বেঙ্গালুরুকে নতুন ভারতের উত্থানের প্রতীক হিসেবে দেখছি। এটি এমন একটি শহর যার আত্মায় আধ্যাত্মিক জ্ঞান রয়েছে এবং এর কর্মকাণ্ডে প্রযুক্তিগত জ্ঞান রয়েছে ৷"

