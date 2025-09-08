রেল নিরাপত্তায় জোর, সিগন্যাল বিভাগে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিলের আর্জি 9 ইউনিয়নের

রেল নিরাপত্তায় জোর, সিগন্যাল বিভাগে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিলের আর্জি 9 ইউনিয়নের
রেল বোর্ডকে সিগন্যাল-টেলিযোগাযোগ বিভাগে পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের একটি সার্কুলার প্রত্যাহারের আহ্বান জানানো হয়েছে।
By PTI
Published : September 8, 2025 at 9:48 PM IST
নয়াদিল্লি, 8 সেপ্টেম্বর: রেলের নিরাপত্তা বিভাগের কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্বকারী 9টি ইউনিয়ন রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সিইওর কাছে চারটি রেলওয়ে জোনে সিগন্যাল এবং টেলিযোগাযোগ বিভাগে দুই বছরের পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে তত্ত্বাবধায়ক, ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ার এবং টেকনিশিয়ানদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের অনুমতি দেওয়ার একটি সার্কুলার প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছে।
6 মে, রেলওয়ে বোর্ড চারটি রেলওয়ে জোন - উত্তর-পূর্ব সীমান্ত, পূর্ব উপকূল, দক্ষিণ পশ্চিম এবং পশ্চিমাঞ্চলের জেনারেল ম্যানেজারদের কাছে একটি সার্কুলার জারি করে, যাতে তাদের সিগন্যালিং এবং টেলিকম কর্মীদের সহায়তা করার জন্য প্রাথমিকভাবে দুই বছরের পাইলট প্রকল্পের অংশ হিসাবে চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ করতে বলা হয়।
বোর্ড চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের প্রসঙ্গে জানিয়েছে যে, রেলওয়ে নেটওয়ার্কের ব্যাপক সম্প্রসারণ এবং আধুনিক সিগন্যালিং ব্যবস্থা বাস্তবায়নের ফলে এর রক্ষণাবেক্ষণ জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তবে, রেলের নিরাপত্তা বিভাগের কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্বকারী 9টি ইউনিয়ন এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছে। ইউনিয়নগুলি রেলের গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা বজায় রাখার ক্ষেত্রে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের দায়বদ্ধতা এবং বিপর্যয়ের সম্ভাব্য ঝুঁকি প্রসঙ্গে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।
রেলের নিরাপত্তা বিভাগের কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্বকারী ইউনিয়নগুলির পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, এই বিভাগে চুক্তিভিত্তিক সুপারভাইজার, ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ার এবং টেকনিশিয়ান নিয়োগ করা ট্রেন পরিচালনা এবং যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য মোটেই নিরাপদ নয়। তাদের যুক্তির সমর্থনে, তারা সাউদার্ন সার্কেলের কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি (সিআরএস) এর একটি সুপারিশের কথা উল্লেখ করেছেন, যিনি 11 অক্টোবর, 2024 তারিখে চেন্নাই রেলওয়ে ডিভিশনের কাভারাইপেট্টাই স্টেশনে মাইসুরু-দ্বারভাঙা বাগমতি এক্সপ্রেস এবং একটি মালবাহী ট্রেনের মধ্যে সংঘর্ষের তদন্ত প্রতিবেদনে একই রকম উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন।
ওই ঘটনায় 11 অক্টোবর, 2024 তারিখ রাত 8টা 30 মিনিট নাগাদ তামিলনাড়ুর চেন্নাই রেলওয়ে ডিভিশনের কাভারাইপেট্টাই রেলস্টেশনে মাইসুরু-দ্বারভাঙা এক্সপ্রেস (12578) একটি দাঁড়িয়ে থাকা মালবাহী ট্রেনকে ধাক্কা মারে। এর ফলে নয়জন যাত্রী আহত হন।
রেলওয়ে নিরাপত্তা কমিশনার (দক্ষিণ সার্কেল) এএম চৌধুরীও গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা কাজে চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, এই ধরনের কাজের জন্য চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ এবং তাদের এই ক্ষেত্রগুলিতে দক্ষতা বিকাশের সুযোগ দেওয়া উদ্বেগের বিষয়। তাঁর পরামর্শ এই বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা উচিত। তিনি পরামর্শ দিয়েছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে রেলে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ কমিয়ে আনা উচিত এবং দীর্ঘমেয়াদে সম্পূর্ণরূপে এই ব্যবস্থাকে নির্মূল করা উচিত।