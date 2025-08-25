লখনউ, 25 অগস্ট: মহাকাশে 18 দিন কাটিয়ে দেশে ফিরলেও সোমবার নিজ বাড়িতে এলেন ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা ৷ উষ্ণ অভ্যর্থনায় ঘরের ছেলেকে বরণ করে নেন সকলে ৷ উত্তর প্রদেশ সরকারের পক্ষ থেকে উপ-মুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক লখনউ বিমানবন্দরে শুভাংশুকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানান । নভশ্চরের পোশাক পরে স্কুলের শিশুরাও তাকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে উপস্থিত হয় এদিন ।
দুপুরে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন শুক্লা ৷ সন্ধ্যায়, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও শুভাংশুকে স্বাগত জানাবেন । লোকভবনে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে উভয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য, ব্রিজেশ পাঠক-সহ বিভাগের মন্ত্রী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকবেন ।
এদিন শুক্লার কনভয় লখনউ বিমানবন্দর থেকে জি-20 চৌরাহা হয়ে সিএমএস গোমতী নগরে পৌঁছনোর সময় রাজধানীর প্রতিটি রাস্তায় ভিড় ছিল দেখার মতো ৷ স্থানীয় ও শিক্ষার্থীরাও সেই পথে ফুল বর্ষণ করেন এবং তেরঙা পতাকা হাতে হাঁটতে থাকেন ৷ 'ভারত মাতা কি জয়' আওয়াজে মুখরিত হয় আশপাশের পরিবেশ ৷ মহাকাশে ভ্রমণকারী ভারতের দ্বিতীয় মহাকাশচারীকে এক ঝলক দেখার জন্য বিপুল সংখ্যক মানুষ রাস্তায় ভিড় জমান ।
গোমতীনগরের সিটি মন্তেসরি স্কুলে শুভাংশু পৌঁছতেই প্রায় তিন হাজার খুদে পড়ুয়া তাঁর সম্মানে ব্যান্ড বাজিয়ে একটি কুচকাওয়াজ বের করে । এই স্কুলেই পড়তেন শুক্লা ৷ সেখানে এদিন তাঁর মহাকাশ যাত্রার অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন । তিনি বলেন,"আমার সামগ্রিক অভিজ্ঞতায়, আমি মনে করি ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল । আমরা সঠিক সময়ে আছি, সঠিক সুযোগ বিদ্যমান ।"
#WATCH लखनऊ: ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला गोमतीनगर स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की ओर जा रहे हैं, जहां उनके लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। pic.twitter.com/WYUqN91ah3— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 25, 2025
তিনি মহাকাশচারী হতে আগ্রহী তরুণদেরও প্রশংসা করেন । তিনি আরও বলেন, "আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে থাকাকালীন সেখানে যত কথোপকথন হয়েছে আপনাদের সঙ্গে, সেখানে আপনারা কেউ প্রশ্ন করেননি যে আমার জীবনযাত্রা কেমন ছিল ৷ আমাকে সর্বদা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে কীভাবে একজন মহাকাশচারী হবেন । এর থেকে বোঝা যায় আপনাদের মন কোনদিকে যাচ্ছে ৷ দয়া করে উচ্চাকাঙ্ক্ষা করুন । 2040 সালের মধ্যে চাঁদে অবতরণের জন্য আমাদের একটি দৃষ্টিভঙ্গি এবং মিশন রয়েছে ৷"
অভ্যর্থনায় অভিভূত শুক্লা সাংবাদিকদের বলেন, "আমি খুবই খুশি এবং উত্তেজিত । এখানকার মানুষের মধ্যে উত্তেজনা দেখে খুব ভালো লাগছে ।" বিজেপি নেতারাও এদিনের উদযাপনে যোগ দেন ৷ মাতা রমাবাই আম্বেদকর ময়দানের কাছে শুভাংশুর কনভয়ে ফুলের পাপড়ি বর্ষণ করেন । সফল অ্যাক্সিওম-৪ অভিযানের পর শুক্লার প্রত্যাবর্তনের ফলে তাঁর কৃতিত্ব উদযাপনের জন্য বিপুল সংখ্যক মানুষ আগ্রহী হয়ে ওঠেন ।
17 অগস্ট ভোরে শুক্লা ভারতে ফিরে আসেন এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন । আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সঙ্গে সম্পাদিত শুক্লার অ্যাক্সিওম-৪ অভিযান গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা প্রদান এবং আসন্ন মানব মহাকাশযান কর্মসূচি, গগনযানের জন্য ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে শক্তিশালী করার জন্য দেশজুড়ে প্রশংসিত হয় ।
#WATCH | लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, " आज लखनऊ के लिए बहुत बड़ा दिन है...हमने शुभांशु शुक्ला का स्वागत किया है...यह हमारे लिए अद्भुत क्षण है..." pic.twitter.com/KalYwKqfeo— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 25, 2025