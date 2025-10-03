'পাকিস্তানের 300 কিমি গভীরে গিয়ে প্রত্যাঘাত', অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বড় দাবি বায়ুসেনা প্রধানের

'পাকিস্তানের 300 কিমি গভীরে গিয়ে প্রত্যাঘাত', অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বড় দাবি বায়ুসেনা প্রধানের
ফের আলোচনায় অপারেশন সিঁদুর ৷ সামরিক অভিযানে পাকিস্তানের এফ-16- সহ অন্য যুদ্ধবিমান ধ্বংস হওয়া নিয়েও চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন বায়ুসেনা প্রধান ৷
By PTI
Published : October 3, 2025 at 5:49 PM IST
নয়াদিল্লি, 3 অক্টোবর: পাকিস্তানের 300 কিমি ভিতরে ঢুকে হামলা চালিয়েছিল ভারতীয় সেনা ৷ এই আক্রমণের প্রমাণ আছে ৷ শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে অপারেশন সিঁদুরে পাকিস্তানের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে এ কথাই জানালেন বায়ুসেনা প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল এপি সিং ৷
8 অক্টোবর এয়ারফোর্স ডে ৷ তার আগে সাংবাদিক বৈঠক থেকে বায়ুসেনার এই শীর্ষ আধিকারিক জানান, তাঁর বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রসারণের জন্যে 2047 সালের কথা মাথায় রেখে একটি রোডম্যাপ তৈরি করে ফেলেছে ৷ অপারেশন সিঁদুর নিয়ে তিনি জানান, এই অভিযান তিনটি বাহিনীর (স্থল-বায়ু ও নৌসেনা) সমন্বয়ের ফলাফল ৷
অপারেশন সিঁদুর প্রসঙ্গে এয়ার চিফ মার্শাল অমর প্রীত সিং বলেন, "আমরা সম্প্রতি ভূমি থেকে আকাশ (এসএএম) দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র আনিয়েছি ৷ এই এসএএম-গুলির সাহায্যে ওদের (পাকিস্তান) এলাকার গভীরে পৌঁছে যেতে পারি ৷ এও নিশ্চিত করে বলতে পারি, ওরা ওদের এলাকাতেই একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের পর আর হামলা চালাতে পারবে না ৷ অপারেশন সিঁদুরের সময় আমরা 300 কিমিরও বেশি দূরত্ব অতিক্রম করে হামলা চালিয়েছি ৷ ইতিহাস গড়েছি ৷"
#WATCH | Delhi: On reports of terrorist groups setting up headquarters deep inside Pakistan in Khyber Pakhtunkhwa, Indian Air Force Chief Air Chief Marshal AP Singh says, " obviously, it was expected... so, we are also getting such news that their hideouts are changing and now… pic.twitter.com/HRAv5BsEpZ— ANI (@ANI) October 3, 2025
পাকিস্তানের ক্ষয়ক্ষতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমরা ওদের অনেকগুলি সেনাঘাঁটিতে আক্রমণ চালিয়েছি ৷ ওদের অন্তত চারটি জায়গার রেডার, দু'টি কম্যান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টার, দু'টি রানওয়ে, তিনটি ভিন্ন স্টেশনের তিনটি হ্যাঙার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ একটি C-130 শ্রেণির বিমান এবং অন্তত 4-5টি যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয়েছে ৷ খুব সম্ভবত এফ-16 বিমানেরও ক্ষতি হয়েছে ৷ কারণ এফ-16 বিমানটি তখন সেখানেই ছিল ৷ এছাড়া একটি ভূমি থেকে আকাশ ক্ষেপণাস্ত্রও ধ্বংস হয়েছে ৷ এর পাশাপাশি 300 কিমি গভীরে গিয়েও আমরা আক্রমণ করেছি ৷"
গত 6 মে গভীর রাতে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ন'টি জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয় ভারতীয় সেনা ৷ এই অপারেশন সিঁদুরের পর জঙ্গি সংগঠনগুলি তাদের মূল কার্যালয়গুলির স্থান বদলে প্রত্যন্ত খাইবার পাখতুনখোওয়ায় নিয়ে গিয়েছে ৷ এই প্রসঙ্গে চিফ অফ এয়ার স্টাফ বলেন, "এটা তো হওয়ার কথা ছিল ৷ আমরাও এই ধরনের খবর পাচ্ছি ৷ ওরা (জঙ্গিরা) ওদের জায়গা পাল্টাচ্ছে ৷ এবার হয়তো জঙ্গিঘাঁটিগুলির আকার বড় না হয়ে ছোট হবে ৷ আমরাও অনেক গভীরে গিয়ে অভ্রান্ত নিশানায় হামলা চালাতে পারি ৷ আমরা ওদের এবং ওদের লুকনোর জায়গাগুলি ধ্বংস করে দেব ৷"
পাকিস্তানের একাধিক ড্রোন থেকে শুরু করে মিসাইল রুখে দিয়েছে রাশিয়ার এস-400 এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম (এডিএস) ৷ এদিন ভারতীয় বায়ুসেনার শীর্ষ আধিকারিক এই সিস্টেমের প্রভূত প্রশংসা করেন ৷ তিনি জানান, আরও এস-400 সিস্টেম প্রয়োজন ৷ তবে এর সঙ্গে ভারতের নিজস্ব উন্নত সিস্টেমেরও প্রশংসা করেন তিনি ৷