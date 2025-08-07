Essay Contest 2025

কৃষক-স্বার্থে আপস নয়, প্রয়োজনে কঠিন মূল্য চোকাতে প্রস্তুত: ট্রাম্পের শুল্ক হুমকির পর কড়া মোদি - PM MODI ON TRUMP

ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের উপর 50 শতাংশ শুল্ক বৃদ্ধি করার পরদিনই মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷

PM Modi on Trump
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (ফাইল ছবি)
By PTI

Published : August 7, 2025 at 11:47 AM IST

নয়াদিল্লি, 7 অগস্ট: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উদ্দেশে এবার কড়া বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ ট্রাম্পের নাম না করলেও বা আমেরিকার শুল্ক নীতির কথা উল্লেখ না করলেও বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করেছেন, ভারত কৃষি এবং ডেয়ারি ক্ষেত্রের স্বার্থের সঙ্গে কখনও আপস করবে না ৷ একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী এও জানিয়ে দেন, এর জন্য প্রয়োজনে তিনি বড় মূল্য চোকাতেও প্রস্তুত।

ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের উপর 50 শতাংশ শুল্ক আরোপের পরদিনই মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ যদিও দুই দেশ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে এখনও আলোচনা করছে। ভারতের কৃষি ও দুগ্ধ বাজারে আরও বেশি প্রবেশাধিকারের মার্কিন চাহিদায় এই দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই বাণিজ্য চুক্তি মূলত ভুট্টা, সয়াবিন, আপেল, বাদাম এবং ইথানলের মতো পণ্যের উপর শুল্ক কমানোর পাশাপাশি মার্কিন দুগ্ধজাত পণ্যের বাজারলভ্যতা বাড়াতে চায়। তবে, নয়াদিল্লি এই দাবিগুলির তীব্র বিরোধিতা করছে ৷ কারণ, এর সরাসরি প্রভাব কৃষকদের উপর পড়বে বলেই মনে করছে কেন্দ্রীয় সরকার।

কৃষি বিজ্ঞানী এমএস স্বামীনাথনের জন্মশতবার্ষিকীর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (ইটিভি ভারত)

প্রয়াত বিশিষ্ট কৃষি বিজ্ঞানী এমএস স্বামীনাথনের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তিন দিনের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ সেখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে মোদি বলেন, "আমাদের কৃষকদের স্বার্থ আমাদের কাছে সবচেয়ে আগে ৷ ভারত তার কৃষি, পশুপালন এবং মৎস্যজীবীদের স্বার্থের সঙ্গে কোনও আপস করবে না।" কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রধানমন্ত্রী এও জানান, তিনি ব্যক্তিগতভাবে এর জন্য কঠিন মূল্য দিতেও প্রস্তুত। তাঁর কথায়, "আমি জানি, এর জন্য আমাকে ব্যক্তিগতভাবে কঠিন মূল্য চোকাতে হবে। তবে আমি তার জন্যেও প্রস্তুত।"

PM Modi
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি (ইটিভি ভারত)

এদিন প্রধানমন্ত্রী তিনি আরও বলেন, "ভারত মৎস্যজীবী এবং ডেয়ারি ফার্মের জন্য যো কোনও মূল্য দিতে প্রস্তুত।" মোদি কিংবদন্তি বিজ্ঞানীর সম্মানে একটি স্মারক মুদ্রা এবং ডাকটিকিটও প্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের কথাও তুলে ধরেন। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জের মধ্যে খাদ্য উৎপাদন টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি জোর দেন। তাপ-প্রতিরোধী সহ আরও জলবায়ু-সহনশীল ফসলের জাত উদ্ভাবনের আহ্বান জানান মোদি।

