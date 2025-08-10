নয়াদিল্লি, 10 অগস্ট: শুল্কযুদ্ধের মধ্যে আগামী সপ্তাহে রাশিয়ার সঙ্গে বৈঠকে বসবে আমেরিকা ৷ শুক্রবার সেই কথা সাফ জানিয়ে দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ আলাস্কায় আয়োজিত সেই বৈঠককে এবার স্বাগত জানাল ভারত ৷ বিষয়টি নিয়ে সমর্থনের বিবৃতি দিল বিদেশমন্ত্রক ৷
শনিবার প্রকাশিত বিবৃতিতে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, "আগামী 15 অগস্ট আমেরিকা এবং রাশিয়া বৈঠককে স্বাগত জানাচ্ছে ভারত ৷ এই বৈঠকের মাধ্যমে ইউক্রেন সমস্যার সমাধান সম্পর্কে আশাবাদী ভারত ৷ বৈঠকের ফলে শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্য পথও খুলে যেতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে । সাম্প্রতিক সময়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একাধিকবার বলেছেন 'এটি যুদ্ধের সময় নয়' ৷ এই আবহে দুই দেশের এই প্রচেষ্টার পাশে রয়েছে ভারত ৷" আমেরিকার সঙ্গে শুল্কযুদ্ধের আবহে রাশিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও মজবুত করেছে ভারত ৷ সুতরাং, নয়াদিল্লির এই বিবৃতি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ৷
Statement by Official Spokesperson⬇️— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) August 9, 2025
🔗 https://t.co/22vVtFYFOh pic.twitter.com/zWvhRSRlhp
উল্লেখ্য, দ্বিতীয়বার ওভাল অফিসের দায়িত্বে আসার পর থেকেই ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে ইতি টানতে মরিয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকবার রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনাও সেরেছেন তিনি ৷ কিন্তু, প্রতিবার ব্যর্থ হয়েছেন ৷ এরপর মস্কোর উপর ক্রমশ চাপ বাড়াতে শুরু করেন ট্রাম্প ৷ সাম্প্রতিক সময়ে রাশিয়ার অর্থনৈতিক পরিকাঠামোয় আঘাত করার জন্য রুশ তেল কেনার উপর নিষেধাজ্ঞাও জারি করেন ট্রাম্প ৷ এমনকী, রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল এবং যুদ্ধাস্ত্র কেনার জন্য অতিরিক্ত আমাদানি শুল্কও চাপানো হয় ভারতের উপর ৷
এই আবহে গত শুক্রবার ট্রাম্প জানান, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি ৷ আগামী 15 অগস্ট আলাস্কায় হতে পারে সেই বৈঠক ৷ ইউক্রেনে শান্তি ফেরাতে মস্কো এবং কিয়েভের মধ্যে এলাকা ভাগ নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হতে পারে বলেন জানান তিনি ৷
মার্কিন প্রেসিডেন্টের ঘোষণার পর বৈঠকের বিষয়টি নিশ্চিত করে আলাস্কাকে 'বেশ যুক্তিসঙ্গত' বলে অভিহিত করে ক্রেমলিন ৷ দুই দেশের সম্মেলন সম্পর্কে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন ইউক্রেনের সহযোগী ইউরি উশাকোভ ৷ লেখেন, "ইউক্রেন সমস্য়ার দীর্ঘমেয়াদি শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করবেন দুই দেশের প্রেসিডেন্ট ৷" উল্লেখ্য, 2022 সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া ইউক্রেনে পূর্ণ মাত্রায় আক্রমণ শুরু করার পর হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন ৷ ঘর ছাড়া কয়েক লক্ষ মানুষ ৷