Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

ইউক্রেন যুদ্ধের সমাপ্তি হতে পারে, ট্রাম্প-পুতিন বৈঠককে স্বাগত জানাল ভারত - US RUSSIA MEETING

আলাস্কায় রাশিয়ার সঙ্গে আমেরিকার বৈঠক সম্পর্কে আশাবাদী ভারত ৷ বিদেশমন্ত্রকের কথায়, এই বৈঠকের ফলে দীর্ঘ ইউক্রেন যুদ্ধে শান্তি ফিরতে পারে ৷

TRUMP PUTIN MEETING
2018 সালে হেলসিঙ্কির বৈঠকে ট্রাম্প এবং পুতিন (ফাইল চিত্র, এএফপি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 10, 2025 at 8:29 AM IST

2 Min Read

নয়াদিল্লি, 10 অগস্ট: শুল্কযুদ্ধের মধ্যে আগামী সপ্তাহে রাশিয়ার সঙ্গে বৈঠকে বসবে আমেরিকা ৷ শুক্রবার সেই কথা সাফ জানিয়ে দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ আলাস্কায় আয়োজিত সেই বৈঠককে এবার স্বাগত জানাল ভারত ৷ বিষয়টি নিয়ে সমর্থনের বিবৃতি দিল বিদেশমন্ত্রক ৷

শনিবার প্রকাশিত বিবৃতিতে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, "আগামী 15 অগস্ট আমেরিকা এবং রাশিয়া বৈঠককে স্বাগত জানাচ্ছে ভারত ৷ এই বৈঠকের মাধ্যমে ইউক্রেন সমস্যার সমাধান সম্পর্কে আশাবাদী ভারত ৷ বৈঠকের ফলে শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্য পথও খুলে যেতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে । সাম্প্রতিক সময়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একাধিকবার বলেছেন 'এটি যুদ্ধের সময় নয়' ৷ এই আবহে দুই দেশের এই প্রচেষ্টার পাশে রয়েছে ভারত ৷" আমেরিকার সঙ্গে শুল্কযুদ্ধের আবহে রাশিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও মজবুত করেছে ভারত ৷ সুতরাং, নয়াদিল্লির এই বিবৃতি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ৷

উল্লেখ্য, দ্বিতীয়বার ওভাল অফিসের দায়িত্বে আসার পর থেকেই ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে ইতি টানতে মরিয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকবার রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনাও সেরেছেন তিনি ৷ কিন্তু, প্রতিবার ব্যর্থ হয়েছেন ৷ এরপর মস্কোর উপর ক্রমশ চাপ বাড়াতে শুরু করেন ট্রাম্প ৷ সাম্প্রতিক সময়ে রাশিয়ার অর্থনৈতিক পরিকাঠামোয় আঘাত করার জন্য রুশ তেল কেনার উপর নিষেধাজ্ঞাও জারি করেন ট্রাম্প ৷ এমনকী, রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল এবং যুদ্ধাস্ত্র কেনার জন্য অতিরিক্ত আমাদানি শুল্কও চাপানো হয় ভারতের উপর ৷

এই আবহে গত শুক্রবার ট্রাম্প জানান, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি ৷ আগামী 15 অগস্ট আলাস্কায় হতে পারে সেই বৈঠক ৷ ইউক্রেনে শান্তি ফেরাতে মস্কো এবং কিয়েভের মধ্যে এলাকা ভাগ নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হতে পারে বলেন জানান তিনি ৷

মার্কিন প্রেসিডেন্টের ঘোষণার পর বৈঠকের বিষয়টি নিশ্চিত করে আলাস্কাকে 'বেশ যুক্তিসঙ্গত' বলে অভিহিত করে ক্রেমলিন ৷ দুই দেশের সম্মেলন সম্পর্কে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন ইউক্রেনের সহযোগী ইউরি উশাকোভ ৷ লেখেন, "ইউক্রেন সমস্য়ার দীর্ঘমেয়াদি শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করবেন দুই দেশের প্রেসিডেন্ট ৷" উল্লেখ্য, 2022 সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া ইউক্রেনে পূর্ণ মাত্রায় আক্রমণ শুরু করার পর হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন ৷ ঘর ছাড়া কয়েক লক্ষ মানুষ ৷

পড়ুন: বাণিজ্য আলোচনায় 'না' ট্রাম্পের, ভারতের উপর 50% মার্কিন শুল্কের নিন্দায় সরব চিন

নয়াদিল্লি, 10 অগস্ট: শুল্কযুদ্ধের মধ্যে আগামী সপ্তাহে রাশিয়ার সঙ্গে বৈঠকে বসবে আমেরিকা ৷ শুক্রবার সেই কথা সাফ জানিয়ে দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ আলাস্কায় আয়োজিত সেই বৈঠককে এবার স্বাগত জানাল ভারত ৷ বিষয়টি নিয়ে সমর্থনের বিবৃতি দিল বিদেশমন্ত্রক ৷

শনিবার প্রকাশিত বিবৃতিতে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, "আগামী 15 অগস্ট আমেরিকা এবং রাশিয়া বৈঠককে স্বাগত জানাচ্ছে ভারত ৷ এই বৈঠকের মাধ্যমে ইউক্রেন সমস্যার সমাধান সম্পর্কে আশাবাদী ভারত ৷ বৈঠকের ফলে শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্য পথও খুলে যেতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে । সাম্প্রতিক সময়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একাধিকবার বলেছেন 'এটি যুদ্ধের সময় নয়' ৷ এই আবহে দুই দেশের এই প্রচেষ্টার পাশে রয়েছে ভারত ৷" আমেরিকার সঙ্গে শুল্কযুদ্ধের আবহে রাশিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও মজবুত করেছে ভারত ৷ সুতরাং, নয়াদিল্লির এই বিবৃতি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ৷

উল্লেখ্য, দ্বিতীয়বার ওভাল অফিসের দায়িত্বে আসার পর থেকেই ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে ইতি টানতে মরিয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকবার রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনাও সেরেছেন তিনি ৷ কিন্তু, প্রতিবার ব্যর্থ হয়েছেন ৷ এরপর মস্কোর উপর ক্রমশ চাপ বাড়াতে শুরু করেন ট্রাম্প ৷ সাম্প্রতিক সময়ে রাশিয়ার অর্থনৈতিক পরিকাঠামোয় আঘাত করার জন্য রুশ তেল কেনার উপর নিষেধাজ্ঞাও জারি করেন ট্রাম্প ৷ এমনকী, রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল এবং যুদ্ধাস্ত্র কেনার জন্য অতিরিক্ত আমাদানি শুল্কও চাপানো হয় ভারতের উপর ৷

এই আবহে গত শুক্রবার ট্রাম্প জানান, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি ৷ আগামী 15 অগস্ট আলাস্কায় হতে পারে সেই বৈঠক ৷ ইউক্রেনে শান্তি ফেরাতে মস্কো এবং কিয়েভের মধ্যে এলাকা ভাগ নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হতে পারে বলেন জানান তিনি ৷

মার্কিন প্রেসিডেন্টের ঘোষণার পর বৈঠকের বিষয়টি নিশ্চিত করে আলাস্কাকে 'বেশ যুক্তিসঙ্গত' বলে অভিহিত করে ক্রেমলিন ৷ দুই দেশের সম্মেলন সম্পর্কে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন ইউক্রেনের সহযোগী ইউরি উশাকোভ ৷ লেখেন, "ইউক্রেন সমস্য়ার দীর্ঘমেয়াদি শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করবেন দুই দেশের প্রেসিডেন্ট ৷" উল্লেখ্য, 2022 সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া ইউক্রেনে পূর্ণ মাত্রায় আক্রমণ শুরু করার পর হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন ৷ ঘর ছাড়া কয়েক লক্ষ মানুষ ৷

পড়ুন: বাণিজ্য আলোচনায় 'না' ট্রাম্পের, ভারতের উপর 50% মার্কিন শুল্কের নিন্দায় সরব চিন

For All Latest Updates

TAGGED:

RUSSIA UKRAINE WARMEA SPOKESPERSON RANDHIR JAISWALRUSSIA US SUMMIT IN ALASKAআলাস্কায় রাশিয়া আমেরিকা বৈঠকUS RUSSIA MEETING

Quick Links / Policies

ফিচার

লতা-রফির জুড়িদার পান না সরকারি ভাতা, রেশনের চালে খিদে মেটে 'বড়লোকের বিটি লো' খ্যাত গায়িকার

হিন্দিতে কথা বলতে নারাজ কাজল ! অভিনেত্রীর উত্তরে ক্ষেপে লাল নেটপাড়া

এই পানীয় শরীরের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখবে

95 বছরে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, শুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.