নয়াদিল্লি, 17 অগস্ট: আপাতত স্থগিত হয়ে গেল ভারত-আমেরিকা ষষ্ঠ দফার বাণিজ্য আলোচনা ৷ শুল্ক ও বাণিজ্য নিয়ে কথা বলতে আগামী 25 অগস্ট থেকে ভারত সফরে আসার কথা ছিল একটি মার্কিন প্রতিনিধি দলের ৷ তার আগেই এবার সফর পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল আমেরিকা ৷
ভারতের কৃষি ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজারে প্রবেশ করতে চায় ট্রাম্প প্রশাসন ৷ এই দুটি ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত বহু গরিব মানুষের কথা ভেবে সেই প্রবেশাধিকার দিতে নারাজ মোদি সরকার ৷ বিষয়টি নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে এর আগে পাঁচ দফা বৈঠক হয়েছে ৷ এবার ষষ্ঠ দফার বৈঠক পিছিয়ে গেল ৷ টানাপোড়েনের এই আবহে সফর পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল মার্কিন প্রতিনিধি দল ৷
ভারতীয় এক আধিকারিক বলেন, "ষষ্ঠ দফার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক আলোচনার জন্য ভারত সফরে আসার পরিকল্পনা ছিল মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের ৷ আগামী 25 অগস্ট থেকে 29 অগস্ট পর্যন্ত এই আলোচনা হওয়ার কথা ছিল ৷ সেই সফর পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমেরিকা ৷"
এর আগে দু'দফায় ভারতের উপর 50 শতাংশ শুল্ক ধার্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ এর প্রভাবে দুই দেশের বাণিজ্য ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয় ৷ বাণিজ্য প্রতিনিধিদেলর ষষ্ঠ দফার আলোচনার দিনক্ষণ প্রকাশিত হওয়ার পর অনুমান করা হচ্ছিল, অনিশ্চয়তার সেই মেঘ এবার হয়তো কেটে যাবে ৷ শুল্কের উপর কিছু ছাড়ও মিলতে পারে বলে আশা করছিলেন অনেকে ৷ কিন্তু অগস্টের এই বৈঠক পিছিয়ে যাওয়ায় সমস্ত সম্ভাবনাও কার্যত বাধা পড়ে গেল ৷
সমস্যাটা কোথায় ?
কৃষি ও দুগ্ধজাত পণ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যে প্রবেশ করতে ভারতের উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করছে আমেরিকা ৷ কিন্তু, দেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কথা মাথায় রেখে ওয়াশিংটনের সেই দাবি মানতে নারাজ দিল্লি ৷ কৃষক এবং বাকিদের স্বার্থের সঙ্গে কোনওরকম সমঝোতা করা যাবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে ভারত ৷
দু'দেশের মধ্যে এই সংক্রান্ত 5 দফার আলোচনার পরও কোনও রফাসূত্র বের করা সম্ভব হয়নি ৷ এই আবহে গত 7 অগস্ট থেকে ভারতীয় পণ্যের উপর 25 শতাংশ শুল্ক কার্যকর করে ট্রাম্প প্রশাসন ৷ রাশিয়ার কাছ থেকে তেল এবং অস্ত্র কেনার জন্য ধার্য করা বাকি 25 শতংশ শুল্ক কার্যকরের সময়সীমা 27 অগস্ট ৷ তার আগেই আলোচনা হওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু এবার তা পিছিয়ে গেল ৷
উল্লেখ্য়, 2025 সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ করার পরিকল্পনা ঘোষণা করে ভারত ও আমেরিকা ৷ বর্তমানে দুই দেশের মধ্যে 191 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাণিজ্য হয় ৷ আগামী 2030 সালের মধ্যে সেই পরিমাণ দ্বিগুণ করে 500 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে দুই দেশ ৷