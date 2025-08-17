ETV Bharat / bharat

শুল্ক-যুদ্ধের আবহে স্থগিত মার্কিন বাণিজ্য় দলের ভারত সফর - INDIA US TRADE TALK

7 অগস্ট থেকে ভারতীয় পণ্যের উপর 25 শতংশ শুল্ক কার্যকর করেছে আমেরিকা ৷ এই আবহে দুই দেশের বাণিজ্য আলোচনা পিছিয়ে যাওয়ার বিশেষ তাৎপর্য আছে ৷

INDIA US TRADE TALK
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (ফাইল চিত্র, ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 17, 2025 at 10:10 AM IST

Updated : August 17, 2025 at 10:46 AM IST

3 Min Read

নয়াদিল্লি, 17 অগস্ট: আপাতত স্থগিত হয়ে গেল ভারত-আমেরিকা ষষ্ঠ দফার বাণিজ্য আলোচনা ৷ শুল্ক ও বাণিজ্য নিয়ে কথা বলতে আগামী 25 অগস্ট থেকে ভারত সফরে আসার কথা ছিল একটি মার্কিন প্রতিনিধি দলের ৷ তার আগেই এবার সফর পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল আমেরিকা ৷

ভারতের কৃষি ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজারে প্রবেশ করতে চায় ট্রাম্প প্রশাসন ৷ এই দুটি ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত বহু গরিব মানুষের কথা ভেবে সেই প্রবেশাধিকার দিতে নারাজ মোদি সরকার ৷ বিষয়টি নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে এর আগে পাঁচ দফা বৈঠক হয়েছে ৷ এবার ষষ্ঠ দফার বৈঠক পিছিয়ে গেল ৷ টানাপোড়েনের এই আবহে সফর পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল মার্কিন প্রতিনিধি দল ৷

ভারতীয় এক আধিকারিক বলেন, "ষষ্ঠ দফার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক আলোচনার জন্য ভারত সফরে আসার পরিকল্পনা ছিল মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের ৷ আগামী 25 অগস্ট থেকে 29 অগস্ট পর্যন্ত এই আলোচনা হওয়ার কথা ছিল ৷ সেই সফর পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমেরিকা ৷"

এর আগে দু'দফায় ভারতের উপর 50 শতাংশ শুল্ক ধার্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ এর প্রভাবে দুই দেশের বাণিজ্য ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয় ৷ বাণিজ্য প্রতিনিধিদেলর ষষ্ঠ দফার আলোচনার দিনক্ষণ প্রকাশিত হওয়ার পর অনুমান করা হচ্ছিল, অনিশ্চয়তার সেই মেঘ এবার হয়তো কেটে যাবে ৷ শুল্কের উপর কিছু ছাড়ও মিলতে পারে বলে আশা করছিলেন অনেকে ৷ কিন্তু অগস্টের এই বৈঠক পিছিয়ে যাওয়ায় সমস্ত সম্ভাবনাও কার্যত বাধা পড়ে গেল ৷

সমস্যাটা কোথায় ?

কৃষি ও দুগ্ধজাত পণ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যে প্রবেশ করতে ভারতের উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করছে আমেরিকা ৷ কিন্তু, দেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কথা মাথায় রেখে ওয়াশিংটনের সেই দাবি মানতে নারাজ দিল্লি ৷ কৃষক এবং বাকিদের স্বার্থের সঙ্গে কোনওরকম সমঝোতা করা যাবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে ভারত ৷

দু'দেশের মধ্যে এই সংক্রান্ত 5 দফার আলোচনার পরও কোনও রফাসূত্র বের করা সম্ভব হয়নি ৷ এই আবহে গত 7 অগস্ট থেকে ভারতীয় পণ্যের উপর 25 শতাংশ শুল্ক কার্যকর করে ট্রাম্প প্রশাসন ৷ রাশিয়ার কাছ থেকে তেল এবং অস্ত্র কেনার জন্য ধার্য করা বাকি 25 শতংশ শুল্ক কার্যকরের সময়সীমা 27 অগস্ট ৷ তার আগেই আলোচনা হওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু এবার তা পিছিয়ে গেল ৷

উল্লেখ্য়, 2025 সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ করার পরিকল্পনা ঘোষণা করে ভারত ও আমেরিকা ৷ বর্তমানে দুই দেশের মধ্যে 191 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাণিজ্য হয় ৷ আগামী 2030 সালের মধ্যে সেই পরিমাণ দ্বিগুণ করে 500 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে দুই দেশ ৷

পড়ুন: ভারতকে 25% শুল্কের চাপ ট্রাম্পের: শেয়ারবাজার, শিল্প-বাণিজ্যে প্রভাব কতটা ?

নয়াদিল্লি, 17 অগস্ট: আপাতত স্থগিত হয়ে গেল ভারত-আমেরিকা ষষ্ঠ দফার বাণিজ্য আলোচনা ৷ শুল্ক ও বাণিজ্য নিয়ে কথা বলতে আগামী 25 অগস্ট থেকে ভারত সফরে আসার কথা ছিল একটি মার্কিন প্রতিনিধি দলের ৷ তার আগেই এবার সফর পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল আমেরিকা ৷

ভারতের কৃষি ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজারে প্রবেশ করতে চায় ট্রাম্প প্রশাসন ৷ এই দুটি ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত বহু গরিব মানুষের কথা ভেবে সেই প্রবেশাধিকার দিতে নারাজ মোদি সরকার ৷ বিষয়টি নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে এর আগে পাঁচ দফা বৈঠক হয়েছে ৷ এবার ষষ্ঠ দফার বৈঠক পিছিয়ে গেল ৷ টানাপোড়েনের এই আবহে সফর পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল মার্কিন প্রতিনিধি দল ৷

ভারতীয় এক আধিকারিক বলেন, "ষষ্ঠ দফার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক আলোচনার জন্য ভারত সফরে আসার পরিকল্পনা ছিল মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের ৷ আগামী 25 অগস্ট থেকে 29 অগস্ট পর্যন্ত এই আলোচনা হওয়ার কথা ছিল ৷ সেই সফর পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমেরিকা ৷"

এর আগে দু'দফায় ভারতের উপর 50 শতাংশ শুল্ক ধার্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ এর প্রভাবে দুই দেশের বাণিজ্য ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয় ৷ বাণিজ্য প্রতিনিধিদেলর ষষ্ঠ দফার আলোচনার দিনক্ষণ প্রকাশিত হওয়ার পর অনুমান করা হচ্ছিল, অনিশ্চয়তার সেই মেঘ এবার হয়তো কেটে যাবে ৷ শুল্কের উপর কিছু ছাড়ও মিলতে পারে বলে আশা করছিলেন অনেকে ৷ কিন্তু অগস্টের এই বৈঠক পিছিয়ে যাওয়ায় সমস্ত সম্ভাবনাও কার্যত বাধা পড়ে গেল ৷

সমস্যাটা কোথায় ?

কৃষি ও দুগ্ধজাত পণ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যে প্রবেশ করতে ভারতের উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করছে আমেরিকা ৷ কিন্তু, দেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কথা মাথায় রেখে ওয়াশিংটনের সেই দাবি মানতে নারাজ দিল্লি ৷ কৃষক এবং বাকিদের স্বার্থের সঙ্গে কোনওরকম সমঝোতা করা যাবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে ভারত ৷

দু'দেশের মধ্যে এই সংক্রান্ত 5 দফার আলোচনার পরও কোনও রফাসূত্র বের করা সম্ভব হয়নি ৷ এই আবহে গত 7 অগস্ট থেকে ভারতীয় পণ্যের উপর 25 শতাংশ শুল্ক কার্যকর করে ট্রাম্প প্রশাসন ৷ রাশিয়ার কাছ থেকে তেল এবং অস্ত্র কেনার জন্য ধার্য করা বাকি 25 শতংশ শুল্ক কার্যকরের সময়সীমা 27 অগস্ট ৷ তার আগেই আলোচনা হওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু এবার তা পিছিয়ে গেল ৷

উল্লেখ্য়, 2025 সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ করার পরিকল্পনা ঘোষণা করে ভারত ও আমেরিকা ৷ বর্তমানে দুই দেশের মধ্যে 191 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাণিজ্য হয় ৷ আগামী 2030 সালের মধ্যে সেই পরিমাণ দ্বিগুণ করে 500 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে দুই দেশ ৷

পড়ুন: ভারতকে 25% শুল্কের চাপ ট্রাম্পের: শেয়ারবাজার, শিল্প-বাণিজ্যে প্রভাব কতটা ?
Last Updated : August 17, 2025 at 10:46 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA US TRADE WARUS TARIFF ON INDIAINDIA US BILATERAL TRADE PACTভারত মার্কিন শুল্কযুদ্ধINDIA US TRADE TALK

Quick Links / Policies

ফিচার

লতা-রফির জুড়িদার পান না সরকারি ভাতা, রেশনের চালে খিদে মেটে 'বড়লোকের বিটি লো' খ্যাত গায়িকার

হিন্দিতে কথা বলতে নারাজ কাজল ! অভিনেত্রীর উত্তরে ক্ষেপে লাল নেটপাড়া

এই পানীয় শরীরের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখবে

95 বছরে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, শুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.