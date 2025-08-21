ETV Bharat / bharat

শতর্ক শত্রু-দেশ ! ভারতের Agni 5 মিসাইলের নাগালে প্রায় গোটা এশিয়া - INDIA TEST FIRES AGNI 5 MISSILE

মাঝারি পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র Agni 5-এর পাল্লা 5000 কিলোমিটারেরও বেশি যা ভয় ধরাচ্ছে ভারতের 'শত্রু' দেশগুলিকে ৷

Agni 5 Missile
ভারতের Agni 5 মিসাইলের নাগালে প্রায় গোটা এশিয়া (ছবি: এএনআই)
নয়াদিল্লি, 21 অগস্ট: বুধবার ভারত মাঝারি পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র Agni 5 সফলভাবে পরীক্ষা করেছে। এই ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষাটি ওড়িশার চাঁদিপুর ইন্টিগ্রেটেড টেস্ট রেঞ্জে করা হয়। এই Agni 5-এর পাল্লা 5000 কিলোমিটারেরও বেশি যা ভয় ধরাচ্ছে ভারতের 'শত্রু' দেশগুলিকে ৷

ভারতের এই মাঝারি পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রটি চিনের উত্তরাঞ্চল এবং ইউরোপের কিছু অঞ্চল-সহ প্রায় সমগ্র এশিয়ার অধিকাংশ এলাকায় আঘাত হানতে সক্ষম। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক সংঘাতের প্রায় সাড়ে তিন মাস পর এই কৌশলগত সম্পদের পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করা হল।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে জানিয়েছে, "20 অগস্ট ওড়িশার চাঁদিপুরের সমন্বিত পরীক্ষামূলক পরিসর থেকে মধ্যবর্তী পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র 'Agni 5' সফলভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। এই উৎক্ষেপণটি সমস্ত কার্যক্ষমতা এবং প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করেছে। এটি স্ট্র্যাটেজিক ফোর্সেস কমান্ডের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়েছিল।"

গত বছরের মার্চ মাসেও ভারত অগ্নি-5 ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করেছিল। অগ্নি 1 থেকে 4 ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা 700 কিলোমিটার থেকে 3500 কিলোমিটার পর্যন্ত এবং সেগুলি ইতিমধ্যেই সীমান্তে মোতায়েন করা হয়েছে। গত মাসে, ভারত সফলভাবে পারমাণবিক অস্ত্র বহন করতে সক্ষম স্বল্প-পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র পৃথ্বী-2 এবং অগ্নি-1 পরীক্ষা করেছে।

এই মাঝারি পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রটি ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা (DRDO) তৈরি করেছে। জানা গিয়েছে যে, DRDO এই অগ্নি-5 ক্ষেপণাস্ত্রটিকে আপগ্রেড করার পরিকল্পনা করছে, যা করার এর পাল্লা প্রায় 7,500 কিলোমিটার হয়ে যাবে।

ভারতের পৃথ্বী-2 ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা প্রায় 350 কিলোমিটার এবং এটি 500 কেজি পর্যন্ত পেলোড বহন করতে সক্ষম। এটি প্রচলিত এবং পারমাণবিক উভয় ধরণের পেলোড বহন করতে পারে। অগ্নি-1 ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা 700-900 কিলোমিটার এবং এটি 1000 কেজি পর্যন্ত পেলোড বহন করতে পারে।

ভারতের নয়া ক্ষেপণাস্ত্র, পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণে উত্তীর্ণ 'প্রলয়'

