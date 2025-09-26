মার্কিন শুল্কের কোপে পুতিনকে ফোন মোদির ! নেটো প্রধানের দাবি 'ভিত্তিহীন'; বলল বিদেশমন্ত্রক
আমেরিকার 50 শতাংশ শুল্কের চাপে প্রধানমন্ত্রী মোদি প্রেসিডেন্ট পুতিনকে ফোন করে ইউক্রেন নিয়ে তাঁর পরিকল্পনা জানতে চেয়েছিলেন ৷ নেটোর দাবি উড়িয়ে দিল বিদেশমন্ত্রক ৷
By PTI
Published : September 26, 2025 at 8:40 PM IST
নয়াদিল্লি, 26 সেপ্টেম্বর: ভারত-রাশিয়ার মধ্য সু-সম্পর্ক নিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতি সরগরম ৷ রাশিয়া থেকে তেল কেনা নিয়ে মার্কিনি জরিমানার মুখে পড়েছে ভারত ৷ এবার নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন (নেটো)-র প্রধান মার্ক রুট দাবি করেন, আমেরিকার শুল্কের কোপে পড়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে ফোন করেছিলেন ৷ জানতে চেয়েছিলেন ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নিয়ে মস্কোর কৌশল কী ৷ শুক্রবার বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এই দাবিকে ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেন ৷
এদিন রণধীর জয়সওয়াল জানান, এই দাবি নিতান্ত জল্পনা বা ভাবনা-চিন্তা না করেই মন্তব্য ৷ এই ধরনের মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয় ৷ আমেরিকার নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভার ফাঁকে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমকে মার্ক রুট জানান, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ভারতের উপর যে শুল্ক চাপিয়েছেন, তার বড় প্রভাব পড়তে চলেছে রাশিয়ার উপর ৷ এনিয়ে নয়াদিল্লি থেকে প্রেসিডেন্ট পুতিনকে ফোন করা হয়েছে ৷ তিনি দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পুতিনকে ইউক্রেন নিয়ে তাঁর রণকৌশল নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন ৷ কারণ ইউক্রেনের যুদ্ধের কারণে ভারতের উপর বিশাল শুল্ক চাপিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন ৷
তাঁর এই দাবি উড়িয়ে দিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক ৷ মুখপাত্র রণধীর জানান, নেটো প্রধানের এই মন্তব্য তথ্যের দিক দিয়ে পুরোপুরি ভুল এবং সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ৷ তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী মোদি প্রেসিডেন্ট পুতিনকে এরকম কোনও ফোন করেননি ৷ এধরনের কোনও কথাবার্তাও তাঁদের মধ্যে হয়নি ৷ আমরা আশা করি, নেটোর মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি সংস্থার নেতৃত্ব তার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন এবং প্রকাশ্যে বিবৃতি দেওয়ার সময় একেবারে সঠিক তথ্য পরিবেশন করবেন ৷" এদিনও তিনি বলেন, "ভারত তার জাতীয় স্বার্থ ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা রক্ষার্থে যা যা ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার, তা করবে ৷"
এদিন সাপ্তাহিক সাংবাদিক বৈঠকে রাশিয়ায় আটকে থাকা ভারতীয়দের বিষয়টিও উল্লেখ করেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল ৷ তিনি জানান, 27 জন ভারতীয় নাগরিককে রাশিয়ার সেনাবাহিনী থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য ভারত রাশিয়ার সঙ্গে কথা বলেছে ৷ নয়াদিল্লি জানতে পেরেছে, আরও অনেক ভারতীয় রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে ভাড়াটে সেনার কাজ করছে ৷ তাঁদের পরিবারের কাছ থেকে এই তথ্য পাওয়া গিয়েছে ৷
তিনি বলেন, "আমাদের কাছে যে তথ্য আছে, তাতে এই মুহূর্তে 27 জন ভারতীয় রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে কাজ করছেন ৷ আমরা তাঁদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি ৷ আমরা আবারও সব ভারতীয়ের কাছে আর্জি জানাচ্ছি, রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার প্রস্তাবের ফাঁদে পা দেবেন না ৷ এই কাজ অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং জীবনের ঝুঁকি রয়েছে ৷"