ভারতের প্রধানমন্ত্রী দুর্বল, H-1B ভিসা নিয়ে মোদিকে নিশানা রাহুলের

ভারতের প্রধানমন্ত্রী দুর্বল, H-1B ভিসা নিয়ে মোদিকে নিশানা রাহুলের
এর আগেও ট্রাম্পের নানা মন্তব্য ও সিদ্ধান্তকে হাতিয়ার করে মোদি-সহ বিজেপিকে লক্ষ্য করে তোপ দেগেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা ৷
Published : September 20, 2025 at 8:13 PM IST
নয়াদিল্লি, 20 সেপ্টেম্বর: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের H-1B ভিসার ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷
H-1B ভিসার ফি অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে আমেরিকা ৷ ফলে আমেরিকায় থাকা ভারতীয়দের এখন থেকে অতিরিক্ত টাকা গুনতে হবে। এ নিয়ে শনিবার মোদিকে নিশানা করেছেন রাহুল ৷ এক্স হ্যান্ডেলে ভারতীয় কর্মীদের উপর H-1B ভিসার ফি বৃদ্ধির প্রভাব কেমন পড়তে পারে তা বোঝাতে একটি রিপোর্ট শেয়ার করেন রাহুল। প্রধানমন্ত্রী মোদিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে সেই পোস্টের ক্যাপশনে তিনি লেখেন, "আমি আবারও বলছি, ভারতে একজন দুর্বল প্রধানমন্ত্রী আছেন ৷"
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুক্রবার একটি আদেশে স্বাক্ষর করেছেন ৷ আর তার ফলে H-1B ভিসার জন্য মার্কিন সংস্থাগুলির খরচ একলাফে অনেকটাই বেড়েছে ৷ আগে খরচ হত বছরে 4500 মার্কিন ডলার ৷ তার পরিবর্তে এখন 1 লাখ মার্কিন ডলার খরচ হবে ৷ এর ফলে ভারতীয় কর্মীদের আরও বিপাকে পড়তে হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
এদিকে, এইচ1বি ভিসার বার্ষিক ফি বাড়ানোর ফলে ভারতীয় প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব পড়তে চলেছে বলে মনে করে শিল্প সংগঠন ন্যাসকমও (NASSCOM) ৷ এর ফলে আমেরিকার ব্যবসায়িক সংগঠনগুলির পাশাপাশি মার্কিন অর্থনীতিতে প্রভাব পড়বে বলে মত শিল্প সংগঠনটির ৷ আগামী 21 সেপ্টেম্বর থেকেই ওয়ার্কিং ভিসার উপর এই ফি লাগু করা হবে বলে জানিয়েছে মার্কিন প্রশাসন ৷ এদিন সেই প্রসঙ্গে আশঙ্কা প্রকাশ করে ন্যাসকম জানিয়েছে, একদিনের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত লাগুর ফলে আমেরিকায় বসবাসকারী ব্য়বসায়ী থেকে শুরু করে চাকরিজীবী এবং পড়ুয়াদের মধ্যে অস্থিরতার সৃষ্টি হবে ৷
এই প্রথম নয় এর আগেও ট্রাম্পের নানা মন্তব্য ও সিদ্ধান্তকে হাতিয়ার করে মোদি-সহ বিজেপিকে লক্ষ্য করে তোপ দেগেছেন রাহুল ৷ শুরুটা হয়েছিল অপারেশন সিঁদুর পরবর্তী সময় ৷ ট্রাম্প বারবার দাবি করেছেন ভারত ও পাকিস্তানের সংঘাত তিনি থামিয়েছেন ৷ এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর অবস্থান কী তা জানতে চেয়ে একাধিকবার আক্রমণ করেছেন রাহুল ৷ এরপর রাশিয়ার থেকে তেল কেনায় ভারতের উপর জরিমানা শুল্কও আরোপ করেছেন আমেরিকার প্রথম নাগরিক ৷ এ নিয়েও তোপ দেগে চলেছেন রাহুল ৷ এবার H-1B ভিসার ফি বৃদ্ধিকে হাতিয়ার করে তোপ দাগলেন রাজীব-তনয় ৷