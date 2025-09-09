নেপালের পরিস্থিতিতে 'উদ্বিগ্ন' দিল্লি, ভারতীয়দের সতর্ক করল বিদেশ মন্ত্রক

নেপালের পরিস্থিতিতে 'উদ্বিগ্ন' দিল্লি, ভারতীয়দের সতর্ক করল বিদেশ মন্ত্রক
মঙ্গলবার সকাল থেকে নতুন করে অশান্ত নেপাল ৷ পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে বলে জানাল বিদেশমন্ত্রক ৷ সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে রাজনৈতিক সমাধানের সন্ধান নেপালে ৷
By PTI
Published : September 9, 2025 at 2:16 PM IST|
Updated : September 9, 2025 at 2:27 PM IST
নয়াদিল্লি ও কাঠমান্ডু, 9 সেপ্টেম্বর: সোশাল মিডিয়া বন্ধ করায় অশান্ত নেপাল ৷ ছাত্র-যুবদের আন্দোলনের জেরে এখনও পর্যন্ত 19 জনের প্রাণ গিয়েছে ৷ আহতের সংখ্যা প্রায় 300 ৷ পরিস্থিতির উপর ভারত নজর রাখছে বলে জানিয়েছে বিদেশমন্ত্রক ৷ একইসঙ্গে নেপালে থাকা ভারতীয়দের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷ নেপাল প্রশাসন যে নির্দেশিকা জারি করেছে তা মেনে চলতেও বলা হয়েছে ৷
মন্ত্রকের তরফে একটি বিবৃতি জারি করে বলা হয়েছে, "সংঘর্ষে যাঁরা স্বজন হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা রইল ৷ আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি ৷" পাশাপাশি আলোচনার মাধ্যমে শান্তি ফিরিয়ে আনার কথাও বলা হয়েছে বিবৃতিতে ৷
এদিকে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মঙ্গলবার সকালে সর্বদল বৈঠক ডেকেছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি ৷ তাঁর বাড়িতেও হামলা চালিয়েছে উত্তেজিত জনতা ৷ পাশাপাশি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রচণ্ড-সহ একাধিক মন্ত্রীর বাড়িতেও হামলা হয়েছে ৷ অশান্তির দায় নিয়ে ইতিমধ্যেই পদ ছেড়েছেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রমেশ লেখক ৷ তাঁর বাড়িতেও অবাধে ভাঙচুর চালানো হয়েছে বলে খবর ৷ রাজধানী কাঠমান্ডুর কালাঙ্কি থেকে শুরু করে কালিমাটির মতো জায়গায় সকাল থেকে নতুন করে অশান্তি ছড়িয়েছে ৷ 'কেপি চোর দেশ ছোড়' স্লোগান তুলে বিক্ষোভ দেথাচ্ছে ছাত্ররা ৷ পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপের দিকে যাওয়ায় কারফিউর মেয়াদ আরও বাড়িয়েছে প্রশাসন ৷ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবাও ৷
বিবৃতির অন্য একটি অংশে বলা হয়েছে, প্রতিবেশী হিসেবে ভারত চায় সংশ্লিষ্ট সকলে হিংসার পথ ছেডে় আলোচনায় বসুক ৷ শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যার সমাধান হোক ৷