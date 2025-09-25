2000 কিলোমিটার পর্যন্ত আঘাত হানতে সক্ষম, অগ্নি-প্রাইম ক্ষেপণাস্ত্রের সফল উৎক্ষেপণ
প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, রেললাইন থেকেও ক্ষেপণাস্ত্রটির উৎক্ষেপণ সম্ভব ৷ 2000 কিলোমিটার দূরে থাকা লক্ষ্যবস্তুকেও নিশানা করতে পারে এই অস্ত্র।
নয়াদিল্লি, 25 সেপ্টেম্বর: রেল-ভিত্তিক মোবাইল লঞ্চার সিস্টেম থেকে ইন্টারমিডিয়েট রেঞ্জ অগ্নি-প্রাইম ক্ষেপণাস্ত্র সফলভাবে উৎক্ষেপণ করেছে ভারত । বৃহস্পতিবার এমনটাই জানিয়েছেন দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ৷
সোশাল মিডিয়ায় পোস্টের মাধ্যমে অগ্নি-প্রাইম মিসাইলয়ের সফল উৎক্ষেপণের কথা ঘোষণা করেন তিনি ৷ সেই সঙ্গে উৎক্ষেপণের ভিডিয়োটিও পোস্ট করেন মোদি মন্ত্রিসভার এই প্রবীণ সদস্য ৷
রাজনাথ বলেন, "ভারত রেল ভিত্তিক মোবাইল লঞ্চার সিস্টেম থেকে ইন্টারমিডিয়েট রেঞ্জ অগ্নি-প্রাইম মিসাইলের সফল উৎক্ষেপণ করেছে । আগামিদিনে কী কী পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে সে কথা মাথায় রেখেই এই ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করা হয়েছে ৷ 2000 কিলোমিটার দূরে থাকা লক্ষ্যবস্তুতেও আঘাত আনতে সক্ষম এই অস্ত্র ৷ বিভিন্ন উন্নত সরঞ্জাম বা প্রযুক্তির মাধ্যমে সেভাবেই এটিকে ডিজাইন করা হয়েছে ৷ "
India has carried out the successful launch of Intermediate Range Agni-Prime Missile from a Rail based Mobile launcher system. This next generation missile is designed to cover a range up to 2000 km and is equipped with various advanced features.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 25, 2025
The first-of-its-kind launch… pic.twitter.com/00GpGSNOeE
তিনি আরও বলেন, "বিশেষভাবে ডিজাইন করা রেল-ভিত্তিক মোবাইল লঞ্চার থেকে আজ প্রথমবারের মিসাইল উৎক্ষেপণ করা হয়েছে ৷ ইন্টারমিডিয়েট রেঞ্জ অগ্নি-প্রাইম মিসাইলের সফল পরীক্ষার জন্য ডিআরডিও, স্ট্র্যাটেজিক ফোর্সেস কমান্ড (এসএফসি) এবং সশস্ত্র বাহিনীকে অভিনন্দন জানাই ।"
এর আগে মঙ্গলবার রাজনাথ জানিয়েছিলেন, সামরিক ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর হওয়া ভারতের লক্ষ্য ৷ আর এই আত্মনির্ভরতার লক্ষ্য শুধু নিজস্ব প্রয়োজনে উৎপাদন করা নয় ৷ বরং এমন ক্ষমতা বিকাশ করা যা ভারতকে বিশ্বের জন্য উন্নত প্রযুক্তি এবং উচ্চমানের পণ্যের একটি বিশ্বাসযোগ্য উৎস হয়ে উঠতে সাহায্য করবে । সেদিন তিনি মরক্কোর বেরেচিডে টাটা অ্যাডভান্সড সিস্টেমস লিমিটেডের (টিএএসএল) অত্যাধুনিক প্রতিরক্ষা উৎপাদন কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন মরক্কোর প্রতিরক্ষামন্ত্রী আবদেলতিফ লাউদি ।
রাজনাথ এই অনুষ্ঠানটিকে ভারত ও মরক্কোর মধ্যে ক্রমবর্ধমান কৌশলগত অংশীদারিত্বের একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত হিসেবে বর্ণনা করেন । তিনি বলেন, " এই উদ্যোগ আত্মনির্ভর ভারতের চেতনাকে প্রতিফলিত করে । আমাদের সবার স্বপ্ন ভারতকে স্বনির্ভর করা ৷ আর এই স্বনির্ভর ভারত শুধু নিজের সামরিক প্রয়োজন মেটাতে উৎপাদন করবে না ৷ বিশ্বের অন্য দেশগুলির জন্যও উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে তৈরি উচ্চমানের পণ্য তৈরি করে সংশ্লিষ্ট সকলেরল আস্থা অর্জন করবে ৷ ভারতের জন্য স্বনির্ভরতা কোনও বিচ্ছিন্ন ধারনা নয় ৷ বরং আমরা স্বনির্ভরতার অধীনে কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি ।