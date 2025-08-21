নয়াদিল্লি, 21 অগস্ট: একপাশে কংগ্রেসের সংসদীয় পার্টির চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি এবং অন্যপাশে দলের সভাপতি অশীতিপর মল্লিকার্জুন খাড়গেকে নিয়ে বৃহস্পতিবার উপ-রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী প্রাক্তন বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডি তাঁর মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ৷ হাজির ইন্ডিয়া শিবিরের একাধিক নেতা ৷
গতকাল এনডিএ জোটের উপ-রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী সিপি রাধাকৃষ্ণন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এছাড়া প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী জেপি নাড্ডা এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু ৷ ছবিগুলি এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, "মন্ত্রী, দলের সহকর্মী এবং এনডিএ নেতাদের সঙ্গে নিয়ে থিরু সিপি রাধাকৃষ্ণন দেশের উপ-রাষ্ট্রপতি পদের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ৷ তিনি একজন দুর্দান্ত উপ-রাষ্ট্রপতি হবেন ৷ এ বিষয়ে এনডিএ পরিবার আত্মবিশ্বাসী ৷"
Along with Ministers, Party colleagues and NDA leaders, accompanied Thiru CP Radhakrishnan as he filed his nomination for the post of Vice President of India. The NDA family is confident that he will be an outstanding VP and will enrich our journey towards national progress.… pic.twitter.com/yS4MUnkEQ8— Narendra Modi (@narendramodi) August 20, 2025
গত 17 অগস্ট এনডিএ জোট উপ-রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসাবে সিপি রাধাকৃষ্ণনের নাম ঘোষণা করে ৷ তিনি তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোরের দু'দুবারের লোকসভা সাংসদ ৷ অল্প বয়সেই বছর বয়সে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘে যোগ দেন ৷ এনডিএ জোটের দাক্ষিণাত্য নীতির পর ইন্ডিয়া শিবিরও উপ-রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীর সন্ধানে দক্ষিণেই জোর দেয় ৷ সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডির নাম ঘোষণা করে ৷ তিনি অন্ধ্রপ্রদেশের ভূমিপুত্র ৷ আগামী 9 সেপ্টেম্বর উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ৷
As the Chairperson of the Rajya Sabha, the Vice President is tasked with upholding the highest traditions of Parliamentary Democracy.— Mallikarjun Kharge (@kharge) August 21, 2025
The candidature of Shri B. Sudarshen Reddy garu is a message to the tyranny unleashed by the Modi Govt on every institution.
Our Joint… pic.twitter.com/s6Ap8vKwZ0
এদিন মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর তিনি বলেন, "আজ বিরোধী দলগুলির উপ-রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসাবে আমার মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছি ৷ এটা একটা সম্মান ৷ বিনয়, দায়িত্ব এবং সংবিধানে যে মূল্যগুলির কথা রয়েছে তার প্রতি অবিচল দায়বদ্ধতার সঙ্গে এই মনোনয়নপত্র পূরণ করে জমা দিয়েছি ৷"
Here is the statement issued by Justice (Retd) B. Sudershan Reddy ji after filing his nomination as a joint candidate of Opposition parties in the Vice Presidential election to be held on Sept 9th. pic.twitter.com/nCW7Ib0A82— Congress (@INCIndia) August 21, 2025
গত 21 জুলাই সংসদে বাদল অধিবেশনের প্রথম দিন রাতে হঠাৎ শারীরিক কারণ দর্শিয়ে উপ-রাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দেন জগদীপ ধনখড় ৷ তারপর থেকে এই আসনটি ফাঁকা ৷ 2022 সালের অগস্টে তিনি উপ-রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হন ৷ 2027 সালের অগস্টে তাঁর অবসর নেওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু তার অনেক আগেই তিনি পদত্যাগ করেন ৷ যদিও এই পদত্যাগের নেপথ্যে 'ডাল মে কুছ কালা' বলে ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট করেছিল কংগ্রেস ৷
2019 থেকে 2022 সাল পর্যন্ত বাংলার রাজ্যপাল পদে ছিলেন জগদীপ ধনখড় ৷ সেই সময় প্রায়শই তাঁর সঙ্গে রাজ্য সরকার বিশেষত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংঘাতের কথা সংবাদ শিরোনামে উঠে আসত ৷ এরপর তাঁকে উপ-রাষ্ট্রপতি পদের জন্য মনোনীত করে বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ শিবির ৷ তিনি বিরোধীদের উপ-রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী মার্গারেট আলভাকে পরাজিত করে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদের দায়িত্ব নেন ৷
ইন্ডিয়া শিবিরের উপ-রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী প্রাক্তন বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডির মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ এই অনুষ্ঠানের জন্য তিনি বিহারে ভোটার অধিকার যাত্রায় যোগ দেননি ৷ এদিনই সন্ধ্যায় তিনি বিহারে যাবেন এবং যাত্রায় পা মেলাবেন ৷
আগামী 9 সেপ্টেম্বর সংসদের উচ্চ ও নিম্ন কক্ষের সাংসদরা ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের পরবর্তী উপ-রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করবেন ৷ নির্বাচিত ও রাষ্ট্রপতি দ্বারা মনোনীত-দু'ধরনের সাংসদরাই ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন ৷ সংসদের দুই কক্ষ মিলিয়ে 781 জন ভোটার ৷ উপ-রাষ্ট্রপতি হওয়ার ম্যাজিক ফিগার 391 ৷