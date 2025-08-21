ETV Bharat / bharat

উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মনোনয়ন জমা দিলেন প্রাক্তন বিচারপতি সুদর্শন রেড্ডি, পাশে খাড়গে-সোনিয়া - VICE PRESIDENTIAL ELECTION

ইন্ডিয়া শিবিরের উপ-রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডি মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন ৷ আগামী 9 সেপ্টেম্বর নির্বাচন ৷

India Block Vice Presidential Candidate B Sudershan Reddy filing nomination
ইন্ডিয়া শিবিরের উপ-রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী প্রাক্তন বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডি মনোয়ন পত্র জমা দিলেন (ছবি সৌজন্য: কংগ্রেস)
Published : August 21, 2025 at 2:12 PM IST

নয়াদিল্লি, 21 অগস্ট: একপাশে কংগ্রেসের সংসদীয় পার্টির চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি এবং অন্যপাশে দলের সভাপতি অশীতিপর মল্লিকার্জুন খাড়গেকে নিয়ে বৃহস্পতিবার উপ-রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী প্রাক্তন বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডি তাঁর মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ৷ হাজির ইন্ডিয়া শিবিরের একাধিক নেতা ৷

গতকাল এনডিএ জোটের উপ-রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী সিপি রাধাকৃষ্ণন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এছাড়া প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী জেপি নাড্ডা এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু ৷ ছবিগুলি এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, "মন্ত্রী, দলের সহকর্মী এবং এনডিএ নেতাদের সঙ্গে নিয়ে থিরু সিপি রাধাকৃষ্ণন দেশের উপ-রাষ্ট্রপতি পদের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ৷ তিনি একজন দুর্দান্ত উপ-রাষ্ট্রপতি হবেন ৷ এ বিষয়ে এনডিএ পরিবার আত্মবিশ্বাসী ৷"

গত 17 অগস্ট এনডিএ জোট উপ-রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসাবে সিপি রাধাকৃষ্ণনের নাম ঘোষণা করে ৷ তিনি তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোরের দু'দুবারের লোকসভা সাংসদ ৷ অল্প বয়সেই বছর বয়সে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘে যোগ দেন ৷ এনডিএ জোটের দাক্ষিণাত্য নীতির পর ইন্ডিয়া শিবিরও উপ-রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীর সন্ধানে দক্ষিণেই জোর দেয় ৷ সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডির নাম ঘোষণা করে ৷ তিনি অন্ধ্রপ্রদেশের ভূমিপুত্র ৷ আগামী 9 সেপ্টেম্বর উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ৷

এদিন মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর তিনি বলেন, "আজ বিরোধী দলগুলির উপ-রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসাবে আমার মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছি ৷ এটা একটা সম্মান ৷ বিনয়, দায়িত্ব এবং সংবিধানে যে মূল্যগুলির কথা রয়েছে তার প্রতি অবিচল দায়বদ্ধতার সঙ্গে এই মনোনয়নপত্র পূরণ করে জমা দিয়েছি ৷"

গত 21 জুলাই সংসদে বাদল অধিবেশনের প্রথম দিন রাতে হঠাৎ শারীরিক কারণ দর্শিয়ে উপ-রাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দেন জগদীপ ধনখড় ৷ তারপর থেকে এই আসনটি ফাঁকা ৷ 2022 সালের অগস্টে তিনি উপ-রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হন ৷ 2027 সালের অগস্টে তাঁর অবসর নেওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু তার অনেক আগেই তিনি পদত্যাগ করেন ৷ যদিও এই পদত্যাগের নেপথ্যে 'ডাল মে কুছ কালা' বলে ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট করেছিল কংগ্রেস ৷

2019 থেকে 2022 সাল পর্যন্ত বাংলার রাজ্যপাল পদে ছিলেন জগদীপ ধনখড় ৷ সেই সময় প্রায়শই তাঁর সঙ্গে রাজ্য সরকার বিশেষত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংঘাতের কথা সংবাদ শিরোনামে উঠে আসত ৷ এরপর তাঁকে উপ-রাষ্ট্রপতি পদের জন্য মনোনীত করে বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ শিবির ৷ তিনি বিরোধীদের উপ-রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী মার্গারেট আলভাকে পরাজিত করে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদের দায়িত্ব নেন ৷

ইন্ডিয়া শিবিরের উপ-রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী প্রাক্তন বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডির মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ এই অনুষ্ঠানের জন্য তিনি বিহারে ভোটার অধিকার যাত্রায় যোগ দেননি ৷ এদিনই সন্ধ্যায় তিনি বিহারে যাবেন এবং যাত্রায় পা মেলাবেন ৷

আগামী 9 সেপ্টেম্বর সংসদের উচ্চ ও নিম্ন কক্ষের সাংসদরা ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের পরবর্তী উপ-রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করবেন ৷ নির্বাচিত ও রাষ্ট্রপতি দ্বারা মনোনীত-দু'ধরনের সাংসদরাই ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন ৷ সংসদের দুই কক্ষ মিলিয়ে 781 জন ভোটার ৷ উপ-রাষ্ট্রপতি হওয়ার ম্যাজিক ফিগার 391 ৷

