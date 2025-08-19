ETV Bharat / bharat

উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে রাজ্যপাল বনাম প্রাক্তন বিচারপতি ৷ এনডিএ'র পদপ্রার্থী মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণনের পাল্টা সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডির নাম ঘোষণা 'ইন্ডিয়া'র ৷

Vice Presidential election 2025
সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডিকে প্রার্থী করল বিরোধীরা (ছবি- পিটিআই)
Published : August 19, 2025 at 2:51 PM IST

নয়াদিল্লি, 19 অগস্ট: উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এনডিএ'র মতো 'দাক্ষিণাত্য নীতি' নিল 'ইন্ডিয়া'ও ৷ জগদীপ ধনখড়ের উত্তরসূরি হিসেবে উপ-রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী বেছে নিল ‘ইন্ডিয়া’। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডিকে মনোনিত করেছে ইন্ডিয়া শিবির ৷ মঙ্গলবার দুপুরে উপ-রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসেবে অন্ধ্রপ্রদেশের বাসিন্দা এই প্রাক্তন বিচারপতির নাম ঘোষণা করেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ।
খাড়গে বলেন, "ইন্ডিয়া ব্লক সর্বসম্মতিক্রমে উপ-রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসেবে একজনকে বেছে নিয়েছে ৷ সমস্ত বিরোধী দল একটি নামে সহমত পোষণ করায় আমি খুশি ৷ এটি গণতন্ত্রের বড় সাফল্য ৷"

তিনি আরও বলেন, "প্রাক্তন বিচারপতি রেড্ডি ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট আইনজ্ঞ। কর্মজীবনে তিনি অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টের বিচারপতি, গুয়াহাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং পরে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ।"

দু'দিন আগেই উপ-রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে এনডিএ ৷ রবিবার মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণনকে উপ-রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেন বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা ৷ তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন সাংসদ রাধাকৃষ্ণনকে এনডিএ শিবির বেছে নেওয়ার পর দু'দিনের মধ্যেই দক্ষিণের আর এক রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশের বাসিন্দা প্রাক্তন বিচারপতির নাম উপ-রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করে দিল ইন্ডিয়া ব্লক ৷

1946 সালের 8 জুলাই জন্মগ্রহণ করেন বিচারপতি রেড্ডি ৷ 1995 সালের 2 মে অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টের স্থায়ী বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন ৷ পরবর্তীকালে 2005 সালের 5 ডিসেম্বর গুয়াহাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন । দু'বছর পর 2007 সালের 12 জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হন এবং 2011 সালের 8 জুলাই অবসর গ্রহণ করেন ।

এছাড়াও তিনি ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনি উপদেষ্টা এবং আইনজীবী ছিলেন ৷ বিচারপতি রেড্ডি 2013 সালের মার্চ মাসে গোয়ার প্রথম লোকায়ুক্ত হিসেবে নিযুক্ত হন ৷ কিন্তু ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে 7 মাসের মধ্যেই পদত্যাগ করেন ।

গত 21 জুলাই সংসদে বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনই হঠাৎ শারীরিক কারণে উপ-রাষ্ট্রপতি পদ থেকে ইস্তফা দেন জগদীপ ধনখড় ৷ 2027 সালের অগস্ট মাসে তাঁর অবসর নেওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু ধনখড়ের পদত্যাগের কারণে নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন হচ্ছে ৷ আগামী 9 সেপ্টেম্বর সংসদের উচ্চ ও নিম্ন কক্ষের সাংসদরা ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের পরবর্তী জগদীপ ধনখড়ের উত্তরসূরি বেছে নেবেন ৷

