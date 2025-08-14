নয়াদিল্লি, 14 অগস্ট: 79তম স্বাধীনতা দিবসে শুক্রবার লালকেল্লা থেকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সংসদীয় রীতি মেনে জাতীর উদ্দেশে ভাষণও দেবেন ৷ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি দেশের 85 জন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ৷ গ্রামের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে 26টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের 85টি গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধানকে লালকেল্লা বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।
যাঁদের হাত ধরে গ্রাম বদলে গেল তাঁদের স্বীকৃতি দিতে চায় সরকার ৷ জলশক্তি মন্ত্রকের আধিকারিকদের মতে, গ্রাম পর্যায়ে স্যানিটেশন, পরিশ্রুত পানীয় জল, নারীর ক্ষমতায়ন এবং দৃঢ় প্রশাসন ব্যবস্থার অগ্রগতির জন্য পঞ্চায়েত প্রধানদের স্বীকৃতি দিতে চায় সরকার ৷ এই সমস্ত নির্বাচিত পঞ্চায়েতকে স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ)-এর অধীনে ODF প্লাস ঘোষণা করা হয়েছে ৷ একই সঙ্গে, জল জীবন মিশনের অধীনে 'সব ঘরে জল' গ্রাম হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।
মন্ত্রক সূত্রে খবর, স্বাধীনতা দিবসে আমন্ত্রিতদের মধ্যে রয়েছেন বিহারের সমস্তিপুরের মতিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান প্রেমা দেবী ৷ প্রেমার নেতৃত্বে তাঁর গ্রাম বর্জ্য থেকে শক্তি এবং জল ব্যবস্থাপনার একটি মডেল হয়ে উঠেছে সারা দেশে। তালিকায় রয়েছেন, রাজস্থানের ভরতপুরের রারাহ গ্রাম পঞ্চায়েতের কুসুম সিং ৷
অন্যদিকে, গুজরাতের, পঞ্চায়েত প্রধান শশীকান্ত ভূপেন্দ্রভাই প্যাটেল ৷ তাঁর অধীনে সুলতানপুর গ্রাম পরিবেশ উন্নয়নের মডেল হিসেবে উঠে এসেছে। তাঁর নেতৃত্বে পঞ্চায়েত রীতিমতো প্রস্তাব পাশ করে প্লাস্টিকের বদলে কাপড়ের ব্যাগের ব্যবহার শুরু করেছে ৷ পাশাপাশি ব্রেইল সাইনবোর্ড-সহ একটি কমিউনিটি টয়লেটও তৈরি করেছে ৷ ওই রাজ্যে এই ধরণের উদ্যোগ তাঁর আগে আর কেউ নেননি।
মহারাষ্ট্রের কোলাপুরের নিগভের দুমালা গ্রাম পঞ্চায়েত দীপালি উত্তম চৌগুলের নেতৃত্বে কঠিন বর্জ্য পৃথকীকরণ এবং পুনর্ব্যবহার যোগ্য করার মাধ্যমে প্রায় সম্পূর্ণ স্যানিটেশন কভারেজ অর্জন করেছে। তিনিও আমন্ত্রিত স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে ৷ সরকারি সূত্রে দাবি, এই পঞ্চায়েত প্রধানদের আমন্ত্রণ গ্রামীণ ভারতের অগ্রগতির প্রতীক। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে উন্নত গ্রামীণ ভারতের ছবি তুলে ধরতে চায় সরকার ৷ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, 15 অগস্ট উপলক্ষ্যে প্রতিটি বাড়িতে জাতীয় পতাকার পাশাপাশি স্বচ্ছতা বাড়ানোর বিষয়ও প্রচার চালানো হয়েছে ৷ সরকার মনে করছে, এই উদ্যোগের ফলে প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারে পানীয় জল থেকে শুরু করে নিকাশি এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার প্রবণতা বাড়বে ৷
