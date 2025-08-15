ভুবনেশ্বর, 15 অগস্ট: নামের প্রথম অক্ষর বিচার করে আমাদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যেতে পারে, এমনটা জ্যোতিষশাস্ত্র বলে। কিন্তু আপনারা বোধহয় জানেন, একজন মানুষের চরিত্র ও মানসিকতার উপর তাঁর নামের একটা বড় প্রভাব ফেলে। এ এক এমন নাম, যার সঙ্গে জড়িয়ে সম্মান ও দেশপ্রেম ৷ ওড়িশার ভুবনেশ্বরে এমন এক পরিবার আছে যেখানে প্রতিটি সদস্যকে দেশপ্রেমের প্রতীক স্বরূপ চেনা যায় ৷ যেখানে বাবা, ছেলে ও মেয়ের নাম শুনলে অবাক হবেন ৷
দেশপ্রেমের নাম দিয়ে চেনা যায় ওঁদের -
ওড়িশার বালেশ্বর জেলার বাহানাগা ব্লকে থাকেন ওঁরা ৷ দেশপ্রেমিক পরিবারের বাবা হলেন, 'বন্দে মাতরম প্রহ্লাদ নায়ক', ছেলে 'তেরঙা প্রিয়দর্শন' ও মেয়ে 'জয় হিন্দ যাজ্ঞসেনী'। এই নামে যে তাঁদের ডাকা হয়, এমনটা নয় ৷ তাঁদের সমস্ত ডকুমেন্ট থেকে শুরু করে সরকারি শংসাপত্রেও উল্লেখ রয়েছে ৷ এই নামে তাঁদের পরিচিতির পাশাপাশি, নাম লেখা থাকে যা জাতির প্রতি স্থায়ী অভিবাদন হিসাবে জ্বলজ্বল করে।
দেশপ্রেমিকের পরিবারের বক্তব্য -
এই বিষয়ে পরিবারের প্রধান সদস্য বন্দেমাতরম বলেন, "এটা দেশের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি। আমি আমার সন্তানদের নাম এইরকমই রেখেছি ৷ আমরা সাধারণত আমাদের ধর্মীয় দেব-দেবীদের নাম অনুসারে বা অন্য কোনও কিছু মনে করে (তা অর্থবহ) ছেলেমেয়েদের নামকরণ করি। তবে আমি একটা পরিবর্তন করতে চেয়েছিলাম ৷ দেশের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করে আমি আমার ও ছেলেমেয়ের এমন নাম দিয়েছি ৷ কারণ আমার কাছে সবকিছুর উপরে দেশপ্রেম ৷"
ইটিভি ভারত পৌঁছয় দেশপ্রেমিকের পরিবারে
এই দেশপ্রেমিকের পরিবারে যখন ইটিভি ভারত পা-রাখে তখন দেখা যায়, তাঁদের শরীরজুড়ে গেরুয়া, সাদা এবং সবুজ রঙে রাঙানো ৷ সদর দরজা থেকে জানালাজুড়ে জাতীয় পতাকা দিয়ে মোড়া ৷ ইটিভি ভারতের ক্যামেরায় ফুটে ওঠে তিন রঙা পতাকা বহন করছে ছোট্ট তেরঙা প্রিয়দর্শন । পরিবারের তরফে জানা গিয়েছে, যে কোনও উৎসবের সময় তাঁদের বাড়ি এইভাবে সাজানো থাকে। দেশপ্রেমিকের বাড়িতে, অতিথিদের জাতীয় পতাকা দিয়ে স্বাগত জানানো হয় এবং সম্মানের স্মারক হিসেবে আরেকটি পতাকা দিয়ে বিদায় জানানো হয়। তাদের বাড়ির বাইরে, সারাবছর ধরে জাতীয় পতাকা টাঙানো থাকে ৷
বন্দে মাতরমের পোশাক -
50 বছরের বন্দে মাতরম একজন নাট্যকার ৷ সেইসঙ্গে তিনি সমাজকর্মী ৷ তিনি ও তাঁর পরিবার জাতীয় পতাকার রঙের পোশাক পরেন। তিনি বিভিন্ন সংস্থা এবং সরকারি বিভাগের তরফে পথনাটিকা পরিবেশন করেন ৷ এটাই তাঁর রুটি-রুজি ৷ তাঁর পরনে থাকে, একটি ত্রিবর্ণরঞ্জিত টুপি (কমলা, সাদা ও সবুজ), দেশাত্মবোধকের বার্তা দেওয়া একটি টি-শার্ট, যার বুকে ও পিঠে 'ভারত' লেখা ও কোমরে ম্যাচিং করা বেল্ট ৷
কেন এরকম পন্থা অবলম্বন ?
বন্দে মাতরমকে এনিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে, আমি আমার পরিবারে একটা প্যাটার্ন করে তুলেছি। আমরা দেশের সঙ্গে যুক্ত এবং মাতৃভূমির জন্য প্রাণ দিতে যে কোনও সীমা অতিক্রম করতে পারি। আমাদের কাছে, প্রতিদিনই জাতীয় উৎসব।" ভুবনেশ্বরের একটি বস্তিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বন্দে মাতরম ৷ অর্থাভাবের জন্য মাত্র 7 বছর বয়সে তিনি একটি মিষ্টির দোকানে কাজ করা শুরু করেন। দোকানে কাজ করার পাশাপাশি পড়াশোনাও চালিয়ে যেতে থাকেন বন্দে মাতরম ৷
রাজ্যপালের হাত থেকে পুরস্কার পেয়েছেন বন্দে মাতরম -
তিনি মহাত্মা গান্ধি, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং স্বামী বিবেকানন্দকে দেখে এতটাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যে, দেশের প্রতি কর্তব্য এবং ভালোবাসা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নেন ৷ ভুবনেশ্বরের সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর এবং মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধার হিন্দি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিন্দিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন ৷ তারপরই বন্দে মাতরম জনস্বাস্থ্য থেকে জাতীয় ঐক্য সম্পর্কে সকলকে অবগত করতে থাকেন ৷ 50 হাজারেরও বেশি পথনাটিকা পরিবেশন করেছেন এনিয়ে। জাতির প্রতি এই অঙ্গীকারের জন্য তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় ৷ ওড়িশার প্রাক্তন রাজ্যপাল তাঁকে দু'বার সম্মানিত করেন ।
বন্দে মাতরম কারও পথ প্রদর্শক -
- তাঁর স্ত্রী পার্বতী নায়ক, ছেলে এবং মেয়ে ছাড়াও আরও অনেকেই তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন । পূর্ণচন্দ্র সাহু, যিনি মদ্যপান করে নেশাগ্রস্থ হয়ে সমাজ থেকে অনেক দূরে সরে যেতে চেয়েছিলেন ৷ তিনি এখন গর্বের সঙ্গে তেরঙা পোশাক পরে তাঁর নাট্য দলের সদস্য হয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "আমি বন্দে মাতরমের কর্মকাণ্ডে এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলাম যে আমার মেয়ের নাম রেখেছি ভারতীয় সাহু । ভাগ্নীর নাম রেখেছি ধরিত্রী সাহু ৷ উনি বছরে কমপক্ষে 4 বার রক্তদান করেন ৷ এখনও পর্যন্ত তিনি 109 বার রক্ত দিয়েছেন।"
জাতীয়তাবাদের এক গবেষক হরপ্রিয়া বলেন, "বন্দে মাতরম হল একটি কেস স্টাডি।" তিনি আরও যোগ করেন, তাঁর দেশপ্রেম অন্য যে কারও চেয়ে সবসময়ই এক ধাপ উঁচুতে থাকবে । তিনি যেভাবে জাতির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তা অন্যদেরও দেখে শেখা উচিত ৷ এই পরিবারের কাছে দেশপ্রেম কেবল স্বাধীনতা দিবসের বার্ষিকীতেই সীমাবদ্ধ নয়, তা জীবনের একটি রীতিতে পরিণত হয়েছে।"