ETV Bharat / bharat

স্বাধীনতা দিবসে প্রাণবন্ত রামোজি ফিল্ম সিটি, দেখুন ভিডিয়ো - INDEPENDENCE DAY 2025

বিশ্বের বৃহত্তম ফিল্ম সিটিতে পালিত হল দেশের 79তম স্বাধীনতা দিবস ৷ পতাকা উত্তোলন করলেন রামোজি গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর চেরুকুরি (CH) কিরণ ৷

INDEPENDENCE DAY 2025
79তম স্বাধীনতা দিবস পালন রামোজি ফ্লিম সিটিতে (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 15, 2025 at 8:15 PM IST

2 Min Read

হায়দরাবাদ, 15 অগস্ট: ছবির মতো সুন্দর একটি 'রাজ্য' রামোজি ফিল্ম সিটি। তকমা পেয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম ফিল্ম সিটির ৷ তেলুগু চলচ্চিত্র প্রযোজক, ব্যবসায়ী ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব চেরুকুরি রামোজি রাওয়ের চিন্তাপ্রসূত এই ফিল্ম সিটি। আজ তিনি নেই ৷ গতবছর জুন মাসে তিনি প্রয়াত হন ৷ ধারাবাহিকভাবে তিনিই আজকের দিনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতেন ৷ কিন্তু, পরবর্তীতে তাঁর ছেলে চেরুকুরি (CH) কিরণ 15 অগস্ট, স্বাধীনতা দিবসে পতাকা উত্তোলন করছেন ৷ 79তম স্বাধীনতা দিবসে রামোজি ফ্লিম সিটি হয়ে উঠল প্রাণবন্ত ৷

এদিন বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারী-সহ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে পতাকা উত্তোলন করেন চেরুকুরি কিরণ ৷ ছিলেন, রামোজি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শ্রী রামোজি রাওয়ের নাতি সুজয়, ইটিভির সিইও বাপিনেদু, ইউকেএমএল ডিরেক্টর শিব রামকৃষ্ণ, ইটিভি ভারতের সিইও শ্রীনিবাস জোন্নালাগাড্ডা, ইটিভি ভারত নেটওয়ার্কের সম্পাদক বিলাল আহমেদ ভাট-সহ গ্রুপের বিভিন্ন বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ৷

স্বাধীনতা দিবসে প্রাণবন্ত রামোজি ফিল্ম সিটি (ইটিভি ভারত)

রামোজি ফিল্ম সিটির ক্যারাম গ্রাউন্ডে তেরঙা পতাকা উত্তোলনের পর সকলকেই স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানান। দেশের 79তম স্বাধীনতা দিবসকে স্মরণীয় করে রাখতে বিভিন্ন বিভাগের কর্মীরা ছবি তোলেন ৷ স্বাধীনতা উদযাপনের এই কর্মসূচি শুধুমাত্র দেশপ্রেমের গভীর অনুভূতিকেই প্রকাশ করেনি বরং প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের একত্রিত করে তাঁদের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে তুলেছে।

INDEPENDENCE DAY 2025
বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারী-সহ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে পতাকা উত্তোলন করেন চেরুকুরি কিরণ (নিজস্ব ছবি)

দেশ স্বাধীনের 78 বছর পার -

উল্লেখ্য, 1947 সালে এই দিনেই 200 বছরের ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটেছিল। ভারতীয়দের একতা ও সংগ্রামের শক্তির কাছে হার মেনেছিল ব্রিটিশরা। কত প্রাণের বলিদানের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত হয় 'মুক্তির মন্দির'। তাই এই দিনটি সকল ভারতবাসীর জন্য আনন্দের, গর্বের এবং অহংকারের।

INDEPENDENCE DAY 2025
শ্রী রামোজি রাওয়ের নাতি সুজয়-সহ অন্যান্যরা (নিজস্ব ছবি)

এখানকার কর্মীরা বিপুল সংখ্যক উপস্থিত হয়ে এই অনুষ্ঠানের প্রতি তাদের উৎসাহ ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। এই অনুষ্ঠানটি কেবল কোম্পানির গভীর দেশপ্রেমের অনুভূতিকেই প্রতিফলিত করেনি বরং প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের মধ্যে বন্ধনকেও শক্তিশালী করে তুলেছে।

INDEPENDENCE DAY 2025
ছিলেন, ইটিভি ভারতের সিইও শ্রীনিবাস জোন্নালাগাড্ডা, ইটিভি ভারত নেটওয়ার্কের সম্পাদক বিলাল আহমেদ ভাট-সহ গ্রুপের বিভিন্ন বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা (নিজস্ব ছবি)

রামোজি ফিল্ম সিটি-

হায়দরাবাদ শহর থেকে 35 কিলোমিটার দূরে প্রায় 2 হাজার একর জমির উপর 1996 সালে নির্মিত এই সিটি যেন বাস্তব আর কল্পনা এবং প্রকৃতি ও কৃত্রিমতার মিশেলে গড়ে তোলা এক 'স্বপ্নপুরী'। ছিমছাম পরিচ্ছন্ন রাস্তা, সবুজ ঘাসের গালিচা আর হরেক রকমের ফুলের বাগানে এই সিটি যেন দক্ষ শিল্পীর নিপুণ হাতে আঁকা এক চিত্রপট। তাই তো বিশ্বের বৃহত্তম ফিল্ম সিটি হয়ে উঠেছে রামোজি ফিল্ম সিটি ৷

হায়দরাবাদ, 15 অগস্ট: ছবির মতো সুন্দর একটি 'রাজ্য' রামোজি ফিল্ম সিটি। তকমা পেয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম ফিল্ম সিটির ৷ তেলুগু চলচ্চিত্র প্রযোজক, ব্যবসায়ী ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব চেরুকুরি রামোজি রাওয়ের চিন্তাপ্রসূত এই ফিল্ম সিটি। আজ তিনি নেই ৷ গতবছর জুন মাসে তিনি প্রয়াত হন ৷ ধারাবাহিকভাবে তিনিই আজকের দিনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতেন ৷ কিন্তু, পরবর্তীতে তাঁর ছেলে চেরুকুরি (CH) কিরণ 15 অগস্ট, স্বাধীনতা দিবসে পতাকা উত্তোলন করছেন ৷ 79তম স্বাধীনতা দিবসে রামোজি ফ্লিম সিটি হয়ে উঠল প্রাণবন্ত ৷

এদিন বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারী-সহ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে পতাকা উত্তোলন করেন চেরুকুরি কিরণ ৷ ছিলেন, রামোজি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শ্রী রামোজি রাওয়ের নাতি সুজয়, ইটিভির সিইও বাপিনেদু, ইউকেএমএল ডিরেক্টর শিব রামকৃষ্ণ, ইটিভি ভারতের সিইও শ্রীনিবাস জোন্নালাগাড্ডা, ইটিভি ভারত নেটওয়ার্কের সম্পাদক বিলাল আহমেদ ভাট-সহ গ্রুপের বিভিন্ন বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ৷

স্বাধীনতা দিবসে প্রাণবন্ত রামোজি ফিল্ম সিটি (ইটিভি ভারত)

রামোজি ফিল্ম সিটির ক্যারাম গ্রাউন্ডে তেরঙা পতাকা উত্তোলনের পর সকলকেই স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানান। দেশের 79তম স্বাধীনতা দিবসকে স্মরণীয় করে রাখতে বিভিন্ন বিভাগের কর্মীরা ছবি তোলেন ৷ স্বাধীনতা উদযাপনের এই কর্মসূচি শুধুমাত্র দেশপ্রেমের গভীর অনুভূতিকেই প্রকাশ করেনি বরং প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের একত্রিত করে তাঁদের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে তুলেছে।

INDEPENDENCE DAY 2025
বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারী-সহ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে পতাকা উত্তোলন করেন চেরুকুরি কিরণ (নিজস্ব ছবি)

দেশ স্বাধীনের 78 বছর পার -

উল্লেখ্য, 1947 সালে এই দিনেই 200 বছরের ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটেছিল। ভারতীয়দের একতা ও সংগ্রামের শক্তির কাছে হার মেনেছিল ব্রিটিশরা। কত প্রাণের বলিদানের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত হয় 'মুক্তির মন্দির'। তাই এই দিনটি সকল ভারতবাসীর জন্য আনন্দের, গর্বের এবং অহংকারের।

INDEPENDENCE DAY 2025
শ্রী রামোজি রাওয়ের নাতি সুজয়-সহ অন্যান্যরা (নিজস্ব ছবি)

এখানকার কর্মীরা বিপুল সংখ্যক উপস্থিত হয়ে এই অনুষ্ঠানের প্রতি তাদের উৎসাহ ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। এই অনুষ্ঠানটি কেবল কোম্পানির গভীর দেশপ্রেমের অনুভূতিকেই প্রতিফলিত করেনি বরং প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের মধ্যে বন্ধনকেও শক্তিশালী করে তুলেছে।

INDEPENDENCE DAY 2025
ছিলেন, ইটিভি ভারতের সিইও শ্রীনিবাস জোন্নালাগাড্ডা, ইটিভি ভারত নেটওয়ার্কের সম্পাদক বিলাল আহমেদ ভাট-সহ গ্রুপের বিভিন্ন বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা (নিজস্ব ছবি)

রামোজি ফিল্ম সিটি-

হায়দরাবাদ শহর থেকে 35 কিলোমিটার দূরে প্রায় 2 হাজার একর জমির উপর 1996 সালে নির্মিত এই সিটি যেন বাস্তব আর কল্পনা এবং প্রকৃতি ও কৃত্রিমতার মিশেলে গড়ে তোলা এক 'স্বপ্নপুরী'। ছিমছাম পরিচ্ছন্ন রাস্তা, সবুজ ঘাসের গালিচা আর হরেক রকমের ফুলের বাগানে এই সিটি যেন দক্ষ শিল্পীর নিপুণ হাতে আঁকা এক চিত্রপট। তাই তো বিশ্বের বৃহত্তম ফিল্ম সিটি হয়ে উঠেছে রামোজি ফিল্ম সিটি ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

AUGUST 15 CELEBRATIONS 2025INDEPENDENCE DAY RAMOJI FILM CITYরামোজি ফিল্ম সিটিস্বাধীনতা দিবসINDEPENDENCE DAY 2025

Quick Links / Policies

ফিচার

লতা-রফির জুড়িদার পান না সরকারি ভাতা, রেশনের চালে খিদে মেটে 'বড়লোকের বিটি লো' খ্যাত গায়িকার

হিন্দিতে কথা বলতে নারাজ কাজল ! অভিনেত্রীর উত্তরে ক্ষেপে লাল নেটপাড়া

এই পানীয় শরীরের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখবে

95 বছরে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, শুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.