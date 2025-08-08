Essay Contest 2025

সুপ্রিম কোর্ট ইতিমধ্যেই বিচারপতি প্রশান্ত কুমারের বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ৷ পাশাপাশি হাইকোর্টে তাঁকে ফৌজদারি মামলার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছে।

এলাহাবাদ হাইকোর্ট (ফাইল ছবি)
PTI

August 8, 2025

প্রয়াগরাজ, 8 অগস্ট: বিচারপতি প্রশান্ত কুমারকে ফৌজদারি মামলার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ৷ আর সেই আদেশের পরই হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ বৈঠক ডাকার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে ৷ বৈঠকের জন্য এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অরুণ বানসালিকে অনুরোধ করেছেন হাইকোর্টের বিচারপতিরা।

বিচারপতি অরিন্দম সিনহা শুক্বরবার সুপ্রিম কোর্টের আদেশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং শীর্ষ আদালতের সেই আদেশে নিজের গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এই চিঠি লিখেছেন ৷ একই সঙ্গে ওই চিঠিতে সাতজন বিচারপতি স্বাক্ষর করেছেন বলেও জানা গিয়েছে।

এর আগে শীর্ষ আদালত নির্দেশে বিচারপতি প্রশান্ত কুমারের বিচারের যুক্তির বিরুদ্ধে কঠোর পর্যবেক্ষণ জানিয়েছে ৷ পাশাপাশি হাইকোর্ট প্রশাসনকে তাঁকে ফৌজদারি মামলার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছে। অবসর গ্রহণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে একজন সিনিয়র বিচারপতির সঙ্গে একটি ডিভিশন বেঞ্চে নিযুক্ত করারও নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

মেসার্স শিখর কেমিক্যালসের দায়ের করা একটি আবেদনের শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি আর মহাদেবনের একটি বেঞ্চ এই নির্দেশিকা জারি করেছে। বাণিজ্যিক বিরোধের কারণে শুরু হওয়া ফৌজদারি মামলা বাতিল করার জন্য কোম্পানিটি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল। হাইকোর্ট এর আগে ওই কোম্পানির আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল ৷ সেই মামলায় বিচারপতি প্রশান্ত কুমার বলেছিলেন, অভিযোগকারীকে দেওয়ানি প্রতিকার গ্রহণে বাধ্য করা অত্যন্ত অযৌক্তিক হবে ৷ পাওনা আদায়ের জন্য ফৌজদারি মামলার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।

সুপ্রিম কোর্ট এই যুক্তি বাতিল করে দিয়ে বলেছে, "আপত্তিকর ওই আদেশের 12 নম্বর অনুচ্ছেদে বিচারপতির তথ্যে আমরা হতবাক। বিচারপতি এমনও বলেছেন যে, অভিযোগকারীকে দেওয়ানি প্রতিকার গ্রহণ করতে বলা খুবই অযৌক্তিক হবে, কারণ দেওয়ানি মামলা দীর্ঘ সময় নেয় ! তাই অভিযোগকারীকে পাওনা আদায়ের জন্য ফৌজদারি মামলা শুরু করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে !" শীর্ষ আদালত এই পদ্ধতিটিকে "অগ্রহণযোগ্য" বলে মনে করে, হাইকোর্টের সেই নির্দেশ বাতিল করে দেয় ৷ একই সঙ্গে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বিষয়টি নতুন করে অন্য একজন বিচারপতির বেঞ্চে যেন শুনানি করা হয়।

