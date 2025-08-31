ETV Bharat / bharat

সেপ্টেম্বরে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি, ধস-প্লাবনের শঙ্কা; পূর্বাভাস মৌসম ভবনের - IMD SEPTEMBER FORECAST

অগস্ট মাসে স্বাভাবিকের থেকে বেশি বৃষ্টি হয়েছে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ৷ ভেসে গিয়েছে উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ৷ সেপ্টেম্বর মাসেও বিপর্যয়ের পূর্বাভাস ৷

Damaged road at an area affected by flash floods, in Kullu
উত্তরাখণ্ডের বিপর্যস্ত কুলু এলাকা (ছবি: পিটিআই)
author img

By PTI

Published : August 31, 2025 at 7:01 PM IST

5 Min Read

নয়াদিল্লি, 31 অগস্ট: প্রবল বৃষ্টিতে বন্যা-ধসে বিপর্যস্ত উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ৷ মৌসুমী বায়ুর এই দাপট এখনই থামছে না ৷ সেপ্টেম্বরে দেশের বিভিন্ন জায়গায় স্বাভাবিকের থেকে বেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে মৌসম ভবন ৷

রবিবার আবহাওয়া দফতরের তরফে একটি সেপ্টেম্বর মাসের বৃষ্টি ও তাপমাত্রার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে ৷ মৌসম ভবন জানিয়েছে, আগামী মাসে গড় বৃষ্টিপাত 109 শতাংশেরও বেশি হবে ৷ অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক থেকে স্বাভাবিকের থেকে বেশি বৃষ্টিপাত হবে ৷ যদিও উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব ভারতের কয়েকটি এলাকা, ভারতের অত্যন্ত দক্ষিণ এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের কতগুলি জায়গায় স্বাভাবিকের থেকে কম বৃষ্টি হবে ৷

ভার্চুয়াল মাধ্যমে সাংবাদিক বৈঠকে আইএমডি'র ডিরেক্টর জেনারেল মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র ভারী বৃষ্টি নিয়ে সতর্ক করেন ৷ উত্তরাখণ্ডে প্রবল বৃষ্টিতে ধস নামা এবং মেঘ ভাঙা বৃষ্টিতে বিপর্যয়ের আশঙ্কা রয়েছে বলে জানিয়েছেন শীর্ষ আধিকারিক ৷ হরিয়ানা, দিল্লি ও উত্তর রাজস্থানের জনজীবন স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে ৷

তিনি বলেন, "বহু নদীর উৎস উত্তরাখণ্ড ৷ তাই ভারী বৃষ্টি হলে নদীর জল বেড়ে বন্যা হতে পারে ৷ এর ফলে শহর ও মফস্বল এলাকাগুলি প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে ৷ তাই এটা মাথায় রাখতে হবে ৷" ছত্তিশগড়ের উপরের দিকে মহানদীর অববাহিকা অঞ্চলেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ মহাপাত্র জানান, 1980 সাল থেকে অন্য মাসগুলির তুলনায় সেপ্টেম্বরে বেশি বৃষ্টির একটা ধরন দেখা যাচ্ছে ৷ 1986, 1991, 2001, 2004, 2010, 2015 এবং 2019 সালগুলিতে এমন ধরন পরিলক্ষিত হয়েছে ৷

মৌসম ভবনের পূর্বাভাস, সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিম-মধ্য, উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ ভারতে গড় মাসিক তাপমাত্রা স্বাভাবিক থেকে স্বাভাবিকের থেকে কম থাকার সম্ভবনা রয়েছে ৷ এদিকে পূর্ব-মধ্য, পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারত এবং বেশ কয়েকটি জায়গায় তাপমাত্রা থাকবে স্বাভাবিকের থেকে বেশি ৷ 1 জুন থেকে 31 অগস্ট পর্যন্ত ভারতে 743.1 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে ৷ আইএমডির ডেটা অনুযায়ী দীর্ঘ সময়ের গড় বৃষ্টিপাত 700.7 মিলিমিটারের থেকে 6 শতাংশ বেশি ৷

জুনে 180 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে, যা স্বাভাবিকের থেকে 9 শতাংশ বেশি ৷ এই মাসে উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য ভারতে অনেক বেশি বৃষ্টি হয়েছে ৷ পরবর্তী জুলাইয়ে স্বাভাবিকের থেকে 5 শতাংশ বেশি 294.1 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে ৷ মধ্য ভারত 22 শতাংশ বেশি বৃষ্টি পেয়েছে ৷ অগস্টে 5.2 শতাংশ বেশি 268.1 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে ৷

মহাপাত্র জানান, অগস্ট মাসে উত্তর-পশ্চিম ভারতে 265 মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড গড়েছে ৷ 1901 সালের পর থেকে 13তম সর্বোচ্চ এবং 2001 সালের পর এই প্রথম শুধু অগস্টেই এই বিপুল পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে ৷

এই অঞ্চলে এখনও পর্যন্ত বর্ষার তিন মাসে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে ৷ 1 জুন থেকে 31 অগস্টের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম ভারতে মোট 614.2 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে, যা স্বাভাবিক 484.9 মিলিমিটার বৃষ্টিপাের থেকে প্রায় 27 শতাংশ বেশি ।

অগস্টে দক্ষিণ ভারতে স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় 31 শতাংশ বেশি 250.6 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে ৷ আইএমডি জানিয়েছে, 2001 সালের পর থেকে অগস্টে এই পরিমাণ বৃষ্টি তৃতীয় সর্বোচ্চ এবং 1901 সালের পর অষ্টম সর্বোচ্চ ৷ 1জুন থেকে 31 অগস্টের মধ্যে এই অঞ্চলে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত 556.2 মিলিমিটারের থেকে 9.3 শতাংশ বেশি 607.7 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে ৷ এই অস্বাভাবিক বেশি বৃষ্টিপাতের সঙ্গে চরম প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঘটনাগুলিও ঘটেছে ৷

বিগত কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা হয়েছে পঞ্জাবে ৷ নদীর জলস্তর বৃষ্টি পেয়ে ও খাল-বিল উপচে হাজার হাজার হেক্টর কৃষিজমি প্লাবিত হয়েছে ৷ লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন ঘরছাড়া ৷ হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং জম্মু-কাশ্মীরে মেঘ ভাঙা বৃষ্টি এবং হড়পা বানের ফলে ধস নেমেছে ৷ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ৷ আইএমডি জানিয়েছে, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের জন্য দায়ী সক্রিয় মৌসুমি বায়ু ৷ এর সঙ্গে দোসর ঘন ঘন পশ্চিমি ঝঞ্ঝা ৷

মৌসম ভবনের ডিরেক্টর মহাপাত্র জানিয়েছেন, 28 জুলাই থেকে 14 অগস্টের মধ্যে সক্রিয় পশ্চিমি ঝঞ্ঝার ফলে পশ্চিম হিমালয় এবং তার সংলগ্ন সমভূমি অঞ্চলে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হয় ৷ এর ফলে 5 অগস্ট উত্তরকাশীতে হড়পা বান ও ভূমিধসের মতো ঘটনা ঘটে ৷ উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে বড় নদীগুলিতে বন্যা দেখা দেয় ৷ 14 অগস্ট থেকে মৌসুমি বায়ু ফের চাঙ্গা হয় ৷ চারটি নিম্নচাপের ফলে মাসের দ্বিতীয়ার্ধে 15 দিন ধরে সক্রিয় ছিল ৷

আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, উত্তর-পশ্চিম ভারত এবং সংলগ্ন পশ্চিম হিমালয়ের রাজ্যগুলিতে 21-27 অগস্টের মধ্যে ধারাবাহিক সক্রিয় পশ্চিমি ঝঞ্ঝা এবং তীব্র মৌসুমী বায়ুর কারণে 'অত্যন্ত এবং ব্যতিক্রমীভাবে ভারী বৃষ্টিপাত' হয়েছে ৷ তিনি বলেন, "22-24 অগস্ট পূর্ব রাজস্থান এবং 23-26 অগস্ট পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় অত্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে ৷ অন্যদিকে, 23-27 অগস্ট জম্মু-কাশ্মীরের কাটরায় ধস এবং জম্মু, পাঞ্জাব ও রাজস্থানের কিছু অংশে ভয়াবহ বন্যা হয় ৷"

20 অগস্ট মধ্য মহারাষ্ট্রের কোঙ্কন এবং মধ্য মহারাষ্ট্রের ঘাটগুলিতে, 23 অগস্ট পূর্ব রাজস্থানে, 27 অগস্ট জম্মু অঞ্চলে এবং 28 অগস্ট তেলেঙ্গানায় ব্যতিক্রমীভাবে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছিল ৷

আইএমডি-র ডিরেক্টর জেনারেল মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র বলেন, "পরপর দু'টি অত্যন্ত সক্রিয় পশ্চিমা ঝঞ্ঝার ধীর গতিতে অবস্থান বদলেছে এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মৌসুমী নিম্নচাপ ব্যবস্থার অবশিষ্টাংশ ৷ এছাড়া বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর থেকে আসা জলীয়বাষ্প ভর্তি শক্তিশালী দক্ষিণা বাতাস এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরের উপর দু'টি নিম্নচাপ ব্যবস্থার গঠন এবং মধ্য ভারত জুড়ে তাদের চলাচলের কারণে বিভিন্ন এলাকায় এই ব্যতিক্রমী ভারী বৃষ্টি হয়েছে ৷"

নয়াদিল্লি, 31 অগস্ট: প্রবল বৃষ্টিতে বন্যা-ধসে বিপর্যস্ত উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ৷ মৌসুমী বায়ুর এই দাপট এখনই থামছে না ৷ সেপ্টেম্বরে দেশের বিভিন্ন জায়গায় স্বাভাবিকের থেকে বেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে মৌসম ভবন ৷

রবিবার আবহাওয়া দফতরের তরফে একটি সেপ্টেম্বর মাসের বৃষ্টি ও তাপমাত্রার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে ৷ মৌসম ভবন জানিয়েছে, আগামী মাসে গড় বৃষ্টিপাত 109 শতাংশেরও বেশি হবে ৷ অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক থেকে স্বাভাবিকের থেকে বেশি বৃষ্টিপাত হবে ৷ যদিও উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব ভারতের কয়েকটি এলাকা, ভারতের অত্যন্ত দক্ষিণ এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের কতগুলি জায়গায় স্বাভাবিকের থেকে কম বৃষ্টি হবে ৷

ভার্চুয়াল মাধ্যমে সাংবাদিক বৈঠকে আইএমডি'র ডিরেক্টর জেনারেল মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র ভারী বৃষ্টি নিয়ে সতর্ক করেন ৷ উত্তরাখণ্ডে প্রবল বৃষ্টিতে ধস নামা এবং মেঘ ভাঙা বৃষ্টিতে বিপর্যয়ের আশঙ্কা রয়েছে বলে জানিয়েছেন শীর্ষ আধিকারিক ৷ হরিয়ানা, দিল্লি ও উত্তর রাজস্থানের জনজীবন স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে ৷

তিনি বলেন, "বহু নদীর উৎস উত্তরাখণ্ড ৷ তাই ভারী বৃষ্টি হলে নদীর জল বেড়ে বন্যা হতে পারে ৷ এর ফলে শহর ও মফস্বল এলাকাগুলি প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে ৷ তাই এটা মাথায় রাখতে হবে ৷" ছত্তিশগড়ের উপরের দিকে মহানদীর অববাহিকা অঞ্চলেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ মহাপাত্র জানান, 1980 সাল থেকে অন্য মাসগুলির তুলনায় সেপ্টেম্বরে বেশি বৃষ্টির একটা ধরন দেখা যাচ্ছে ৷ 1986, 1991, 2001, 2004, 2010, 2015 এবং 2019 সালগুলিতে এমন ধরন পরিলক্ষিত হয়েছে ৷

মৌসম ভবনের পূর্বাভাস, সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিম-মধ্য, উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ ভারতে গড় মাসিক তাপমাত্রা স্বাভাবিক থেকে স্বাভাবিকের থেকে কম থাকার সম্ভবনা রয়েছে ৷ এদিকে পূর্ব-মধ্য, পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারত এবং বেশ কয়েকটি জায়গায় তাপমাত্রা থাকবে স্বাভাবিকের থেকে বেশি ৷ 1 জুন থেকে 31 অগস্ট পর্যন্ত ভারতে 743.1 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে ৷ আইএমডির ডেটা অনুযায়ী দীর্ঘ সময়ের গড় বৃষ্টিপাত 700.7 মিলিমিটারের থেকে 6 শতাংশ বেশি ৷

জুনে 180 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে, যা স্বাভাবিকের থেকে 9 শতাংশ বেশি ৷ এই মাসে উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য ভারতে অনেক বেশি বৃষ্টি হয়েছে ৷ পরবর্তী জুলাইয়ে স্বাভাবিকের থেকে 5 শতাংশ বেশি 294.1 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে ৷ মধ্য ভারত 22 শতাংশ বেশি বৃষ্টি পেয়েছে ৷ অগস্টে 5.2 শতাংশ বেশি 268.1 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে ৷

মহাপাত্র জানান, অগস্ট মাসে উত্তর-পশ্চিম ভারতে 265 মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড গড়েছে ৷ 1901 সালের পর থেকে 13তম সর্বোচ্চ এবং 2001 সালের পর এই প্রথম শুধু অগস্টেই এই বিপুল পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে ৷

এই অঞ্চলে এখনও পর্যন্ত বর্ষার তিন মাসে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে ৷ 1 জুন থেকে 31 অগস্টের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম ভারতে মোট 614.2 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে, যা স্বাভাবিক 484.9 মিলিমিটার বৃষ্টিপাের থেকে প্রায় 27 শতাংশ বেশি ।

অগস্টে দক্ষিণ ভারতে স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় 31 শতাংশ বেশি 250.6 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে ৷ আইএমডি জানিয়েছে, 2001 সালের পর থেকে অগস্টে এই পরিমাণ বৃষ্টি তৃতীয় সর্বোচ্চ এবং 1901 সালের পর অষ্টম সর্বোচ্চ ৷ 1জুন থেকে 31 অগস্টের মধ্যে এই অঞ্চলে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত 556.2 মিলিমিটারের থেকে 9.3 শতাংশ বেশি 607.7 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে ৷ এই অস্বাভাবিক বেশি বৃষ্টিপাতের সঙ্গে চরম প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঘটনাগুলিও ঘটেছে ৷

বিগত কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা হয়েছে পঞ্জাবে ৷ নদীর জলস্তর বৃষ্টি পেয়ে ও খাল-বিল উপচে হাজার হাজার হেক্টর কৃষিজমি প্লাবিত হয়েছে ৷ লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন ঘরছাড়া ৷ হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং জম্মু-কাশ্মীরে মেঘ ভাঙা বৃষ্টি এবং হড়পা বানের ফলে ধস নেমেছে ৷ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ৷ আইএমডি জানিয়েছে, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের জন্য দায়ী সক্রিয় মৌসুমি বায়ু ৷ এর সঙ্গে দোসর ঘন ঘন পশ্চিমি ঝঞ্ঝা ৷

মৌসম ভবনের ডিরেক্টর মহাপাত্র জানিয়েছেন, 28 জুলাই থেকে 14 অগস্টের মধ্যে সক্রিয় পশ্চিমি ঝঞ্ঝার ফলে পশ্চিম হিমালয় এবং তার সংলগ্ন সমভূমি অঞ্চলে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হয় ৷ এর ফলে 5 অগস্ট উত্তরকাশীতে হড়পা বান ও ভূমিধসের মতো ঘটনা ঘটে ৷ উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে বড় নদীগুলিতে বন্যা দেখা দেয় ৷ 14 অগস্ট থেকে মৌসুমি বায়ু ফের চাঙ্গা হয় ৷ চারটি নিম্নচাপের ফলে মাসের দ্বিতীয়ার্ধে 15 দিন ধরে সক্রিয় ছিল ৷

আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, উত্তর-পশ্চিম ভারত এবং সংলগ্ন পশ্চিম হিমালয়ের রাজ্যগুলিতে 21-27 অগস্টের মধ্যে ধারাবাহিক সক্রিয় পশ্চিমি ঝঞ্ঝা এবং তীব্র মৌসুমী বায়ুর কারণে 'অত্যন্ত এবং ব্যতিক্রমীভাবে ভারী বৃষ্টিপাত' হয়েছে ৷ তিনি বলেন, "22-24 অগস্ট পূর্ব রাজস্থান এবং 23-26 অগস্ট পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় অত্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে ৷ অন্যদিকে, 23-27 অগস্ট জম্মু-কাশ্মীরের কাটরায় ধস এবং জম্মু, পাঞ্জাব ও রাজস্থানের কিছু অংশে ভয়াবহ বন্যা হয় ৷"

20 অগস্ট মধ্য মহারাষ্ট্রের কোঙ্কন এবং মধ্য মহারাষ্ট্রের ঘাটগুলিতে, 23 অগস্ট পূর্ব রাজস্থানে, 27 অগস্ট জম্মু অঞ্চলে এবং 28 অগস্ট তেলেঙ্গানায় ব্যতিক্রমীভাবে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছিল ৷

আইএমডি-র ডিরেক্টর জেনারেল মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র বলেন, "পরপর দু'টি অত্যন্ত সক্রিয় পশ্চিমা ঝঞ্ঝার ধীর গতিতে অবস্থান বদলেছে এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মৌসুমী নিম্নচাপ ব্যবস্থার অবশিষ্টাংশ ৷ এছাড়া বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর থেকে আসা জলীয়বাষ্প ভর্তি শক্তিশালী দক্ষিণা বাতাস এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরের উপর দু'টি নিম্নচাপ ব্যবস্থার গঠন এবং মধ্য ভারত জুড়ে তাদের চলাচলের কারণে বিভিন্ন এলাকায় এই ব্যতিক্রমী ভারী বৃষ্টি হয়েছে ৷"

For All Latest Updates

TAGGED:

SEPTEMBER RAINFALL FORECASTIMD SEPTEMBER RAINFALLSEPTEMBER RAINFALL IN INDIAসেপ্টেম্বর মাসে ভারী বৃষ্টিIMD SEPTEMBER FORECAST

Quick Links / Policies

ফিচার

নীল রঙের মুরগির ডিম দেখে অবাক সকলে, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.