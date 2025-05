ETV Bharat / bharat

প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম পেতে দেরি, ক্ষুব্ধ বায়ুসেনা প্রধান - IAF CHIEF

বায়ুসেনা প্রধান এয়ার মার্শাল অমরপ্রীত সিং ( ইটিভি ভারত )

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 29, 2025 at 8:58 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 9:07 PM IST 2 Min Read

নয়াদিল্লি, 29 মে: প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সরঞ্জাম তৈরির কাজ শেষ হতে দেরি হচ্ছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন বায়ুসেনা প্রধান এয়ার মার্শাল অমরপ্রীত সিং ৷ বণিক সংগঠন সিআইআইয়ের একটি অনুষ্ঠানে বৃহস্পতিবার তিনি এ কথা জানান ৷ উৎপাদন কাজের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁদের নিশানা করে বায়ুসেনা প্রধান বলেন, "যে প্রতিশ্রুতি পূরণ করা সম্ভব নয় তা দেওয়ার কোনও অর্থ নেই ৷ " বায়ুসেনা প্রধানের কথায়, "সময়ের মধ্যে কাজ শেষ হওয়াটা খুবই দরকারি ৷ আমি এমন একটাও প্রকল্প দেখিনি যেখানে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ হয়েছে ৷ অনেক সময় চুক্তি সই হওয়ার সময় আমরা বুঝতে পারি যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে তার মধ্যে সংশ্লিষ্ট কাজটি শেষ করা সম্ভব নয় ৷ তবু আমরা সই করি ৷ আমি বুঝতে পারি না যে প্রতিশ্রুতি রাখা সম্ভব নয় তা দেওয়ার অর্থ কী ! "

বণিক সংগঠনের এই অনুষ্ঠানেই অপারেশন সিঁদুরের প্রশংসা করেন বায়ুসেনা প্রধান ৷ তাঁর মতে এই অপারেশনে সেনাবাহিনীর সাফল্য পাওয়াটা আদতে দেশের জয় ৷ তিনি জানান, পেশাদারি মনোভাব নিয়ে কাজ করেছে ভারতীয় সেনা ৷ তাঁর কথায়, "শুরুর দিন থেকেই সবাই বলে আসছেন আমরা পেশাদারি মানসিকতা নিয়ে অপারেশন সিঁদুর করতে পেরেছি ৷ তিনটি বাহিনী থেকে শুরু করে সমস্ত তদন্ত সংস্থা একসঙ্গে কাজ করায় সাফল্য এসেছে ৷ যখন আমরা সত্যের সঙ্গে থাকি তখন সবকিছু নিজে থেকেই হতে থাকে ৷ " গত 22 এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ের বৈসরন উপত্য়কায় জঙ্গি হামলায় 26 জন পর্যটকের মৃত্যু হয় ৷ বদলা নিতে 6-7 মে রাতে অপারশেন সিঁদুর করে ভারতীয় সেনা ৷ ক্ষেপণাস্ত্রের মাধ্যমে হামলা চালিয়ে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের 9টি জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করে দেয় ভারত ৷ এর পর পাল্টা আঘাত হানে পাকিস্তান ৷ কিন্তু ভারতের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম এবং দক্ষ বাহিনী সেই সমস্ত হামলা রুখে দেয় ৷ ‘রয়্যাল বেঙ্গলের ভূমি’ থেকে পাকিস্তানকে প্রধানমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, অপারেশন সিঁদুর এখনও শেষ হয়নি

