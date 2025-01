ETV Bharat / bharat

একই ট্র্যাকে বিপজ্জনকভাবে মুখোমুখি দুটি মেট্রো ! তারপর... - TWO METROS IN SAME TRACK

হায়দরাবাদে একই ট্র্যাকে চলে এল দুটি মেট্রো ( ছবি সূত্র-সোশাল মিডিয়া )

By ETV Bharat Bangla Team Published : Jan 11, 2025, 12:56 PM IST

হায়দরাবাদ, 11 জানুয়ারি: একই ট্রাকে দুটি ট্রেন চলে আসার ঘটনা এর আগে ঘটেছে ৷ এবার একই ট্রাকে চলে এল দুটি মেট্রো ৷ ঘটনাটি ঘটেছে তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদ শহরে ৷ যদিও বড় কোনও বিপদ হয়নি ৷ কমিউনিকেশন বেসড ট্রেন কন্ট্রোল (সিবিটিসি) সিস্টেমটের মাধ্যমে যে কোনও ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে ৷ সম্প্রতি একই ট্র্যাকে বিপজ্জনকভাবে দুটি মেট্রো কাছাকাছি চলে আসার একটি ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে ৷ যদিও ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ৷ তবে এই ঘটনায় যাত্রীদের মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। তবে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট করেছে, বিপদের কোনও কারণ নেই ৷ তারা জোর দিয়ে বলেছে, সিবিটিসি সিস্টেমটি সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে । সিবিটিসি প্রযুক্তি: ভারতে প্রথম হায়দরাবাদ মেট্রো কমিউনিকেশন বেসড ট্রেন কন্ট্রোল (সিবিটিসি) প্রযুক্তি চালু করেছে, যা মেট্রো পরিচালনার পদ্ধতিতে বিপ্লব ঘটাচ্ছে । এই প্রযুক্তিটি উৎপলে অবস্থিত অপারেশন কন্ট্রোল সেন্টার (ওসিসি) থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়, যা তিনটি অপারেশনাল করিডোর জুড়ে মেট্রো ট্রেনের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে ।