নামতে দেয়নি হায়দরাবাদ এয়ারপোর্ট, মাঝ আকাশ থেকেই ফ্রাঙ্কফুর্টে ফিরল বিমান - HYDERABAD LUFTHANSA FLIGHT RETURNS

জার্মানির লুফথানসা এয়ারলাইন্সের ফাইল ছবি ( আইএএনএস )

Published : June 16, 2025 at 9:27 AM IST | Updated : June 16, 2025 at 9:35 AM IST

হায়দরাবাদ, 16 জুন: হায়দরাবাদে এসেও ফিরে যেতে হল লুফথানসার একটি ফ্লাইটকে ৷ রীতিমতো ইউ-টার্ন করে ফের ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দরে ফিরে যেতে বাধ্য হয় বিমানটি ৷ রবিবার এমনই ঘটেছে হায়দরাবাদ বিমানবন্দরে ৷ যাত্রীদের জানানো হয়, ভারতে অবতরণের অনুমতি দেওয়া হয়নি বিমানটিকে । ফ্লাইট LH752 রবিবার স্থানীয় সময় দুপুর 1টা 14 মিনিট নাগাদ জার্মানি থেকে ছেড়েছিল ৷ সোমবার ভোরে হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের কথা ছিল বিমানটির ৷ কিন্তু ফ্লাইট ট্র্যাকারের তথ্যে দেখা গিয়েছে, ফ্লাইটটিকে কয়েক ঘণ্টা পরেই ডাইভারশন করা হয়েছে । ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দর থেকে ওই ফ্লাইটে থাকা একজন যাত্রী জানিয়েছেন, তাদের ফ্লাইট সোমবার সকালে অবতরণ করবে বলে জানানো হয় ৷ হায়দরাবাদে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আমেরিকা থেকে আসছিলেন এক মহিলা যাত্রী ৷ তিনি বলেন, "আমরা প্রায় 15 মিনিট আগে ফ্রাঙ্কফুর্টে ফিরে এসেছি ৷ আমাদের শুধু বলা হয়েছিল, হায়দরাবাদ ফ্লাইটটিকে সেখানে অবতরণের অনুমতি দেয়নি ৷" তিনি আরও বলেন, "প্রায় দু'ঘণ্টা আকাশে চক্কর কাটার পর, আমাদের জানানো হয়েছিল যে, আমরা ফ্রাঙ্কফুর্টে ফিরে আসব । এখন বিমানবন্দরে, তারা আমাদের রাতের জন্য থাকার ব্যবস্থা করছে ৷ আমাদের জানিয়েছে, আমরা আগামিকাল অর্থাৎ সোমবার সকাল 10টায় একই ফ্লাইটে রওনা দেব ৷" অবশ্য বিষয়টি নিয়ে হায়দরাবাদ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রাথমিকভাবে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি । ফ্লাইট বাতিলের আপডেট এবং কারণ জানতে লুফথানসার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে, ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দরের এক মুখপাত্র নিশ্চিত করেছেন যে, LH752 জার্মানিতে ফিরে এসেছে । তিনি বলেন, "আমরা এটুকু নিশ্চিত করছি যে, বিমানটি ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দরে ফিরে এসেছে । বাকিটা ফেডারেল পুলিশ বা বিমান সংস্থা বলতে পারবে ৷"

তিরুঅনন্তপুরম বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ ব্রিটিশ যুদ্ধবিমানের

