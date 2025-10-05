ভিনরাজ্যে চারচাকা-ট্রাক সংঘর্ষ, মৃত কলকাতার 5
ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা ৷ ট্রাকের ধাক্কায় দুমড়ে-মুচড়ে যায় চারচাকা ৷ কলকাতা থেকে মধ্যপ্রদেশ যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় এক শিশু ও তিন মহিলা-সহ 5 জনের ৷
Published : October 5, 2025 at 8:50 PM IST
কাওয়ার্ধা (ছত্তিশগড়), 5 অক্টোবর: রায়পুর-জবলপুর জাতীয় সড়কে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা ৷ তিলোত্তমায় যখন পুজো কার্নিভাল চলছে তখন মধ্যপ্রদেশ যাওয়ার পথে পথ দুর্ঘটনা প্রাণ কাড়ল 5 কলকাতার বাসিন্দার ৷
রবিবার সন্ধে 6টা নাগাদ ছত্তিশগড়ের রায়পুর-জবলপুর জাতীয় সড়কে কাওয়ার্ধার কাছে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় পথ দুর্ঘটনাটি ঘটে। কলকাতা থেকে রওনা দেওয়া গাড়িটিকে এদিন আকালঘরিয়া গ্রামের কাছে একটি ট্রাক সামনে থেকে ধাক্কা মারে ৷ ঘটনাস্থলেই 2 জনের মৃত্যু হয় ৷ পরবর্তীতে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও 3 জনের মৃত্যু হয়।
কাওয়ার্ধা পুলিশের মতে, গাড়ির সকল যাত্রী কলকাতার বাসিন্দা। তাঁরা একটি বোলেরো গাড়িতে কলকাতা থেকে মধ্যপ্রদেশে যাচ্ছিলেন। ট্রাকটি চারচাকাটিকে ধাক্কা দিতেই দুমড়ে-মুচড়ে যায় ৷ গাড়িতে থাকা দু'জন ঘটনাস্থলেই মারা যান। স্থানীয়রা পুলিশ এবং অ্যাম্বুলেন্সে খবর দেয় ৷ খবর পেয়ে চিলফি থানার পুলিশ ও অ্যাম্বুলেন্স ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। এরপরই এলাকায় চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হয় ৷ পুলিশ ও গ্রামবাসীর সহায়তায় আহতদের গাড়ি থেকে বের করে বোদলা কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় ৷
সেখানে চিকিৎসকরা তাঁদের মধ্যে 2 জনকে মৃত ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত তিন জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। পরে তাঁদের মৃত্যু হয় ৷ মৃতদের মধ্যে এক শিশু, তিন মহিলা-সহ এক পুরুষ রয়েছেন ৷ দুর্ঘটনার পর জাতীয় সড়কে যান চলাচলে ব্যাহত হয় ৷ পুলিশ দু'টি গাড়িই বাজেয়াপ্ত করে ৷ বর্তমানে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে রায়পুর-জবলপুর জাতীয় সড়কে ৷ এই ঘটনায় পুলিশ এফআইআর দায়ের করেছে।
মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় এলাকায় শোকের নেমেছে শোকের ছায়া ৷ স্থানীয়রা প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে এই ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে এই রুটে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণের সাইনবোর্ড এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা হোক।