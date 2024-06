আশা করি লোকসভায় বিরোধীদের বলতে দেওয়া হবে, ওম বিড়লাকে বার্তা রাহুলের - Rahul wants oppn be heard in LS

ETV Bharat / bharat

আশা করি লোকসভায় বিরোধীদের বলতে দেওয়া হবে, ওম বিড়লাকে বার্তা রাহুলের - Rahul wants oppn be heard in LS

By PTI Published : Jun 26, 2024, 1:10 PM IST | Updated : Jun 26, 2024, 1:42 PM IST

ওম বিড়লাকে বার্তা রাহুলের ( ছবি: সংসদ টিভি )

Last Updated : Jun 26, 2024, 1:42 PM IST